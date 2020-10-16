Андрей Овсянников будет исполнять обязанности главы Октябрьского района Барнаула

С 19 октября обязанности главы Октябрьского района Барнаула будет исполнять Андрей Овсянников.

Как сообщает пресс-центр мэрии, Овсянников будет занимать место Вячеслава Новикова на время отсутствия последнего.

Напомним, что по решению суда Крутихинского района действующий глава района Вячеслав Новиков должен отбыть 10 суток ареста за управление транспортным средством, будучи лишенным прав за отказ от медосвидетельствования.

19 июля в Крутихинском районе чиновник ехал на своем автомобиле и его остановили сотрудники ГИБДД. Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью.

Суд Крутихинского района эта история не разжалобила. Чиновник оказаться за решеткой не спешил, ушел на больничный и завалил жалобами различные инстанции. В последний раз восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове отказался рассматривать все апелляции Новикова.

Как ранее сообщил amic.ru, 8 октября стало известно, что главе Октябрьского района якобы нашли замену: городские и региональные власти устали от бесконечных судебных тяжб Новикова. По имеющейся информации, кресло могут отдать главе Троицкого района Алтайского края Андрею Овсянникову.