Подозреваемого в убийстве жительницы Бийска нашли и узнали, что он не виноват

Полицейские задержали жителя Бийска, которого разыскивали по подозрению в убийстве местной жительнице и тяжелом ранении ее знакомой, сообщает паблик "Инцидент Бийск" в соцсети "ВКонтакте".

Во время допроса выяснилось, что молодой человек действительно проходил неподалеку от места преступления и попал на запись с камеры видеонаблюдения, но к нападению на горожанок он не причастен.

"После допроса его отпустили, – гласит текст поста. – Теперь в полиции будут отрабатывать другую версию. Настоящий убийца пока не найден".

Ранее amic.ru писал, что парень с ножом 18 октября напал на двух девушек в районе улиц Васильева и Социалистической. От полученных ран одна пострадавшая скончалась на месте, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии.