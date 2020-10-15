Алтайский Минстрой объяснил, что деньги на жилье для сирот не пропадали

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края ответило на интерес следственных органов на "исчезновение более 1,2 млрд рублей", которые, по информации следствия, вопреки назначению не потратили на жилье для сирот.

"В плановом порядке в 2020 году Алтайскому краю было выделено 512 млн рублей, на которые планировалось приобрести не менее 369 квартир, – пояснили в региональном Минстрое. – На сегодняшний день под эти лимиты заключено 143 государственных контракта на поставку 281 жилого помещения на общую сумму 360,5 млн рублей. Целевой показатель, предусмотренный соглашением с Минпросвещения РФ (199 квартир), исполнен полностью".

В ведомстве уточнили, что еще 700 млн рублей были получены регионом только в сентябре, а решение об этом принято в августе. С этим и связан тот факт, что из 757 квартир (нынешний целевой показатель) заключены контракты на поставку 281.

В Минстрое подчеркнули, что активная работа по приобретению жилья для детей-сирот в Алтайском крае продолжается.

"В случае если в регионе не успеют провести конкурсные процедуры по приобретению жилья в связи с поздним поступлением средств федерального бюджета, правительство региона обратится в правительство РФ с просьбой о предоставлении неиспользованных остатков данной субсидии в 2021 году", – констатировал представитель ведомства.

Ранее amic.ru писал, что Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

"Несмотря на выделенные государством субсидии, до настоящего времени нуждающиеся в жилье люди не получили положенных им помещений, а сумма освоенных чиновниками денежных средств составила около 49 миллионов рублей, то есть лишь 4% от финансирования", – заявили в региональном управлении СКР.

По оценке ведомства, это повлекло нарушение конституционных прав детей-сирот, проживающих на территории Алтайского края.