Андрей Овсянников будет исполнять обязанности главы Октябрьского района Барнаула

С 19 октября обязанности главы Октябрьского района Барнаула будет исполнять Андрей Овсянников.
Как сообщает пресс-центр мэрии, Овсянников будет занимать место Вячеслава Новикова на время отсутствия последнего.
Напомним, что по решению суда Крутихинского района действующий глава района Вячеслав Новиков должен отбыть 10 суток ареста за управление транспортным средством, будучи лишенным прав за отказ от медосвидетельствования.
19 июля в Крутихинском районе чиновник ехал на своем автомобиле и его остановили сотрудники ГИБДД. Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью.
Суд Крутихинского района эта история не разжалобила. Чиновник оказаться за решеткой не спешил, ушел на больничный и завалил жалобами различные инстанции. В последний раз восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове отказался рассматривать все апелляции Новикова.
Как ранее сообщил amic.ru, 8 октября стало известно, что главе Октябрьского района якобы нашли замену: городские и региональные власти устали от бесконечных судебных тяжб Новикова. По имеющейся информации, кресло могут отдать главе Троицкого района Алтайского края Андрею Овсянникову.
Комментарии
Физиогномика редко ошибается, но в этом случае даже она не ошибется
Породистый
надеюсь едрос?
хорошо что мэр Барнаула забрал его из Троицкого района, очень хорошо
Илон Маск почти
А без скандалов , честную молодежь поискать??
Хрен редьки не слаще!!!
Кадровый голод?
Интересна его биография,он,случайно,не судим несколько раз?
Андрей Владимирович вы молодец Троицкий район до сих пор переживает о вашей отставки но мы знаем что вы будете полезны везде и повезёт тем где вы будете работать
Холеный
Как уточняют в мэрии, чиновник займет место Вячеслава Новикова на время его отсутствия
То есть на 10 суток?
Она за пять минут до показа вдруг решила еще добавить. Крутила вертела, пока не получилось как ей надо.
Большой начальник.
Сразу видно не бережет себя, все о России думает!
Девушка может уехать из деревни, но деревня из девушки никогда
А взгляд ,высокомерие и чванливость , повезло барнаульцам ...
хорошего человека должно быть много