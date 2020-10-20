Вячеславу Франку вручат подписи против роста цен на проезд в Барнауле

Студенты барнаульских техникумов и вузов собрали подписи против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Во вторник, 20 октября, активисты отправят документ мэру Вячеславу Франку.

При этом в краевой столице уже продают пенсионные проездные билеты на следующий месяц и реализуют их по старой цене, пишут "Вести Алтай".

Напомним, что в сентябре Координационный совет по ценообразованию согласился с предложением перевозчиков о повышении тарифов на проезд. В автобусах, троллейбусах и трамваях проезд за наличный расчет предлагают поднять с 23 до 26 рублей, в маршрутных такси – с 25 до 28 рублей.

17 октября рядом с кинотеатром "Мир" несколько молодых людей организовали пикет против повышения цен на проезд. При этом саму акцию согласовали с местными властями, а аналогичное мероприятие также прошло на Потоке.