В Новосибирске потребовали отставки главы Минздрава из-за ситуации с COVID-19

Новосибирские активисты потребовали отправить в отставку главу регионального Минздрава Константина Хальзова. По мнению общественников, руководитель ведомства не справился со своей работой во время борьбы с пандемией.

"Мы, жители Новосибирска, уже две недели наблюдаем коллапс системы здравоохранения Новосибирской области, произошедший на фоне второй волны коронавируса и осеннего обострения ОРВИ. Люди с высокой температурой по несколько суток не могут дождаться прихода врача. Вызвать врача на дом через кол-центр единой регистратуры для многих также оказывается невозможным", – говорится в обращении к губернатору, председателю регионального парламента, опубликованное на странице активиста Андрея Никитина в Facebook.

По словам автора, врачи отказываются направлять больных на бесплатные тесты, и поэтому людям приходится делать их самостоятельно в частных лабораториях. Такая же ситуация наблюдается и с компьютерной томографией, при этом очередь расписана на две недели вперед.

Также в Новосибирской области из аптек пропали антибиотики и другие жизненно важные препараты, которые связаны с введением в России системы маркировки лекарств. Никитин уверен, что публикуемое оперштабом количество зараженных сильно занижено, а потому не отражает полной картины пандемии в регионе.

В связи с этим автор потребовал от правительства отставки министра Хальзова, обеспечения лабораторий для тестирования и разворачивания мобильных госпиталей на площадях выставочных и других крупных центров.