Прокуратура отсудила у спецфонда Алтайского края квартиры для сирот

Прокуратура Октябрьского района Барнаула через суд помогла двум сиротам получить полагающиеся квартиры от регионального спецфонда.

Проверка началась после обращения двух местных жителей, которые относятся к числу детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Прокуратура установила, что заявители состояли в списке граждан на внеочередное получение жилплощади из спецфонда Алтайского края, который в нарушение законодательства не обеспечил их квартирами по достижению 18 лет.

Чтобы восстановить права сирот, прокуратура обратилась в суд с иском к КГКУ "Региональное жилищное управление" о возложении обязанности выдать имущество, сообщает пресс-служба ведомства. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора, и сироты получили благоустроенные квартиры.

Напомним, что 15 октября Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Правоохранители заинтересовались деятельностью чиновников "Регионального жилищного управления" и краевого Минстроя.

По данным следователей, в нынешнем году в Алтайском крае число детей-сирот, которые нуждаются в предоставлении жилья, превысило 5 тысяч человек. При этом в 2020 году на обеспечение квартирами сирот из федерального и краевого бюджетов выделили более 1,2 млрд рублей. Однако на жилье потратили 49 миллионов, что составляет лишь 4% от объема финансирования.

Позднее Минстрой Алтайского края заявил, что в плановом порядке в 2020 году региону выделили 512 млн рублей, на которые собирались приобрести не менее 369 квартир и под эти средства заключили 143 государственных контракта на поставку 281 жилого помещения на общую сумму 360,5 млн рублей.

Еще 700 млн рублей регион получил только в сентябре, из-за чего власти не успели заключить договоры на поставку оставшегося жилья.