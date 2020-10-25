Бийским учителям за счет бюджета предоставили шесть квартир

За первую половину 2020 года в Бийске учителям в качестве социальной поддержки предоставили шесть служебных квартир. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

"Наша школа заинтересована в закреплении в учреждении высококвалифицированных специалистов, проживающих на территории микрорайона, это поселки Сорокино и Молодежный. Поэтому весной 2020 года мы обратились в администрацию Бийска с просьбой о предоставлении служебного жилья учителю второго иностранного языка (немецкого) Елене Сусловой. Теперь педагог вместе с дочерью живет в двухкомнатной служебной квартире", – рассказал директор школы № 33 Юрий Короленко.

Служебные квартиры предоставляют в целях социальной поддержки педагогических работников из свободного муниципального жилищного фонда. Договор найма заключают на время работы педагога.