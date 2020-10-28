Активисты-антимасочники предстанут перед судом за акцию в барнаульском трамвае

Дело барнаульских антимасочников, которые устроили акцию протеста в трамвае, передано в суд. Об этом сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
В отношении активистов составили протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".
Также на одного из нарушителей составили протокол по части 1 статьи 19.3. КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".
Напомним, что сама акция прошла в Барнауле 26 октября. Вагон трамвая остановился на пересечении Взлетной и Попова. Недовольных масочным режимом забирали сотрудники полиции. Позднее в Сети появилась информация о том, что одной из участниц акции стала блогер Мария Пономаренко, но сама она это опровергла.
Комментарии
оперативнинько дело сфабриковали))
Все правильно, жить нужно по закону, а не так, как тебе хочется.
Уходи в лес или горы и живи там, как вздумается, хочешь - носи маску, не хочешь - не носи.
28.10.2020 09:43
- гость -
Все справедливо! Нечего движение на полтора часа задерживать. Не хочешь в трамвае надевать маску - ходи пешком. Хочешь протестовать - иди митингуй с плакатом хоть на остановках, хоть у городской мэрии.
По результатам суда бы им: общественные работы часов на 180 и в ковидный госпиталь санитарами. А там пусть из принципа защитные средства не используют.
Беспредел продолжается! А если завтра губернатор решит, что все должны носить цак и ходить в штанах строго определенного цвета?
Во всем мире применяется такая мера защиты и профилактики, а наши "активисты" решили права покачать, совсем не вовремя. Совершенно неуместная и глупая акция.
Собственно вот выдержка из Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации"
Там есть такое пункт 2.в: в) при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи, эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации и (или) использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций .
Тем кто в трамвае без масок был им их выдали? Нет? Ну тогда и нет 20.6.1 части 1 КоАП РФ. И если кто-то от них там требовал надеть средства защиты то тут тоже нет 19.3. части 1 КоАП РФ потому как это требование незаконно - им же не предоставили средства, чё они оденут то ?
Безмасочникам нужно менять тактику. Останавливать трамваи на 20 минут, а потом уходить. Полиция не успеет среагировать, а в горэлектротрансе получат урок.
За простой бы ещё насчитали, вот это дело тогда.
28.10.2020 09:53
- гость -
За простой бы ещё насчитали
Тут уже вопрос к ГЭТу
28.10.2020 09:48
- гость --------------Это твое больное воображение. Должен тебя огорчить, но Томенко гораздо умнее сотни таких пRидурков как ты.
Горэлектротранспорту нужно еще простой трамваев с них взыскать.
Блин, даже на том же Пикабу такого массового отрицалова нет.
28.10.2020 09:56
Вано
Обязательно!
Также поддерживаю идею заставить трамвайных протестантов пойти работать санитарами в ковидные больницы - вот там пусть протестуют, сколько влезет!
"Тем кто в трамвае без масок был им их выдали? Нет? Ну тогда и нет 20.6.1 части 1 КоАП РФ. И если кто-то от них там требовал надеть средства защиты то тут тоже нет 19.3. части 1 КоАП РФ потому как это требование незаконно - им же не предоставили средства, чё они оденут то ?" - бла-бла-бла. Мозг надо включать, а не заниматься ерундой.
Вот теперь в суде и пусть доказывают свою правоту
Хорошая новость!
Томенко гораздо умнее сотни таких пRидурков как ты.
Вот лизнул так лизнул! Спалился же тролль губернаторский. Сколько на ваше содержание денег из краевого бюджета уходит?
Да и пассажирам этого трамвая нужно на них в суд подать, полтора часа трамвай держать, совсем сдурели, вообще анархия какая то. Где органы правопорядка были?
28.10.2020 09:54
- гость -
Если умнее то почему у нас медицина в опе?! Или от него ничего не зависит? Меня ум и интеллигентность не интересует , меня насущные не решенные вопросы больше беспокоят. Обидно, знаете за стариков и людей брошенных на естественный отбор. Мы во время войны строим мосты в короткий срок, а тут вату катаем месяцами.
