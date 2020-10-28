Активисты-антимасочники предстанут перед судом за акцию в барнаульском трамвае

Дело барнаульских антимасочников, которые устроили акцию протеста в трамвае, передано в суд. Об этом сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".

В отношении активистов составили протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".

Также на одного из нарушителей составили протокол по части 1 статьи 19.3. КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".

Напомним, что сама акция прошла в Барнауле 26 октября. Вагон трамвая остановился на пересечении Взлетной и Попова. Недовольных масочным режимом забирали сотрудники полиции. Позднее в Сети появилась информация о том, что одной из участниц акции стала блогер Мария Пономаренко, но сама она это опровергла.