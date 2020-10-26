Вячеслав Франк пообещал наказать виновных в падении маленькой девочки в колодец

Мэр Барнаула Вячеслав Франк примет решение о привлечении к ответственности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности на колодцах ливневой канализации после падения в один из них двухлетней девочки.

Также на аппаратном совещании градоначальник поручил главе Центрального района Максиму Сабыне и руководителю МБУ "Автодорстрой" Андрею Курышину предоставить детальную информацию о произошедшем.

Обслуживанием колодца занимается МБУ "Автодорстрой", однако установленная ограждающая конструкция была повреждена неизвестными, а люки ранее украли другие злоумышленники. На данный момент учреждение установило предупреждающие знаки и закрыло коллекторы новыми люками.

Как сообщает пресс-центр мэрии, дообследование ребенок проходил в нейрохирургическом отделении БСМП-1 и в настоящее время находится дома.

Напомним, что малышка провалилась в канализацию во время прогулки с бабушкой вечером 24 октября. Радуясь первому снегу, ребенок не увидел скрытый под листвой люк и внезапно исчез из виду.

Позднее краевой СУ СКР сообщил, что следователи проводят проверку по факту падения двухлетней девочки. При осмотре у ребенка диагностирован перелом височной кости головы.