По 40 тысяч каждому штраф и это будет справедливо!
Беззаконие продолжается! Президент не вводит, карантин или чрезвычайной ситуации, не собирается использовать Стабфонд - очевидно решил силовыми мерами решить проблему с коронавирусом?! Почему он пренебрегает жизнями россиян, почему не поддерживает материально, как все цивилизованные страны?!
28.10.2020 10:09
- гость -
Пшел вон, оппик
28.10.2020 09:43
- гость -
И это хорошо, что оперативно. Сейчас разгрузят их карманы на нехилые суммы - другим неповадно будет.
Какие у нас крутые управленцы на Амике, по любому по жизни у них всё в шоколаде...)))
28.10.2020 09:49
- гость -
Вы безнадёжны в юриспруденции. Если у этой шоблы будут такие же адвокаты как вы. им даже срок может прилететь)
Как Ефремову "повезло" с Пашаевым)))
гость -09:48
Беспредел продолжается! А если завтра губернатор решит, что все должны носить цак и ходить в штанах строго определенного цвета? В России 2 беды если с дорогами более или менее уже наводят порядок то с первой ситуация обострилась. Гость 09:48 ,средства индивидуальной защиты , маска и перчатки, это сейчас самое реальное средство от заражения вирусом Папаша твой наверное пренебрёг средствами в своё время и и вот с рождением его дитяти поздравлял всяк.
28.10.2020 10:06
гость
+1000000!!!
28.10.2020 09:50
- гость -
Вот таких как вы за экстремизм привлекать надо.
Вот и прекрасно. Другим урок будет. Давно уже пора так действовать.
28.10.2020 10:09
- гость -
Почему он пренебрегает жизнями россиян, почему не поддерживает материально, как все цивилизованные страны?!
Пример приведите, где какие страны сейчас поддерживают население? Предвыборные обещания в Америки не приводить.
28.10.2020 10:09
- гость -
Вы же первые вопить начнете - какой карантин, Путин экономику убивает. Вам предложили соблюдать лишь масочный режим - наименьшее зло в данной ситуации. Но вы и это не хотите выполнять.
28.10.2020 09:50
- гость -
точно!
не надо штрафовать, правильно пишут: в ртп санитарами, в 12 больницу, люди помогут и поймут что происходит, иначе всеотрицальщики по-жизни, не поймут.
тётю блогера - главной санитаркой
8.10.2020 10:24
- гость -
И тебя вылечат (с)
28.10.2020 09:49
- гость -
Полностью с Вами согласна. Беспредел продолжается.
проходимца в морг, патологоанатома на помощь.
Беспредел продолжается! А если завтра губернатор решит, что все должны носить цак и ходить в штанах строго определенного цвета? В России 2 беды если с дорогами более или менее уже наводят порядок то с первой ситуация обострилась.
Тут вы правы. Посадил же кто-то дурака в губернаторское кресло, который вместо поддержки людей комментаторов платных нанимает.
28.10.2020 10:00
- гость -
Нету маски иди пешком. Наличие маски это условия пользования общественным транспортом.
28.10.2020 10:28
Валерия
Беспредел - это отрицать очевидное и нарушать правопорядок!
28.10.2020 10:28
Валерия
Лера, вы и в прошлый раз отличились мракобесием. Не продолжайте подтверждать свое реноме неумной женщины.
28.10.2020 10:18
- гость -
А что не так, в законе конкретно написано, что средства защиты используются в случае если их выдали - по моему тут всё чётко понятно, или мы выбираем из закона тока те буквы которые нам вот сейчас нравятся?
Не продолжайте подтверждать свое реноме неумной женщины.
а может быть она красивая?
28.10.2020 10:30
- гость -
Вы за свои слова ответить можете? Вы можете доказать платность моего комментария? Прошу вас представиться самому и представить свои доказательства. В противном случае я обращусь на ресурс в официальном порядке для вашей идентификации для обращения в суд.
