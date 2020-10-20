Прокуратура выступает против смягчения приговора Михаилу Ефремову

Прокуратура Москвы выступает против смягчения приговора актеру Михаилу Ефремову. Ранее он был осужден на восемь лет за смертельное ДТП.

"В деле участвует прокуратура Москвы. Выступают против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменений", – рассказал собеседник агентства ТАСС.

20 октября проходит заседание, на котором суд рассматривает апелляционные жалобы актера и его представителей.

Напомним, что вечером 8 июня пьяный Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 3 сентября актер признал свою вину, а 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима.