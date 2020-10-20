Еще 190 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом отчитался о 190 новых случаях инфицирования, выявленных в регионе за минувшие сутки. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае выросло до 16 783 человек. Выздоровели 14 254 человека.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 62, Бийск – 21, Славгород – 14, Заринск – 12, Рубцовск – 11, Новоалтайск и Первомайский район – 9, Калманский район – 8, Алейск и Кулундинский район – по 7 заболевших, Петропавловский и Усть-Калманский районы – по 5 заболевших, Благовещенский и Бурлинский районы – по 4 заболевших, Тальменский район и Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Хабарский и Алтайский районы – по 2 заболевших, Чарышский и Быстроистокский районы – по одному заболевшему.

За сутки в регионе скончались еще семеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев достигло 659.

На 20 октября в тяжелом состоянии находятся 364 пациента, из них 138 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях свободными остаются 503 койки.

Как уже сообщал amic.ru, ранее алтайский Роспотребнадзор объяснил нежелание вводить новый локдаун в крае. В ведомстве уверены, что следует сосредоточиться на выполнении нынешних ограничений, а не вводить новые.