В городе не хватает дворников, а правонарушителей у нас сверх нормы, всех на уборку!!! Город заблестел бы ведь
28.10.2020 10:35
- гость -
Хорошо. Но потом сжечь (с) Анекдот
28.10.2020 10:34
- гость -
Ты свою сарказм себе в дымоход засунь. Считаешь себя умным - иди на суд защищать задержанных аленей.
В противном случае я обращусь на ресурс в официальном порядке для вашей идентификации для обращения в суд.
Так вперёд! Что же воздух сотрясать. Там и выяснится совершенно точно кто вы такой.
для 10:34
часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации" тут явная? Явная.
Неповиновение явное по части 1 статьи 19.3. КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности"? Явное.
Какие еще вопросы?
28.10.2020 10:42
- гость -
ОК, ждите повестки в суд.
ОК, ждите повестки в суд.
Жду с нетерпением.
Власти принимают меры ограничений,правил поведения при введении режима повышенной готовности по советам специалистов медиков.Какой смысл власти самой по себе вводить ограничения препятствующие нормальному течению во всех сферах жизни?
Весной как-то выясняли распространителей ложных слухов и отрицателей ковида. И привлекали даже к ответственности! Сейчас эти отрицатели вконец распоясались. И всем все пофиг!
28.10.2020 10:45
Можно поинтересоваться? В чем состав пусть даже правонарушения?
Маска стоит 4,50 в "Марии"- кто не зарабатывает на маску пусть дома сидят. Даже пенсионеры покупают. Или иди в ту же "Марию" нахватай их бесплатно 10 штук никто слова не скажет и кончай выступать.
28.10.2020 10:34
- гость -
28.10.2020 10:18
- гость -
А что не так, в законе конкретно написано, что средства защиты используются в случае если их выдали - по моему тут всё чётко понятно, или мы выбираем из закона тока те буквы которые нам вот сейчас нравятся?
Ну почитай ты его внимательно: "граждане обязаны...и (или) использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления..." предоставлять - это относится исключительно к некоему другому имуществу, например, дозиметры для измерения уровня радиации. вот выдадут - обязан будешь его использовать, не выдадут - не используй дозиметры - слова никто не скажет. а средствами индивидуальной защиты должен сам себя обеспечивать и обязан их использовать
28.10.2020 10:35
- гость -
А между прочим в ваших словах есть над чем задуматься. Большинство "боссов" меняют свои решения благодаря этому качеству, типа ну пусть мелит, что такого-зато ох какая)) А беда Валерии заключается в том что она работает у высокого босса и ей позволено молоть всякую чушь, от чего она поднимает свою самооценку и глаголит уже громче и громче, а всех остальных считает дворнягами в полемике. Но, так как мы ее не видим, то да согласен, примем что она красивая но после сжечь)))
Гость
По результатам суда бы им: общественные работы часов на 180 и в ковидный госпиталь санитарами
-----------------
Гость, ты фашист? Что ты написал, это фашистская идеология.
кто не зарабатывает на маску пусть дома сидят
Оригинально! А завтра указа не будет всем только в Gucci и Versace ходит?
28.10.2020 10:52
Гость
У вас устаревшая информация- в жёлтозелёном магазине они давно уже по 3,5 руб. Для кого-то дорого?
28.10.2020 10:51
- гость -
Некто утверждает, что губернатор платит комментаторам за их мнение. Значит, в том числе и моё мнение против антимасочников по его утверждению - платное. Я его попросил обосновать данное утверждение. Он этого сделать не может. Я же утверждаю, что это клевета, что мне никто не платит за мои комментарии. Хочу привлечь этого мир-дверь-мяч к ответственности за клевету.
Было бы может и справедливо если бы и Томенку привлекли к ответственности за нарушение своих указов
10:52
Что есть фашизм? Заставить отрабатывать общественные работы в ковидном госпитале? Вы в себе?
"Беспредел продолжается! А если завтра губернатор решит, что все должны носить цак и ходить в штанах строго определенного цвета?"
