Дорожники приступили к благоустройству набережной в Барнауле

Часть барнаульской набережной у Нового моста благоустроят. Работы выполняют дорожники центрального ДСУ с начала октября.
Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, территорию в 50 метров от крайних выступающих частей моста в обе стороны и подмостовую сделают такими же, как и остальную часть набережной. По контракту работы планируют завершить к концу сентября следующего строительного сезона.
В ведомстве отметили, что в этом году дорожники выполнят ремонт лестничных сходов у музея "Дороги Алтая", а также закрутят винтовые сваи для устройства металлических лестничных спусков в зоне набережной и на откосе насыпи на подъезде к мосту.
"На данный момент восстанавливаются железобетонные блоки упора конуса подмостовой зоны для дальнейшего укрепления откосной части георешеткой и железобетонной плиткой", – рассказали в министерстве.
В следующем году там же установят освещение, перильное ограждение, лавочки и беседки. Помимо этого, специалисты отремонтируют тротуар, лестницы с моста и заменят участок асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ за два года составит 65,6 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в барнаульском селе Власиха закроют проезд через реку по улице Мамонтова в связи с реконструкцией моста. Движение будет осуществляться по объездной дороге.
Комментарии
Освоят, научились
Пусть благоустраивают. А то вечно саками под мостом в том месте воняет. За эстетикой последует этика. Бродский, по моему, это говорил.