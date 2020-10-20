Федеральный оперштаб сообщил о 305 случаях заражения COVID-19 в Алтайском крае

Федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил о 305 зараженных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае. Это максимальное число за время пандемии.

Напомним, что ранее оперштаб Алтайского края сообщил о 190 случаях заражения COVID-19 за сутки, что почти в 1,5 раза меньше. Редакция amic.ru обратилась в оперативный штаб за разъяснениями.

Всего за последние 24 часа в России обнаружили 16 319 новых случаев инфицирования. Общее число больных достигло 1 431 635.

Лидерство по приросту удерживает Москва (+4999). Второе место занимает Санкт-Петербург (+695), третье – Московская область (+429). С обновленным показателем Алтайский край занимает шестое место в общей статистике.

Выздоровело 9704 человека, всего из больниц выписали 1 085 608 пациентов. С подтвержденным коронавирусом скончалось 269 человек, всего за время эпидемии зарегистрировано 24 635 случаев коронавируса.