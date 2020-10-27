Барнаулец получил почти 10 лет колонии за убийство штыковой лопатой

Неоднократно судимого 39-летнего жителя Барнаула признали виновным в убийстве знакомой. В качестве орудия мужчина использовал штыковую лопату.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел в феврале 2020 года. Тогда в один из вечеров горожанин находился в гостях у подруги и распивал с ней спиртное.

"В ходе распития между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в результате которого рецидивист нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами, а затем штыковой лопатой по голове", — рассказали в ведомстве.

В результате 35-летняя потерпевшая скончалась на месте. Суд признал мужчину виновным и дал ему девять с половиной лет колонии строгого режима.