Воскресенье, 18 Октябрь, 07:53

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,96
€ 91,3
12°


1384235 +14922
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Барнаульские студенты вышли на пикет против повышения цены проезда

, ИА "Амител"
Молодые люди требуют оставить прежние тарифы

Фото: vk.com/barneos22

Рядом с кинотеатром "Мир" в центре Барнаула 17 октября прохожие наблюдали несколько молодых людей с плакатами против повышения цен на проезд в общественном транспорте.

В паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте" уточнили, что акция согласована городскими властями. Аналогичное мероприятие было запланировано на Потоке.

Как ранее писал amic.ru, в сентябре Координационный совет по ценообразованию согласился с предложением перевозчиков о повышении тарифов на проезд. В автобусах, троллейбусах и трамваях проезд за наличный расчет предлагают поднять с 23 до 26 рублей, в маршрутных такси – с 25 до 28 рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.10.2020 18:57
- гость -

Сдается мне, что это не просто люди, а сторонники Сралина работающие на Машу, которая даже не сочла нужным в этом поучаствовать.

17.10.2020 20:54
almas

" Прокуратура ищет в вузах критикующих путинскую Россию.
Надзорное ведомство просит вузы предоставить информацию не только о лицензии, аккредитации и фактах сотрудничества с иностранными НКО, но также сведения о студентах, участвующих в акциях протеста, и публикациях о тяжелой жизни в России. Об этом сообщает профсоюз «Университетская солидарность», который ссылается на такой приказ в адрес РАНХиГС. "

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
07:21
Мистический туман в Центральном парке Барнаула. Для тех, кто любит впечатления 0
06:57
Кардиолог назвал малоизвестный признак приближения инфаркта 0
06:18
Холодно и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 18 октября 0
23:28
Такой день. Пикет против роста цен на проезд и массовое ДТП в Барнауле 0
22:38
Ученые назвали фактор, повышающий вероятность смерти от ковида 1
21:37
Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла на 15% 0
20:34
"Динамо-Барнаул" в меньшинстве обыграло "Ладу" из Димитровграда 0
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 202 1
19:14
Группа учета диких животных потерялась в горах Алтая 0
18:38
Барнаульские студенты вышли на пикет против повышения цены проезда 2
18:09
"Ак Барс" и "Барыс" приурочили матч к спасению снежного барса на Алтае 1
17:38
Барнаулец отомстил любовнику жены, разбив его машину 6
17:09
Алтайские города попали в топ-50 уязвимых к кризису из-за ковида 2
16:42
В Алтайском крае откроют второй виртуальный концертный зал 2
16:08
Автомобиль перевернулся в массовом ДТП в Барнауле 1
15:34
В России умерло еще 279 пациентов с коронавирусом 0
15:02
Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России 8
14:35
Уличные художники с разрешения властей украсили Барнаул 5
14:00
Алтайский край повторил свой рекорд по смертям больных ковидом 43
13:48
Ребенок опасно свесился из окна седьмого этажа в Бийске 0
13:18
Трехкилометровую пробку зафиксировали на выезде из Барнаула 9
12:49
Годовая аренда дорогой квартиры в Барнауле обойдется в миллион 2
12:17
Мишустину направят новую просьбу проверить сейсмичность Алтайского края 7
11:43
Дефицит бюджета Алтайского края в 2021 году может составить 5,8 млрд 0
11:13
Могут отключить свет. Прогноз ЧС в Алтайском крае на 17 октября 1
10:36
103 человека заболели коронавирусом в Горном Алтае 1
10:17
На Землю надвигается продолжительная магнитная буря 5
09:44
В Горном Алтае запретили работу общепита после 22:00 1
09:11
"Это почти рутина". Главврач поликлиники №1 о "портрете" ковида и уже бесполезных мазках 47
08:48
Потрясающая красота Горного Алтая осенью 2020. Фотографии, от которых хочется жить 9
08:25
Глюкоза выложила фото в сетчатом белье и показала татуировку возле ягодиц 11
08:04
Губернатор Алтайского края задал чиновникам вопросы жителей региона по COVID-19 30
07:35
У ребенка наркозависимость. Что делать? 16
07:02
Объятия тигрицы. Названы лучшие фотографии дикой природы 2020 года 1
06:34
Народные приметы. Почему 17 октября люди боялись выйти из дома 4
06:03
Южный ветер и солнце. О погоде в Алтайском крае 17 октября 1
23:48
Такой день. Пробки из-за ДТП и признание вины сбившей ребенка автомобилисткой 0
23:18
Правительство РФ выделило более 35 млрд рублей на выплаты пособий по безработице 1
22:54
В Алтайском селе приступили к ремонту систем теплоснабжения 8
22:21
В Роспотребнадзоре назвали единственный способ остановить пандемию COVID-19 6
21:45
Сделка между "Тинькофф Банком" и "Яндексом" сорвалась 0
21:20
В Алтайском крае мужчину убило деревом во время лесозаготовок 0
20:48
Песков: в Кремле обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 0
20:18
Аналитики оценили скорость ответа губернатора Виктора Томенко на обращения 1
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 201 1
19:18
ФАС ограничила максимальную стоимость российского лекарства от COVID-19 5
18:51
Женщине, сбившей ребенка в Новоалтайске, грозит до 12 лет колонии 0
18:21
Андрей Овсянников будет исполнять обязанности главы Октябрьского района Барнаула 20
17:52
В Алтайском крае уволили школьного повара, из-за которого дети ели "просрочку" 5
17:33
Алтайский Следком начал проверку информации о доме, который "бьет током" 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.