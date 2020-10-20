Республика Тува полностью осталась без электричества из-за аварийного отключения.

"Дорогие земляки, произошел энергосбой. Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика – аварийное отключение", – написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Шолбан Кара-Оол.

По словам чиновника, специалисты планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных линий, однако это привело к отключению. В большинстве больниц и на теплоцентралях работают запасные дизельные станции.

На данный момент рабочие восстанавливают энергоснабжение региона – электрики переводят обеспечение на вторую линию через Абазу.