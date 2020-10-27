Дорожники приступили к благоустройству набережной в Барнауле

Часть барнаульской набережной у Нового моста благоустроят. Работы выполняют дорожники центрального ДСУ с начала октября.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, территорию в 50 метров от крайних выступающих частей моста в обе стороны и подмостовую сделают такими же, как и остальную часть набережной. По контракту работы планируют завершить к концу сентября следующего строительного сезона.

В ведомстве отметили, что в этом году дорожники выполнят ремонт лестничных сходов у музея "Дороги Алтая", а также закрутят винтовые сваи для устройства металлических лестничных спусков в зоне набережной и на откосе насыпи на подъезде к мосту.

"На данный момент восстанавливаются железобетонные блоки упора конуса подмостовой зоны для дальнейшего укрепления откосной части георешеткой и железобетонной плиткой", – рассказали в министерстве.

В следующем году там же установят освещение, перильное ограждение, лавочки и беседки. Помимо этого, специалисты отремонтируют тротуар, лестницы с моста и заменят участок асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ за два года составит 65,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в барнаульском селе Власиха закроют проезд через реку по улице Мамонтова в связи с реконструкцией моста. Движение будет осуществляться по объездной дороге.