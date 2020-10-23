Тигирекский заповедник расширят в Алтайском крае

Площадь Тигирекского заповедника увеличат за счет добавления участков Курьинского и Чарышского районов, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Глава группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения ОНФ Алексей Грибков рассказал, что решение обосновано комплексным экологическим обследованием участков.
"Расширение заповедника планируется в Курьинском районе площадью 8855 гектаров и в Чарышском районе площадью 35 035 гектаров, в том числе за счет территории существующего заказника – 24 604 гектара, – уточнил Грибков. – Территория обладает высокой природоохранной ценностью, там сконцентрировано большое количество редких видов растений и животных. При разработке материалов все предложения местных жителей и хозяйствующих субъектов были учтены".
По его словам, те участки, которые используются местными жителями, не стали включать в особо охраняемую природную территорию. Расстояние от новых границ до ближайшего такого участка превышает 2 км.
Начальник отдела особо охраняемых природных территорий регионального Минприроды Илья Дудин обратил внимание на тот факт, что расширение Тигирекского заповедника благотворно скажется на экономике и даст районам дополнительные рабочие места.
Он отметил, что на нацпарк "Салаир" из федерального бюджета в 2021 году выделят 111 миллионов рублей, большую часть из которых потратят в районах.
Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае разработали пилотную версию интерактивной онлайн-карты особо охраняемых природных территорий, с помощью которой можно детально изучить их границы.
В общей сложности на карте представлено 107 особо охраняемых природных территорий краевого значения, 38 государственных природных заказников, 67 памятников природы, природные парки "Ая" и "Предгорье Алтая", а также Тигирекский заповедник.
Комментарии
Илья Дудин обратил внимание на тот факт, что расширение Тигирекского заповедника благотворно скажется на экономике и даст районам дополнительные рабочие места.
Только на этих рабочих местах платят так, что черный корнекопатель за день столько зарабатывает.
"что черный корнекопатель за день столько зарабатывает."
А какие корни нынче копают, что они такие дорогие?
Золотой.
"Только на этих рабочих местах платят так, что черный корнекопатель за день столько зарабатывает."
Сдаётся мне что человек которого поставят охранять корешки легко сможет поправить своё финансовое положение.