Участок руд полиметаллов в Алтайском крае выставили на торги за 702 млн рублей

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу объявил аукцион на разработку участка площадью 3,41 кв.км, богатого полиметаллическими рудами.

Он расположен в Змеиногорском районе, в четырех километрах от Змеиногорска. Согласно пояснению к лоту, на территории можно добывать медь, свинец, цинк, рудные золото и серебро, кадмий, селен, теллур и барит.

Ведомство предлагает арендовать участок на 20 лет. Начальная стоимость аренды 701,89 млн рублей разовым платежом. Заявки принимаются до 16 ноября, а аукцион пройдет 1 декабря.

Стоит отметить, что основное горнодобывающее предприятие Змеиногорского района – ОАО "Сибирь-Полиметаллы". Оно добывает полиметаллические руды на Зареченском месторождении, которое расположено на смежном участке недр.

Ранее amic.ru писал, что компания "Сибирь-Полиметаллы" за три года инвестирует 17 млрд рублей в развитие Корбалихинского месторождения в Алтайском крае.