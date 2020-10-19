У убитой в Бийске девушки остался маленький ребенок

Следователи установили личность девушки, которую зарезал неизвестный в Бийске вечером 18 октября. Ею оказалась 22-летняя горожанка.
У девушки остался маленький ребенок, при этом она была не замужем. Как пишет "КП-Барнаул", бийчанка занималась спортом, имела черный пояс по каратэ, училась заочно в педагогическом колледже и тренировала детей.
Напомним, неизвестный злоумышленник с ножом напал на двух девушек в районе улиц Васильева и Социалистической. От полученных ран одна пострадавшая скончалась на месте, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Убийца скрылся. Позднее выяснилось, что подозреваемый попал на запись камеры видеонаблюдения. Правоохранители опубликовали приметы злоумышленника.
Комментарии
По таким фото пол Бийска можно притянуть. Когда уже заменят эти камеры с таким разрешением
За ваш счёт готовы установить хоть во всём Бийске любое количество 4к камер.
Девушка, у которой была дочь это не девушка, а молодая женщина.
не стоит преувеличивать возможности камер, да еще и ночью. мегапиксели тут не помогут. а узнать человека можно и с таким качеством
Узнать можно по движениям.
Соболезную...
Кухонный нож сильнее черного пояса оказался