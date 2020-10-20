Федеральный оперштаб сообщил о 305 случаях заражения COVID-19 в Алтайском крае

Федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил о 305 зараженных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае. Это максимальное число за время пандемии.
Напомним, что ранее оперштаб Алтайского края сообщил о 190 случаях заражения COVID-19 за сутки, что почти в 1,5 раза меньше. Редакция amic.ru обратилась в оперативный штаб за разъяснениями.
Всего за последние 24 часа в России обнаружили 16 319 новых случаев инфицирования. Общее число больных достигло 1 431 635.
Лидерство по приросту удерживает Москва (+4999). Второе место занимает Санкт-Петербург (+695), третье – Московская область (+429). С обновленным показателем Алтайский край занимает шестое место в общей статистике.
Выздоровело 9704 человека, всего из больниц выписали 1 085 608 пациентов. С подтвержденным коронавирусом скончалось 269 человек, всего за время эпидемии зарегистрировано 24 635 случаев коронавируса.
Комментарии
Сейчас вам объяснят,что это с бессимптомными,а их в крае не учитывают. И все дела!
каторжники, никто не хочет носить маски, в транспорте все кашляют, автобусы плохо ходят, люди один на одном, власти до фонаря, только красивые речи
Возможно, сбой какой-то.
По их же данным в Республике Алтай 197. А такого сроду там не было.
Новосиб заявляет +169, у федералов 184...
146%
Ну что можно сказать:
Поздравляем с выходом второго лаборанта с больничного в диагностичском)
Может теперь, все таки, статистику подведут под реальность?!
20.10.2020 18:13
- гость -
Вам же вчера разжевывали,что паники быть не должно.Поэтому,для "внутреннего употребления" одни циферки, а в центр другие,более реалистичные.
Власти за полгода практически ничего не сделали для восстановления медицины. Не пора ли господину Томенко в отставку?
20.10.2020 18:26
- гость -
Власти за полгода практически ничего не сделали для восстановления медицины. Не пора ли господину Томенко в отставку?
++++++++++++++
Это не есть проблема Томенко, к сожалению. Край дотационный и в 2020-м и на 2021 был и будет заложен дефицит бюджета.
Горлопанам просто надо чтить экономику.
Все читаем советы местной докторши Щегарцовой. Вчера опубликованы везде где только можно. Итак, если заболели. Тезисно: лекарств от ковида нет, их лучше не пить вообще (самолечение зло), скорую не вызывать (они зашиваются да и помочь им вам нечем), самим в поликлинику не ходить (заразу цеплять), от КТ толку нет (что вы там не видели), в больницу не ложиться (заразу опять таки там цеплять, да и в коридоре лежать не уютно), в общем - сидите дома, пейте больше воды, ешьте фрукты и овощи и полоскайте нос, вирус уйдёт сам. Аминь
А может знающие экономику подскажут почему у нас край дотационный??? Может им надо заниматься и развивать? Это просто как догадка)
Пошла жара в хату (((
, в общем - сидите дома, пейте больше воды, ешьте фрукты и овощи и полоскайте нос, вирус уйдёт сам. Аминь
по факту так и есть....тот-же грипп,практически ничем не лечится....можно антибиотики еще попить,хуже не будет.И самое главное не бздеть от страха,это все таки болезнь и она как приходит так и уйдет.
20.10.2020 18:52
Незнайка
А может знающие экономику подскажут почему у нас край дотационный??? Может им надо заниматься и развивать? Это просто как догадка)
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Займитесь. До вас занимались - не потянули.
В 2020 году Минфин увеличил дотационным регионам объем финансирования, но не всем. В некоторых регионах дотации уменьшились. Дотируются по-прежнему 72 субъекта Российской Федерации. При этом следует отметить, что число бездотационных регионов не изменилось. Их количество, как и в прошлом календарном году, составило 13. Суммарный объем выделяемых средств при этом вырос с 675,260 до 717,866 млрд. рублей (увеличение составило 42,606 млрд.).
