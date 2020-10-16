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Новости

Андрей Овсянников будет исполнять обязанности главы Октябрьского района Барнаула

, ИА "Амител"
Как уточняют в мэрии, чиновник займет место Вячеслава Новикова на время его отсутствия
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

С 19 октября обязанности главы Октябрьского района Барнаула будет исполнять Андрей Овсянников.

Как сообщает пресс-центр мэрии, Овсянников будет занимать место Вячеслава Новикова на время отсутствия последнего.

Напомним, что по решению суда Крутихинского района действующий глава района Вячеслав Новиков должен отбыть 10 суток ареста за управление транспортным средством, будучи лишенным прав за отказ от медосвидетельствования.

19 июля в Крутихинском районе чиновник ехал на своем автомобиле и его остановили сотрудники ГИБДД. Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью.

Суд Крутихинского района эта история не разжалобила. Чиновник оказаться за решеткой не спешил, ушел на больничный и завалил жалобами различные инстанции. В последний раз восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове отказался рассматривать все апелляции Новикова.

Как ранее сообщил amic.ru, 8 октября стало известно, что главе Октябрьского района якобы нашли замену: городские и региональные власти устали от бесконечных судебных тяжб Новикова. По имеющейся информации, кресло могут отдать  главе Троицкого района Алтайского края Андрею Овсянникову.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.10.2020 18:24
- гость -

Физиогномика редко ошибается, но в этом случае даже она не ошибется

16.10.2020 18:39
- гость -

Породистый

16.10.2020 18:57
-гость-

надеюсь едрос?

16.10.2020 19:04
- гость -

хорошо что мэр Барнаула забрал его из Троицкого района, очень хорошо

16.10.2020 19:08
гость

Илон Маск почти

16.10.2020 19:15
Гость

А без скандалов , честную молодежь поискать??

16.10.2020 19:18
Гость

Хрен редьки не слаще!!!

16.10.2020 19:22
- гость -

Кадровый голод?

16.10.2020 19:37
- гость -

Интересна его биография,он,случайно,не судим несколько раз?

16.10.2020 19:39
Гость

Андрей Владимирович вы молодец Троицкий район до сих пор переживает о вашей отставки но мы знаем что вы будете полезны везде и повезёт тем где вы будете работать

16.10.2020 19:43
Пе

Холеный

16.10.2020 19:45
- гость -

Как уточняют в мэрии, чиновник займет место Вячеслава Новикова на время его отсутствия


То есть на 10 суток?

16.10.2020 19:57
- гость -

Она за пять минут до показа вдруг решила еще добавить. Крутила вертела, пока не получилось как ей надо.

16.10.2020 21:59
Kertis

Большой начальник.

17.10.2020 06:57
- гость -

Сразу видно не бережет себя, все о России думает!

17.10.2020 07:32
- гость -

Девушка может уехать из деревни, но деревня из девушки никогда

17.10.2020 09:33
Гость

А взгляд ,высокомерие и чванливость , повезло барнаульцам ...

17.10.2020 11:18
гость

хорошего человека должно быть много

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