Алтайский конькобежец выиграл всероссийские соревнования

Алтайский конькобежец выиграл "Кубок Союза конькобежцев России". Соревнования стартовали в среду, 21 октября в подмосковной Коломне.

В забегах участвуют 140 сильнейших конькобежцев (80 мужчин и 60 женщин) из 23 регионов России. В связи с эпидемиологической обстановкой соревнования проходят при пустых трибунах.

Барнаулец Виктор Муштаков в первый день 21 октября, стал серебряным призером в забеге на 500 метров – 35, 07 секунды. Это третье время в мире в нынешнем сезоне. Победил на пятисотметровке товарищ Муштакова по сборной России Руслан Мурашов из Коломны.

В четверг, 22 октября на дистанции 1000 метров барнаульский конькобежец показал время 1, 09, 65, и завоевал золотую награду. Мурашов в этом забеге стал вторым.

Соревнования завершаются сегодня, 23 октября.