* Всего в России 85 регионов - субъектов Российской Федерации
А может знающие экономику подскажут почему у нас край дотационный???
Нефти нет.Была бы нефть или уголь на крайний случай - был бы регион-донор.
Да,блин... Неужели, ещё паникеры остались? Вы там в бункере что-ли сидите? Среди моего окружения, кажется, вообще не переболевших не осталось. Может, человек несколько не температурило, не факт, что не болели бессимптомно.
Ну так не бывает (72 региона) значит, это выгодно, меньше самостоятельности, больше зависимости от Москвы...
В противном случае всех бы уже разогнали, по факту получается это убыточное предприятие
Нефти нет.Была бы нефть или уголь на крайний случай - был бы регион-донор.
++++++++++++
Во - во. Торговать сырьём - удел успешных регионов как Москва и Питер к примеру. ))
по факту так и есть....тот-же грипп,практически ничем не лечится....можно антибиотики еще попить,хуже не будет.И самое главное не бздеть от страха,это все таки болезнь и она как приходит так и уйдет.
это подключенным с ивл рассказать надо
Сейчас по НТВ диктор сообщила о возведении нового моГильного госпиталя, правда быстро поправилась
Транспортная логистика не интересная у нас. Рабочая сила дешёвая, но базу производственную развалили + налоги не интересные. Скоро и спецов не останется. Мне вот интересно. Сх регион, спрос на технику должен быть, но зачем тракторный уничтожили?
Избыточная смертность на душу населения в России может стать самой высокой в Европе, заявил агентству Bloomberg бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша. По его словам, ежедневная статистика по коронавирусу не отражает реальное число жертв.
По словам господина Ракши, официальные данные «нужно умножать на три». «Есть риск, что избыточная смертность на душу населения в России будет самой высокой в Европе»,— заявил он агентству.
Алексей Ракша рассказал, что в России, по официальным данным, с апреля по август умерли почти 46 тыс. человек с коронавирусом (коронавирус не во всех случаях указывается как основная причина смерти). Это более чем в два раза превышает данные по смертности оперштаба по ситуации с коронавирусом: за время пандемии в России подтверждено 24 366 умерших от COVID-19. Избыточная смертность составляет около 115 тыс. человек. В пересчете на численность населения Россия приближается по смертности к Испании и Великобритании, это страны с самой высокой смертностью в Европе.
Демограф заявил, что Росстат собирает информацию, а затем отправляет в правительство в виде секретного отчета. Статистику публикуют
20.10.2020 19:04
Незнайка
В противном случае всех бы уже разогнали, по факту получается это убыточное предприятие
+++++++++++++
Карательными мерами решить проблемы на российских предприятиях нельзя, заявил премьер-министр Владимир Путин в передаче «Разговор с Владимиром Путиным». «Если всех пересажать, кто работать будет? Пугать, хватать и не пущать?», — задал риторический вопрос председатель правительства.
3 декабря 2009 года
Вам дурням сказали, что край дотационный, а вы и верите. Если сложить все налоги (ВКЛЮЧАЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ !!!) и сборы который мы платим, то они больше бюджета края.
А почему регламенты различаются? В Москве вон стероидами, противовоспалительными и антикоагулянтами лечат, а у нас антибиотиками и арбидолом?
20.10.2020 19:08
- гость -
Транспортная логистика не интересная у нас. Рабочая сила дешёвая, но базу производственную развалили + налоги не интересные. Скоро и спецов не останется. Мне вот интересно. Сх регион, спрос на технику должен быть, но зачем тракторный уничтожили?
———-
Кто флудит - тот бяка
это подключенным с ивл рассказать надо
От гриппа в сезон не меньшу мрут,все так-же,люди старшего поколения и с ослабленным иммунитетом.И он так-же не лечится.
Где то Закралась неточность. Или разные люди в разные места подавали данные.....
