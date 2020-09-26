Барнаульские справедливороссы выступили против повышения цен на проезд в транспорте, так как считают, что возмещать все растущие затраты перевозчиков за счет простых граждан недопустимо. Напомним, на текущей неделе Координационный совет по ценообразованию согласился с предложением перевозчиков о повышении тарифов на проезд. В автобусах, троллейбусах и трамваях проезд за наличный расчет предлагают поднять с 23 до 26 рублей, в маршрутных такси – с 25 до 28 рублей.

Однако не все члены Координационного совета согласились с предложением перевозчиков. Среди несогласных – депутат Барнаульской гордумы Александр Обидин.

"Повышение, на наш взгляд, слишком большое. В 2019 году мы пришли к мнению, что нужно повышать тариф, но постепенно. А не на три рубля сразу. Причем в период пандемии, когда у большинства граждан финансовые проблемы растут как снежный ком, – цитирует Обидина партийный сайт.

При этом качество оказания транспортных услуг, считает депутат, по-прежнему оставляет желать лучшего: сервис комфортнее не стал, а цена неуклонно растет.

Солидарна с такой позицией и руководитель фракции СР в Барнаульской думе Оксана Молодых:

"Справедливая Россия" считает, что предлагаемые параметры повышения тарифов недопустимы. Они выходят далеко за пределы инфляции. По некоторым позициям – это более 10%. Например, по маршрутным такси – 12%, по автобусам, трамваям и троллейбусам – 13%. Пенсионный проездной более чем на 22% увеличился. <...> Мы должны помнить, что главная задача органов власти любого уровня – обеспечить баланс интересов предпринимателей, оказывающих услуги, и возможностей населения их оплачивать".