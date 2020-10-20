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Новости

Прокуратура выступает против смягчения приговора Михаилу Ефремову

, ИА "Амител"
Заседание проходит 20 октября
Фото: tvcenter.ru

Фото: tvcenter.ru

Прокуратура Москвы выступает против смягчения приговора актеру Михаилу Ефремову. Ранее он был осужден на восемь лет за смертельное ДТП. 

"В деле участвует прокуратура Москвы. Выступают против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменений", – рассказал собеседник агентства ТАСС.

20 октября проходит заседание, на котором суд рассматривает  апелляционные жалобы актера и его представителей. 

Напомним, что вечером 8 июня пьяный Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 3 сентября актер признал свою вину, а 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.10.2020 16:17
- гость -

Водитель фургона умер за день до аварии, а за рулем фургона был каскадер, который не умер. Почему телевидение ни разу не показало погибшего в момент аварии и сразу после?

20.10.2020 16:57
Читатель

Что вы несете? Какой каскадер? Напился, врезался, человек погиб и еще какая-то апелляция? Как не стыдно? Лишил жизни человека и снисхождения просит. Вот это номер. Ему надо не 8 лет дать, а все 15. Пусть ставит пьесы для заключенных. Это его уровень.

20.10.2020 17:43
- гость -

20.10.2020 16:57
Читатель

Чо камнями раскидался? Безгрешный?

20.10.2020 18:57
- гость -

20.10.2020 16:57
Читатель
-----------
Что за привычка верить всему, что показывают по ТВ? Я перестал смотреть новости по ТВ, не могу слушать вранье.

20.10.2020 19:27
- гость -

Боже , как зас ...ны мозги у народа . Ну да , интернетпомойка , конечно , правдивей .Теперь ещё и каскадёр

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