20.10.2020 19:11
- гость -
А почему регламенты различаются? В Москве вон стероидами, противовоспалительными и антикоагулянтами лечат, а у нас антибиотиками и арбидолом?
::::::::::::
Можно поехать в Москву и получить там по полису омс лечение от злого ковида. могут конечно потребовать временную прописку, хотя это и не законно. В АК - из медпомощи только советы доктора как ее там на Щ
Во - во. Торговать сырьём - удел успешных регионов как Москва и Питер к примеру. ))
Чтобы продать,еще нужно добыть сырье.И сразу количество успешных городов стремительно увеличивается.)
Подтвердились тесты за прошлые дни. Вот вам и 305. Кстати, и выздоровевших за сегодняшний день получилось почти 285 человек, что тоже результат тестов.
И нечего делать глаза по полтиннику.
20.10.2020 19:16
ПочтиМосквич
Я уже. Не страшно. Противно, больно, но не намного от гриппа отличается. А гриппом пришлось поболеть лет 10 назад в последний раз. Надеюсь, что и этот иммунитет долго продержится.
В Китай хочу уехать, там уже нет короновируса. Там заботливые власти, дисциплинированные граждане.
Сх регион, спрос на технику должен быть, но зачем тракторный уничтожили?
++++++++++++
А он нужен был той неконкурентной продукцией на фоне другой - импортной ?
К тому же ,ориентирован был на братские республики, а братские республики предпочли
John Deere и прочие марки мировых брендов.
Не страшно
Немного все равно страшно.Особенно когда температура под 40 неделю держится.)
Чтобы продать,еще нужно добыть сырье.И сразу количество успешных городов стремительно увеличивается.)
++++++++++++++
Спиленная деревяка гораздо дешевле продукции из неё.
20.10.2020 19:23
CALIBR
Но оно за рубли. Сервис близко. Развивать может быть не хотели?
Спиленная деревяка гораздо дешевле продукции из неё.
Мы же про нефть,газ и уголь?) Да и "деревяка" если составами,тоже неплохо.
20.10.2020 19:22
St
В Китай хочу уехать, там уже нет короновируса. Там заботливые власти,
Езжай. Там районы с коронавирусом сразу оцепляют военные, без права выхода из дома.
20.10.2020 19:23
- гость -
Ну у меня чуток пониже была, не сбивал первые пять дней. А так, да, отличается тем, что температура держится 7-10 дней. И блин нюха нет долго даже после выздоровления. Это напрягает.
ковид сплотил народ как никогда. осталось найти этому применение?
Я про статистику вообще не понимаю, это скорее всего кого в больницу положили. Ну и не надо про грипп сказки рассказывать, тут молодые умирают, скорую не дожидаются. У меня пневмония была - анализы не брали и не берут. 4 в окружении подтверждены в платной лаборатории.
О... а что делать, если по жизни организм вообще никак не борется, и при любой простуде максимум 37,5 и вялотекущие симптомы... и всё на ногах, без больничных? Лет 5 назад гнойная ангина 38,2... ыыыыыы
Кто был п поликлинике видел сколько там людей - у всех орви средней тяжести. Анализы не берут.
После продления больничного еще и ретровирус в больнице подцепил
20.10.2020 19:42
Вадим
В этом году какая-то фигатень ходит, что ни в магазин сходить ни пожрать несколько дней. Похоже на ОРВИ, но без температуры. Только слабость и апатия.
Раньше такой не было.
20.10.2020 19:42
Вадим
После продления больничного еще и ретровирус в больнице подцепил.
Сегодня на Южном в поликлинике пришлось сидеть 12 часов с температурой.
У нас всё хорошо? Виноваты сами?Вокруг созданы идеальные условия,а люди...
85 регионов!!!!!!!!!!!!! И край в шестерке лидеров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Каждый день людей пробуют в чем-то убедить,а ситуация все ухудшается и ухудшаются.