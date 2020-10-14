Уроженка Барнаула заранее планировала убийство рэпера Картрайта

Следственный комитет сообщил о том, что вдова убитого рэпера Энди Картрайта заранее планировала убийство, пишет Пятый канал.

"В ходе расследования уголовного дела следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что убийство обвиняемой было заранее спланировано. Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ею для совершения преступления", – сказал представитель ведомства.

Напомним, что расчлененное тело Картрайта обнаружили 30 июля в Санкт-Петербурге. По подозрению в убийстве задержали его супругу — уроженку Барнаула Марину Кохал. СК назначил ей психиатрическую экспертизу и опубликовал видео со следственного эксперимента.