Республика Тува полностью осталась без электричества из-за аварийного отключения.
"Дорогие земляки, произошел энергосбой. Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика – аварийное отключение", – написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Шолбан Кара-Оол.
По словам чиновника, специалисты планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных линий, однако это привело к отключению. В большинстве больниц и на теплоцентралях работают запасные дизельные станции.
На данный момент рабочие восстанавливают энергоснабжение региона – электрики переводят обеспечение на вторую линию через Абазу.
Комментарии
Шёлк и исчезла цивилизация
А как глава республики попал в Сеть без электричества? Или связь тоже на дизель-генераторах?
такие понятия как источник бесперебойного питания для стационарного компа и работа аккумулятора ноутбука тебе знакомо? вечно лезете, "умники" со своими тупорылыми комментариями.
А Вы умник, думаете, что все больницы убогой Тувы имеют дизельгенераторы? Никто не опубликует кол-во умерших подключенных к аппаратам ИВЛ, кардио и т.д.
20.10.2020 14:27
умнику 14:15
бесперебойники знакомы. А вот как работают каналы связи кабельные и эфирные без электричества - не знаю.
Продайте все, кто на ИВЛ в Туве?
За минуту-две дизель не запустят (рука-лицо).
Что-то я не уверен что все ИВЛ с резервными батареями.
Дай Бог чтобы я ошибалсяю