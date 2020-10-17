Барнаульские студенты вышли на пикет против повышения цены проезда

Фото: vk.com/barneos22
Рядом с кинотеатром "Мир" в центре Барнаула 17 октября прохожие наблюдали несколько молодых людей с плакатами против повышения цен на проезд в общественном транспорте.
В паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте" уточнили, что акция согласована городскими властями. Аналогичное мероприятие было запланировано на Потоке.
Как ранее писал amic.ru, в сентябре Координационный совет по ценообразованию согласился с предложением перевозчиков о повышении тарифов на проезд. В автобусах, троллейбусах и трамваях проезд за наличный расчет предлагают поднять с 23 до 26 рублей, в маршрутных такси – с 25 до 28 рублей.
Комментарии
Сдается мне, что это не просто люди, а сторонники Сралина работающие на Машу, которая даже не сочла нужным в этом поучаствовать.
" Прокуратура ищет в вузах критикующих путинскую Россию.
Надзорное ведомство просит вузы предоставить информацию не только о лицензии, аккредитации и фактах сотрудничества с иностранными НКО, но также сведения о студентах, участвующих в акциях протеста, и публикациях о тяжелой жизни в России. Об этом сообщает профсоюз «Университетская солидарность», который ссылается на такой приказ в адрес РАНХиГС. "