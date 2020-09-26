Барнаульские справедливороссы выступили против повышения цен на проезд в транспорте, так как считают, что возмещать все растущие затраты перевозчиков за счет простых граждан недопустимо. Напомним, на текущей неделе Координационный совет по ценообразованию согласился с предложением перевозчиков о повышении тарифов на проезд. В автобусах, троллейбусах и трамваях проезд за наличный расчет предлагают поднять с 23 до 26 рублей, в маршрутных такси – с 25 до 28 рублей.
Однако не все члены Координационного совета согласились с предложением перевозчиков. Среди несогласных – депутат Барнаульской гордумы Александр Обидин.
"Повышение, на наш взгляд, слишком большое. В 2019 году мы пришли к мнению, что нужно повышать тариф, но постепенно. А не на три рубля сразу. Причем в период пандемии, когда у большинства граждан финансовые проблемы растут как снежный ком, – цитирует Обидина партийный сайт.
При этом качество оказания транспортных услуг, считает депутат, по-прежнему оставляет желать лучшего: сервис комфортнее не стал, а цена неуклонно растет.
Солидарна с такой позицией и руководитель фракции СР в Барнаульской думе Оксана Молодых:
"Справедливая Россия" считает, что предлагаемые параметры повышения тарифов недопустимы. Они выходят далеко за пределы инфляции. По некоторым позициям – это более 10%. Например, по маршрутным такси – 12%, по автобусам, трамваям и троллейбусам – 13%. Пенсионный проездной более чем на 22% увеличился. <...> Мы должны помнить, что главная задача органов власти любого уровня – обеспечить баланс интересов предпринимателей, оказывающих услуги, и возможностей населения их оплачивать".
Комментарии
Пусть сами купят автобус, поэксплуатируют, а потом покритикуют... Скажут, почему так мало всего 3 рубля наценить хотят.
Гостю от 10:23.А кому сказать "спасибо". .Учитывая, что зарплаты по сравнею с советскими в пропорции выросли в 200 раз, то и тариф на проезд должен увеличиться в 200 раз.А увеличился в 520 раз.Да и ездить уже невозможно в западных б\у автобусах.И на хрена нам такой капитализм, простите.
10:23
- гость -
Пусть сами купят автобус, поэксплуатируют, а потом покритикуют
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Рожу бы тебе разбить, пёс. Расклады сюда! Быстро! Сколько рейсов и какая средняя загрузка? Берём средний пробег в 7км.
10:35
Владимир В.
И на хрена нам такой капитализм, простите.
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Тут нет капитализма. Усопни, коммуняка.
10:35 - хам!!!
10:38
Гость
хам!!!
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Брызнул на бухгалтершу. Лезь обратно под стол комиссии по чему то там, состоящую из кого то там.
26.09.2020 10:38
Гость
10:35 - хам!!!
Возможно, но написал все верно.