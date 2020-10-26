Следком возбудил уголовное дело после падения девочки в колодец в Барнауле

Следственный отдел по Центральному району Барнаула возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" после падения двухлетней девочки в колодец ливневой канализации.

По данным следствия, вечером 24 октября на улице Аванесова двухлетняя девочка, гуляя с бабушкой, упала в открытый колодец. В результате падения ребенок получил травму в виде перелома височной кости головы. При проведении проверки следователи установили, что обслуживает объект МБУ "Автодорстрой".

Следователям предстоит оценить действия сотрудников организации, чьи действия не отвечают безопасности для жизни и здоровья граждан, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, что малышка провалилась в канализацию во время прогулки с бабушкой вечером 24 октября. Радуясь первому снегу, ребенок не увидел скрытый под листвой люк и внезапно исчез из виду.

Позднее мэр Барнаула Вячеслав Франк заявил, что примет решение о привлечении к ответственности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности на колодцах ливневой канализации после падения в один из них двухлетней девочки. В МБУ "Автодорстрой" заявили, что установленная ограждающая конструкция возле колодца была повреждена неизвестными, а люки ранее украли другие злоумышленники.

На данный момент учреждение установило предупреждающие знаки и закрыло коллекторы новыми люками.