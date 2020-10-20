Продолжение сериала. Глава Октябрьского района Барнаула подал очередные жалобы в суд

Глава Октябрьского района Вячеслав Новиков подал очередные жалобы в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове. Судя по картотеке инстанции, документы зарегистрированы во вторник, 20 октября. Чиновник пытается оспорить решение суда Центрального района Барнаула о лишении водительского удостоверения и вердикт судебного участка Крутихинского района об аресте на 10 суток за езду без прав.

Это уже четвертая попытка главы Октябрьского района оспорить решения алтайских судов в Кемерове. Все предыдущие требования инстанция отклоняла без рассмотрения.

По данным amic.ru, 26 октября у Новикова заканчивается срок больничного, а вместе с ним – и законные основания уклоняться от ареста на 10 суток.

Напомним, что Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав на 1 год 9 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования. Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью. Суд Крутихинского района эта история не впечатлила: чиновник получил 10 суток. Однако отбывать срок Новиков не спешил. Он ушел на больничный, на котором и пребывает до сих пор.

Как стало известно ранее из различных источников, городские и региональные власти устали от бесконечных судебных тяжб Новикова и подыскали ему замену. С 19 октября обязанности главы Октябрьского района Барнаула временно исполняет бывший глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников.