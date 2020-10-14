Барнаульское "Динамо" обыграло тольяттинскую "Ладу"

Барнаульское "Динамо" на домашней арене крупно обыграло "Ладу" из Тольятти. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу алтайской команды.

Уже на первой минуте второй половины встречи отличился Владимир Завьялов. Вскоре Виктор Липин удвоил преимущество барнаульцев. А на 90-й минуте Денис Чудояков довел счет до крупного. После этой победы "Динамо" имеет в своем активе 20 очков и делит 5-6 места с нижегородской "Волной".

17 октября команда Александра Суровцева проведет заключительный домашний матч осенней части турнира. Соперником барнаульцев станет "Лада" из Димитровграда. Эта встреча вновь пройдет при пустых трибунах.