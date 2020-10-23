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Тигирекский заповедник расширят в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Особо охраняемая территория станет больше за счет присоединения участков двух районов
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Площадь Тигирекского заповедника увеличат за счет добавления участков Курьинского и Чарышского районов, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Глава группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения ОНФ Алексей Грибков рассказал, что решение обосновано комплексным экологическим обследованием участков.

"Расширение заповедника планируется в Курьинском районе площадью 8855 гектаров и в Чарышском районе площадью 35 035 гектаров, в том числе за счет территории существующего заказника – 24 604 гектара, – уточнил Грибков. – Территория обладает высокой природоохранной ценностью, там сконцентрировано большое количество редких видов растений и животных. При разработке материалов все предложения местных жителей и хозяйствующих субъектов были учтены".

По его словам, те участки, которые используются местными жителями, не стали включать в особо охраняемую природную территорию. Расстояние от новых границ до ближайшего такого участка превышает 2 км.

Начальник отдела особо охраняемых природных территорий регионального Минприроды Илья Дудин обратил внимание на тот факт, что расширение Тигирекского заповедника благотворно скажется на экономике и даст районам дополнительные рабочие места.

Он отметил, что на нацпарк "Салаир" из федерального бюджета в 2021 году выделят 111 миллионов рублей, большую часть из которых потратят в районах.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае разработали пилотную версию интерактивной онлайн-карты особо охраняемых природных территорий, с помощью которой можно детально изучить их границы.

В общей сложности на карте представлено 107 особо охраняемых природных территорий краевого значения, 38 государственных природных заказников, 67 памятников природы, природные парки "Ая" и "Предгорье Алтая", а также Тигирекский заповедник.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.10.2020 12:51
- гость -

Илья Дудин обратил внимание на тот факт, что расширение Тигирекского заповедника благотворно скажется на экономике и даст районам дополнительные рабочие места.

Только на этих рабочих местах платят так, что черный корнекопатель за день столько зарабатывает.

23.10.2020 13:17
- гость -

"что черный корнекопатель за день столько зарабатывает."

А какие корни нынче копают, что они такие дорогие?

23.10.2020 13:22
- гость -

Золотой.

23.10.2020 13:47
- гость -

"Только на этих рабочих местах платят так, что черный корнекопатель за день столько зарабатывает."

Сдаётся мне что человек которого поставят охранять корешки легко сможет поправить своё финансовое положение.

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