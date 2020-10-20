Продолжение сериала. Глава Октябрьского района Барнаула подал очередные жалобы в суд

Глава Октябрьского района Вячеслав Новиков подал очередные жалобы в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове. Судя по картотеке инстанции, документы зарегистрированы во вторник, 20 октября. Чиновник пытается оспорить решение суда Центрального района Барнаула о лишении водительского удостоверения и вердикт судебного участка Крутихинского района об аресте на 10 суток за езду без прав.
Это уже четвертая попытка главы Октябрьского района оспорить решения алтайских судов в Кемерове. Все предыдущие требования инстанция отклоняла без рассмотрения.
По данным amic.ru, 26 октября у Новикова заканчивается срок больничного, а вместе с ним – и законные основания уклоняться от ареста на 10 суток.
Напомним, что Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав на 1 год 9 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования. Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью. Суд Крутихинского района эта история не впечатлила: чиновник получил 10 суток. Однако отбывать срок Новиков не спешил. Он ушел на больничный, на котором и пребывает до сих пор.
Как стало известно ранее из различных источников, городские и региональные власти устали от бесконечных судебных тяжб Новикова и подыскали ему замену. С 19 октября обязанности главы Октябрьского района Барнаула временно исполняет бывший глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников.
Комментарии
Комичная ситуация. И выпороть розгами вроде как бы надо, но и не оскорбить "бывшую" власть. И замять не получается. Что делать с генералом то?!
Этом генерал - шуту давно уже пора дома сидеть и носочки деткам малым вязать, а не "гаситься" на больничном получая бюджетные денежки.
Почему amic.ru не взял интервью у В.Новикова, может во всей этой истории политика виновата?
а ведь генерал МВД, позорище, лишать надо таких звания
Сидеть он не хочет вот и вся причина подачи жалоб, только сколько это может продолжаться ...есть же предел этому жалобному поносу. Должности он видимо лишился или надеется и с Франком судиться потом ?
Дайте развернутое интервью амику ,банкфаксу ... где выскажите свою точку зрения о неправомерности отношения к Вам .
Постановление мирового судьи вступило с законную силу после сразу после его рассмотрения судом апелляционной инстанции. Жалобы в кассацию не освобождают этого "великого политического деятеля" от отсидки 10 суток. Как я и писал выше он просто прячется на больничном, получая денежки. Деток то кормить нужно.А совести у Славика, как шерсти у лягушки, не было и нет.
Вячеслав Григорьевич, не слушайте злых завистников, Хабары с вами
Дорогой амик, направьте материал в администрацию президента!!!! Уверяю, этот генерал через месяц сам побежит Отсидеть положенный срок.
20.10.2020 17:23
Белка
За себя говорите, не надо от имени всего села писать, по меньшей мере, это некрасиво.
Почему в России такое вот законодательство. Васю бы какого нибудь уже приволокли и метлу в руки дали. А этот гусь почему наказание не отбывает ? Генералом он был давно, главой района по сути тоже уже не является. Простой гражданин . Уверяю всех этот... выкрутится и не будет сидеть.
Давно бы отстранили этого бездельника, что в мвд только за девками бегал, что сейчас только о своем месте думает. Гнать таких в щею нужно
Да ладно вам, народ - вон какой румяный дед, не хуже кремлевского. Ну оступился, упал, с кем не бывет...
ПОЗОР таким так называемым чиновникам
так пьяный же упал...
На первом фото лицо пьющего возрастного человека.
Мне стало плохо так работать главой Октябрьского района Барнаула, что я выпил гоькой, мне стало еще хуже и я был вынужден поехать в Крутихинскую районную больницу?
если ему не сидеть значит признать его не виновным , а это прецедент для всей страны садитесь за руль лишенцы вам ничего не будет