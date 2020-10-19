У убитой в Бийске девушки остался маленький ребенок

Следователи установили личность девушки, которую зарезал неизвестный в Бийске вечером 18 октября. Ею оказалась 22-летняя горожанка.

У девушки остался маленький ребенок, при этом она была не замужем. Как пишет "КП-Барнаул", бийчанка занималась спортом, имела черный пояс по каратэ, училась заочно в педагогическом колледже и тренировала детей.

Напомним, неизвестный злоумышленник с ножом напал на двух девушек в районе улиц Васильева и Социалистической. От полученных ран одна пострадавшая скончалась на месте, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Убийца скрылся. Позднее выяснилось, что подозреваемый попал на запись камеры видеонаблюдения. Правоохранители опубликовали приметы злоумышленника.