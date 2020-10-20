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Новости

Вячеславу Франку вручат подписи против роста цен на проезд в Барнауле

, ИА "Амител"
Пенсионные билеты на следующий месяц пока продают по старым тарифам
Фото: vk.com/barneos22

Фото: vk.com/barneos22

Студенты барнаульских техникумов и вузов собрали подписи против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Во вторник, 20 октября, активисты отправят документ мэру Вячеславу Франку.

При этом в краевой столице уже продают пенсионные проездные билеты на следующий месяц и реализуют их по старой цене, пишут "Вести Алтай".

Напомним, что в сентябре Координационный совет по ценообразованию согласился с предложением перевозчиков о повышении тарифов на проезд. В автобусах, троллейбусах и трамваях проезд за наличный расчет предлагают поднять с 23 до 26 рублей, в маршрутных такси – с 25 до 28 рублей.

17 октября рядом с кинотеатром "Мир" несколько молодых людей организовали пикет против повышения цен на проезд. При этом саму акцию согласовали с местными властями, а аналогичное мероприятие также прошло на Потоке.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.10.2020 10:50
- гость -

Кто-то сэкономит на туалетной бумаге

20.10.2020 10:55
- гость -

Походу пора и Фунтика к посадке готовить

20.10.2020 11:00
- гость -

Да да, интересно, где эти росписи окажутся через час.

20.10.2020 11:23
- гость -

На той неделе была в Новосибирске: бензин 92 стоит 41,5 рубля, проезд 23 рубля
в Адлере бензин 92 - 41,6 рубля, проезд 22 рубля и у нас: бензин 41,3, проезд ...

20.10.2020 11:56
1

В Новосибирске у знакомых смотрел тарифы на коммунальные, в подъезде висят. Обычная кирпичная девятиэтажка. Электроэнергия после повышения 2,8 руб./кВт, в Барнауле 3,5 руб/кВт.
Отопление дешевле процентов на 30. Водоснабжение и канализация дешевле процентов на 25-30. Я был в шоке. Город севернее, расстояние между городами 220 км. Зарплаты выше, чем в Барнауле. И как Вы думаете, почему население уезжает с Алтайского края?
Стригут уже дохлую овцу. Забыл ещё - транспортный налог на л.с. тоже в Новосибирске ниже.

20.10.2020 12:06
- гость -

Забыла, в Адлере бесплатные проездные для пенсионеров. Другими льготами для проезда не интересовалась.

20.10.2020 12:14
- гость -

Так в Новосибирске толпа народа вместе с Навальным митинговали против роста тарифов ЖКХ.

20.10.2020 12:14
- гость -

Так в Новосибирске жульё из ЕР проиграло выборы в думу.

20.10.2020 12:17
- гость -


20.10.2020 11:23
- гость -

в Адлере бензин 92 в районе 48 руб в сентябре был

20.10.2020 12:21
гость

Кто нибудь обьяснит; почему в хрущевке плачу за эл 4.29 и за газ 6.50, а другие 3.50. Я, что возле плиты стою? Холодильник ТВ и прочее у всех одинаковое. Когда хоть самый тупой депутат пересмотрит

20.10.2020 12:29
Вова, плешивый карлик.

Потому, что вы пользуясь газом серьёзно экономите электричество и поэтому с вас надобно содрать больше, чтобы вы не разбогатели.

20.10.2020 12:35
гость

Пол барнаула живут в домах с газом. Еще раз повторяю: эл 4.29 плюс газ 6.50. В чем выигрыш? Как убрать газовую плиту и платить 3.50?

20.10.2020 12:40
- гость -

В чем выигрыш?

в том,что у газпрома все сбывается
вы как маленький.

20.10.2020 12:46
Вова, плешивый карлик.

Как убрать газовую плиту и платить 3.50?

Устроить собрание жильцов. Проголосовать. Собрать документы. Заменить электрические сети дома. Отрезать газ.

20.10.2020 13:01
- гость -

20.10.2020 12:17 - гость -
Я была там 17 октября 2020 года. Ехала в аэропорт и смотрела на цены на заправках.

20.10.2020 13:04
- гость -

Вова, плешивый карлик.

Устроить собрание жильцов. Проголосовать. Собрать документы. Заменить электрические сети дома. Отрезать газ.
Никто вам этого не позволит потому, что эл.сеть дома не рассчитана на такую нагрузку.

20.10.2020 13:11
Вова, плешивый карлик.

Вам в первую очередь проверить зрение и научиться читать и понимать текст

20.10.2020 13:15
Виктор

Может быть в этот раз не повысят?

20.10.2020 13:15
гость

Клал он на эти подписи...

20.10.2020 13:40
Итальянец

Нужно менять систему оказания образовательных услуг. Хватит учить в вузах и техникумах ЛИШЬ БЫ учить. Студент, особенно если он иногородний, должен направляться муниципалитетом на учёбу точечно, на специальность нужную на местах с обязательством вернуться и отработать. И как следствие, на него адресно должны быть выделены деньги в бюджете муниципального поселения на проезд и проживание в общежитии в чужом городе. Это дисциплинирует обоих. И учащегося и местную власть. Первый будет понимать, что его учит не мифическое государство, а его родное место. А власть на местах будет строго спрашивать с тех кого учат и водворять их обратно для отработки. Вот и получится некий симбиоз любимого всеми советского распределения и рыночных отношений.

20.10.2020 13:43
- гость -

И нафига вы сравниваете с другими городами? переезжайте там где вам будет хорошо, только ныть умеете.

20.10.2020 13:54
- гость -

Вова, плешивый карлик.
А может Вам включить мозги? Кто разрешит увеличить мощность на подстанции? А если ВСЕ дома захотят перейти на эл-во?

20.10.2020 14:13
гость

Куча счетчиков на газ, хв, гв. Поставь счетчик на эл. плиту и вопрос решен. Почему я плачу на рубл больше за все остальное?

20.10.2020 14:31
1

Мы не ныть умеем, а просим нас не уничтожать, там где мы прожили всю жизнь и не планировали куда-нибудь уезжать.

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