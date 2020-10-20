Еще 190 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом отчитался о 190 новых случаях инфицирования, выявленных в регионе за минувшие сутки. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае выросло до 16 783 человек. Выздоровели 14 254 человека.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 62, Бийск – 21, Славгород – 14, Заринск – 12, Рубцовск – 11, Новоалтайск и Первомайский район – 9, Калманский район – 8, Алейск и Кулундинский район – по 7 заболевших, Петропавловский и Усть-Калманский районы – по 5 заболевших, Благовещенский и Бурлинский районы – по 4 заболевших, Тальменский район и Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Хабарский и Алтайский районы – по 2 заболевших, Чарышский и Быстроистокский районы – по одному заболевшему.
За сутки в регионе скончались еще семеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев достигло 659.
На 20 октября в тяжелом состоянии находятся 364 пациента, из них 138 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях свободными остаются 503 койки.
Как уже сообщал amic.ru, ранее алтайский Роспотребнадзор объяснил нежелание вводить новый локдаун в крае. В ведомстве уверены, что следует сосредоточиться на выполнении нынешних ограничений, а не вводить новые.
Комментарии
жуть
И сколько еще бессимптомных ? В Москве почему-то всех считают, а наши статистику портить не хотят, красивые цифры рисуют, чтобы пендаля под зад не получить ?
Ещё раз приглашаю в "зелёную зону" по ковиду, Павловский район. Вторую неделю по нолям))). Создаётся впечатление пока действительно вся медицина не грохнется, статистика и рапорты будут просто замечательными.
По ощущениям не болевших уже меньше чем переболевших.
Очень надеюсь, что совсем скоро эпидемия пойдет на спад.
В моем окружении переболело много людей, часть летом, часть в сентябре.
В октябре болеющих уже НЕТ! Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы, есть несколько не болевших пенсионеров...
20.10.2020 12:34
- гость -
Ничо! Скоро твои переболевшие пойдут по второму кругу
Настолько предсказуемымые цифры.....даже не интересно. . Завтра 192 будет плюс минус...
20.10.2020 12:40
- гость -
спасибо, успокоил!
остаемся с вами!
20.10.2020 12:40
- гость -
А по третьему когда?! Мне просто интересно, круги обязательно нумеровать? Можно как у Данте, назвать их обстоятельней ? Там вот например 9 круг ада назван был Злопазухом, звучит же? А еще на рвы подразделял.
Надеемся только на матушку природу и нашу зиму..Раньше горевали,что зима 9 месяцев в году..Похоже пришло время радоваться этому ..
20.10.2020 12:43
- гость -
Хотелось бы спада, но его не будет. Может, только вакцинация поспособствует. А так... с апреля уже сколько времени прошло? Никакого улучшения эпидобстановки.
20.10.2020 12:48
- гость -
Да, у Данте были круги. А у нас спираль. Вверх.
На 20 октября в тяжелом состоянии находятся 364 пациента, из них 138 подключены к аппаратам ИВЛ.
А в Москве вчера чуть больше 300 на ИВЛ.
20.10.2020 12:53
Гостья
Во время сильных морозов люди уйдут в самоизоляцию поневоле. Думаю, это благотворно скажется
Завтра 192 будет плюс минус...
Плюс...Потому что мощности за счет двух безымянных частных лабораторий нарастили.
Амик, прошу, напишите статью о мерах профилактики, что-то все забыли о простых правилах дистанции и гигиены, вот рост и идёт. Объясните народу, что мы общество и мы должны объединить усилия, каждый должен сейчас делать всё возможное, чтобы не разносить корону. Сейчас есть два лагеря людей: одни считают дураками тех, кто не носит маски, другие - наоборот, тех кто носит. Объясните людям, что во время пандемии нет места для разногласий. Наши действия должны быть объединены. Если есть люди, считающие, что защиты от маски маловато будет, то пусть хоть скафандр носят, в инет магазинах сейчас полно разных средств защиты. И напомните, пожалуйста, что спокойно гулять по торговым центрам, встречаться с друзьями, кушать в кафе , делать покупки, ходить в салоны и самое главное -забыть про короновирус, как забыл Китай, мы могли бы давно, если бы все были дисциплинированы. Хватит носить маски на подбородке, хватит уже для галочки делать вид.
20.10.2020 12:58
- гость -
Может, в МСК их не доводят до ИВЛ. Выявляют и начинают лечить раньше.
почему не разгонят этих дармоедов из оперштаба, цифры уже с месяц неадекватные рисуют? (тела не выдают дней по 9, на кладбищах прощаться не дают время, гробы не открывают, очередь из катафалков)
На Южном в очереди в 10 поликлинику сидят здоровые люди ,с ОРВИ, с симптомами ковида. А очередь настолько огромная!
