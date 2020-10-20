Вячеславу Франку вручат подписи против роста цен на проезд в Барнауле

Студенты барнаульских техникумов и вузов собрали подписи против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Во вторник, 20 октября, активисты отправят документ мэру Вячеславу Франку.
При этом в краевой столице уже продают пенсионные проездные билеты на следующий месяц и реализуют их по старой цене, пишут "Вести Алтай".
Напомним, что в сентябре Координационный совет по ценообразованию согласился с предложением перевозчиков о повышении тарифов на проезд. В автобусах, троллейбусах и трамваях проезд за наличный расчет предлагают поднять с 23 до 26 рублей, в маршрутных такси – с 25 до 28 рублей.
17 октября рядом с кинотеатром "Мир" несколько молодых людей организовали пикет против повышения цен на проезд. При этом саму акцию согласовали с местными властями, а аналогичное мероприятие также прошло на Потоке.
Комментарии
Кто-то сэкономит на туалетной бумаге
Походу пора и Фунтика к посадке готовить
Да да, интересно, где эти росписи окажутся через час.
На той неделе была в Новосибирске: бензин 92 стоит 41,5 рубля, проезд 23 рубля
в Адлере бензин 92 - 41,6 рубля, проезд 22 рубля и у нас: бензин 41,3, проезд ...
В Новосибирске у знакомых смотрел тарифы на коммунальные, в подъезде висят. Обычная кирпичная девятиэтажка. Электроэнергия после повышения 2,8 руб./кВт, в Барнауле 3,5 руб/кВт.
Отопление дешевле процентов на 30. Водоснабжение и канализация дешевле процентов на 25-30. Я был в шоке. Город севернее, расстояние между городами 220 км. Зарплаты выше, чем в Барнауле. И как Вы думаете, почему население уезжает с Алтайского края?
Стригут уже дохлую овцу. Забыл ещё - транспортный налог на л.с. тоже в Новосибирске ниже.
Забыла, в Адлере бесплатные проездные для пенсионеров. Другими льготами для проезда не интересовалась.
Так в Новосибирске толпа народа вместе с Навальным митинговали против роста тарифов ЖКХ.
Так в Новосибирске жульё из ЕР проиграло выборы в думу.
20.10.2020 11:23
- гость -
в Адлере бензин 92 в районе 48 руб в сентябре был
Кто нибудь обьяснит; почему в хрущевке плачу за эл 4.29 и за газ 6.50, а другие 3.50. Я, что возле плиты стою? Холодильник ТВ и прочее у всех одинаковое. Когда хоть самый тупой депутат пересмотрит
Потому, что вы пользуясь газом серьёзно экономите электричество и поэтому с вас надобно содрать больше, чтобы вы не разбогатели.
Пол барнаула живут в домах с газом. Еще раз повторяю: эл 4.29 плюс газ 6.50. В чем выигрыш? Как убрать газовую плиту и платить 3.50?
В чем выигрыш?
в том,что у газпрома все сбывается
вы как маленький.
Как убрать газовую плиту и платить 3.50?
Устроить собрание жильцов. Проголосовать. Собрать документы. Заменить электрические сети дома. Отрезать газ.
20.10.2020 12:17 - гость -
Я была там 17 октября 2020 года. Ехала в аэропорт и смотрела на цены на заправках.
Вова, плешивый карлик.
Устроить собрание жильцов. Проголосовать. Собрать документы. Заменить электрические сети дома. Отрезать газ.
Никто вам этого не позволит потому, что эл.сеть дома не рассчитана на такую нагрузку.
Вам в первую очередь проверить зрение и научиться читать и понимать текст
Может быть в этот раз не повысят?
Клал он на эти подписи...
Нужно менять систему оказания образовательных услуг. Хватит учить в вузах и техникумах ЛИШЬ БЫ учить. Студент, особенно если он иногородний, должен направляться муниципалитетом на учёбу точечно, на специальность нужную на местах с обязательством вернуться и отработать. И как следствие, на него адресно должны быть выделены деньги в бюджете муниципального поселения на проезд и проживание в общежитии в чужом городе. Это дисциплинирует обоих. И учащегося и местную власть. Первый будет понимать, что его учит не мифическое государство, а его родное место. А власть на местах будет строго спрашивать с тех кого учат и водворять их обратно для отработки. Вот и получится некий симбиоз любимого всеми советского распределения и рыночных отношений.
И нафига вы сравниваете с другими городами? переезжайте там где вам будет хорошо, только ныть умеете.
Вова, плешивый карлик.
А может Вам включить мозги? Кто разрешит увеличить мощность на подстанции? А если ВСЕ дома захотят перейти на эл-во?
Куча счетчиков на газ, хв, гв. Поставь счетчик на эл. плиту и вопрос решен. Почему я плачу на рубл больше за все остальное?
Мы не ныть умеем, а просим нас не уничтожать, там где мы прожили всю жизнь и не планировали куда-нибудь уезжать.