Это есть преступная халатность.А потом удивляемся,почему так растёт в крае заболеваемость ОРВИ?
20.10.2020 13:00
St
Люди соблюдали бы санитарные правила, если бы их изначально на это нацеливали. А у нас с весны пропаганда в местных СМИ - надо всем переболеть, умирают только бесполезные старики, их не жаль.
20.10.2020 13:00
- гость -
Да не, у нас по утверждённой статистике прирост небольшой. Сильно добавлять не будут.
20.10.2020 13:00
St
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ППКС! Этот подъем заболеваемости происходит именно из-за недисциплинированности и несознательности людей. Если каждый будет по возможности соблюдать дистанцию, избегать толпы, надевать маску там, где толпы избежать не удается (магазин, транспорт и т.д.), кол-во новых случаев заражения начнет уменьшаться. И медицина разгрузиться, и быстрее вся эта эпидемия закончиться. Разве не этого мы все хотим?
отчитался о 190 новых случаях инфицирования.
Это столько разрешили посчитать? А на самом деле? На десять или на сто умножить нада? Или на ещё больше?
Лучше бы в апреле не зажимали так, дали бы летом чуток народу планово переболеть, чем сейчас ковид разошелся под традиционные осенние орви.
Но кто ж знал?
Да и на вакцину надеялись...
20.10.2020 13:03
- гость -
20.10.2020 13:00
St
Люди соблюдали бы санитарные правила, если бы их изначально на это нацеливали. А у нас с весны пропаганда в местных СМИ - надо всем переболеть, //////
Абсолютно верно сказано! Нацеливают переболеть, а это риск и нагрузка на легкие! Фиброзные поражения, которые как шрамы навсегда останутся у человека! Возмущению нет предела, когда снова читаю про стремление к " Переболееем все", лучше бы стремились к остановке распространения!!!
В Алтайском крае отмечают трехкратный рост заболеваемости взрослых ОРВИ
Вместе с детьми увеличение числа инфицированных составило 88%
И какие меры приняты в связи с таким скачком заболеваемости?
В аптеки поступили нужные лекарства? В поликлиники снизилась очередь,так как четко организовали работу? Обрабатывают общественный транспорт? Стало возможным вызвать врача на дом,чтобы не заражать людей в очереди? И т. д.
20.10.2020 13:14
- гость -
Лучше бы в апреле не зажимали так, дали бы летом чуток народу планово переболеть, чем сейчас ковид разошелся под традиционные осенние орви.
Но кто ж знал?
Да и на вакцину надеялись...
-------------------
Переболевшие через несколько месяцев могут снова заразиться и заболеть. А вот вакцинация, при условии, что она будет проходить практически одновременно и для большинства может помочь. Т.к. если большинство одновременно на несколько месяцев получит невосприимчивость к этому вирусу, прервется передача вируса от одного к другому. И в условиях массовости, эпидемия сойдет на нет.
Общее число заболевших с начала эпидемии в крае выросло до 16 783 человек. Выздоровели 14 254 человека.
Общее количество летальных случаев достигло 659.
Итого по цифрам сейчас: 16783 - 14254 - 659 = 1870
В ковидных госпиталях свободными остаются 503 койки.
Вывод первый: 1870 (коек занято больными) +503 (свободные койки) = 2373 (коек всего), хотя губернатор заявляет о том, что коек в крае на 4000 человек.
Вывод второй: По заявлению всё того же губернатора, в крае занято 90% коек. Значит, 503 свободные койки - это 10%, значит, всего коек 5030. 5030 (коек всего) -1870 (коек занято больными) = 3160 (человек лежат на ковидных койках, но ковид у них не выявлен!)
Всякая власть есть непрерывный заговор.
О. Бальзак
Дополнительно сообщается, что 5 869 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
отсюда https://www.biwork.ru/news/statistika-covid-po-altau-na-20-oktabra-zaboleli-190-skoncalis-7
20.10.2020 13:19
- гость -
3160 - это еще с тяжелым течением болезни (все бессимптомники и с поражением легких менее 50% лечатся дома бабушкиными настойками)
20.10.2020 13:19
- гость -
Общее число заболевших с начала эпидемии в крае выросло до 16 783 человек. Выздоровели 14 254 человека.
Общее количество летальных случаев достигло 659.
Итого по цифрам сейчас: 16783 - 14254 - 659 = 1870
В ковидных госпиталях свободными остаются 503 койки.
Вывод первый: 1870 (коек занято больными) +503 (свободные койки) = 2373 (коек всего), хотя губернатор заявляет о том, что коек в крае на 4000 человек.
Вывод второй: По заявлению всё того же губернатора, в крае занято 90% коек. Значит, 503 свободные койки - это 10%, значит, всего коек 5030. 5030 (коек всего) -1870 (коек занято больными) = 3160 (человек лежат на ковидных койках, но ковид у них не выявлен!)
))))))))))))))))))))
я уже писала. на ивл 5 процентов от заболевших, во всем мире так, а реальные цифры считайте сами - 138 умножить на 20
Отца вчера выписали из больницы без результата анализа (мазок взяли утром, сказали звонить уточнять), назначили антибиотик которого нет в аптеках и на складах. Вопрос чем лечиться? Только вот вопрос и задать не кому,...
ППКС! Этот подъем заболеваемости происходит именно из-за недисциплинированности и несознательности людей.
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Блин! В Газпроме тебе не дадут договор, если не прйдешь техминимум по правилам пользования. Показывают такой фильм, где рассказывают, как надо действовать и стращают последствиями невыполнения. Люди ведь соблюдают! И никто не жалуется, что это нарушение его личных прав и свобод, не говорит, "открою газовый кран, пусть взрывается". Почему с коронавирусной инфекцией несознательность? Да потому что толком не запугали народ последствиями заболевания.
20.10.2020 13:39
Дочь
Отца вчера выписали из больницы без результата анализа (мазок взяли утром, сказали звонить уточнять), назначили антибиотик которого нет в аптеках и на складах. Вопрос чем лечиться? Только вот вопрос и задать некому,...
Пишите историю корреспондентами амител. Может опубликуют и Вас услышат. А по лекарствам по рецептам вчера весь день писали...Барнаул в поисках!
20.10.2020 13:39
Дочь
У друзей/знакомых поспрашивать, в Новосибирск съездить, купить - вариант так себе, но что делать...
Господин Попов, ответьте, пожалуйста, на вопрос, когда в аптеках города появятся лекарства для лечения ОРВИ, гриппа и ковида?
Да, в реальности в стране заражаются сотнями тысяч в день процентов под 80 бессимптомники или в легкой форме типо ОРВИ-все равно сейчас не попадешь к врачу. В крае десятками тысяч.
"У друзей/знакомых поспрашивать, в Новосибирск съездить, купить - вариант так себе, но что делать.."
Ну да , вы думаете в Новосибирске лучше? Вчера только общался с друзьями. Вчера антибиотик только в Академгородке нашли(в брони фармацевты отказывают , с их слов приход разбирают за 1,5 часа)
В Новосибирске тоже нет, в Омске тоже лекарств. Уже тихо накрывает ужас.
Лекарства есть.
Но вы, люди, умирайте, это ваши проблемы!
Главное сейчас - ввести маркировку, а без нее продавать нельзя.
20.10.2020 13:14
- гость -
Лучше бы в апреле не зажимали так, дали бы летом чуток народу планово переболеть, чем сейчас ковид разошелся под традиционные осенние орви.
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Ковид относится к ОРВИ, для него также как для ОРВИ будет характерна сезонность: эпидемия весна-осень.
Кто в апреле переболел, сейчас в первой очереди на повторное заражение. Надо было не допускать распространения, а у нас нарочно расширяли
Каких лекарств в Новосибирске нет?
Вот меня спросили про азитромицин. В Барнауле нигде нет. На аптека.ру тоже не заказать. ПОсмотрел я по новосибирским аптекам на сайте 009 - есть везде. Зашел на обеде в ближайшую аптеку, он есть, но без рецепта не продают.
Странно, честно говоря, регионы рядом, а в одном лекарств вообще нигде нет, а в другом есть везде. Может, в Барнауле скупили все впрок? Как гречку с туалетной бумагой?
а бункерный как там? хватает ли ему лекарств?
откуда вы столько заболевших взяли???
у нас уже людей в крае не хватает, что бы в заболевшие плюсовать...
Как можно скупить все??И когда это у нас всю гречку скупали с туалетной бумагой..Сказочники..Вы думаете у людей такой запас денег ,чтобы скупить все лекарства во всех аптеках?Люди на масках экономят,ною,что дорого..
Обыватель
конечно, жители региона с нищими средними зарплатами, сбегали, подсуетились - скупили все на выходных!
Помню я, как в 2014 эти нищие скупили все телевизоры в магазинах) Тут не в нищете дело, эти антибиотики стоят пару сотен. А в панике и глупости.
Обыватель
странно, я думаю, что здоровых клинически панических и глупых одинаково в Барнауле и Новосибирске в процентном соотношении..
тут одно из двух, либо
- много больных в Барнауле и все скупили лекарства
- либо, кто-то нагрел руку и скупил все оптом
Проверьте поликлинику 10 на Южном!!!!! С температурой в очереди приходится стоять весь день!!!!!