Беспредел - это делать, что вздумается, блокировать движение общественного транспорта, и выражать свое мнение в ущерб другим гражданам. Вот это беспредел. А требование закона и власти гражданин обязан выполнять. А то только о правах своих пищат всякие псевдоактивисты. Но ведь у нас не только права есть, товарищи. Мозги включайте!!!!! И не надо подражать Московии и прочим крупным городам. Там такой швали провокационной полно. Давайте уже будем беречь свой покой и город от дряни.
Для кого-то дорого?
Если это не дорого, то пусть тот кто глупые указы пишет, тот маски и покупает. Это же его личное пожелание, а не народа.
28.10.2020 10:56
- гость -
А Гуччи с Версаче как то влияют на распространение вирусной инфекции? Нет? Вот тогда и рот закройте.
Правильно! В красную зону их загнать не выдавая защитных костюмов! И почему пассажирам только этого трамвая на них в суд подавать? Если полтора часа движение стояло, то люди в других трамваях тоже пострадали
28.10.2020 11:07
- гость -
А ты кем уполномочен от имени народа говорить? Губернатор - глава субъекта федерации, он наделен полномочиями. А ты то кто такой?
28.10.2020 11:06
Анна
"Беспредел продолжается! А если завтра губернатор решит, что все должны носить цак и ходить в штанах строго определенного цвета?"
Беспредел - это делать, что вздумается, блокировать движение общественного транспорта, и выражать свое мнение в ущерб другим гражданам. Вот это беспредел. А требование закона и власти гражданин обязан выполнять. А то только о правах своих пищат всякие псевдоактивисты. Но ведь у нас не только права есть, товарищи. Мозги включайте!!!!! И не надо подражать Московии и прочим крупным городам. Там такой швали провокационной полно. Давайте уже будем беречь свой покой и город от дряни.
И после этого вы ещё заявляете, что вы не платный тролль? Нормальный человек не будет писать по 20 раз одно и тоже под разными именами.
28.10.2020 11:05
- гость -
Прошу уточнить где и каким образом Томенко нарушил свой же указ.
Очень интересно.
28.10.2020 11:05 Извини, но это детский лепет на лужайке.
А Гуччи с Версаче как то влияют на распространение вирусной инфекции? Нет? как то влияют на распространение вирусной инфекции? Нет?
А маски которые все на подбородке носят, месяцами, а иногда и кусок какой-то ткани как может это повлиять? Ровным счётом так же как и Гуччи с Версаче.
может и справедливо если бы и Томенку привлекли к ответственности за нарушение своих указов
Уже пробовали. С нашим "правосудием" ничего из этого не получилось.
11:10(2)
Вот и проверим - лепет это или нет.
28.10.2020 11:13
- гость -
Это только ваше частное мнение. Минздрав и Роспотребнадзор считают иначе. Им веры всяко больше, чем анонимному троллю с забытого Богом ресурса в провинции.
28.10.2020 11:05
- гость -
Какой обидчивый нашелся. Скажи спасибо что тебя еще месный не разлохматил. А то и спать бы перестал.
28.10.2020 11:09
- гость -
А вы будете утверждать, что у вас не присутствует навязчивая идея? ))))))
28.10.2020 11:16
- гость -
Я не обидчивый, я за справедливость.
Пускай человек отвечает за свои слова.
Троли возбудились, щедро авансом дали.....
В Москве штраф 5000 за без маски в общественном месте. Почему-то там могут строго.
Это только ваше частное мнение. Минздрав и Роспотребнадзор считают иначе.
Так и что удалось идеями чиновников остановить или хоть чуть-чуть затормозить пандемию? Если взглянуть на другие страны, то очевидно, что нет.
28.10.2020 11:19
- гость -
Имеешь в виду антимасочников? Да. Оживились. Видимо, навальнята им госдеповских денег отсыпали.
28.10.2020 11:22
- гость -
В ЕС, пока закрытом для российских туристов, предусмотрены серьезные взыскания за нарушение мер борьбы с коронавирусом. "За отсутствие маски в общественных местах в Германии — до 500 евро, в зависимости от федеральной земли, — рассказывает руководитель Ассоциации по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер и участников таймшер-индустрии Анна Виноградова. — В Великобритании — 100 фунтов. Муниципальная полиция Испании потребует 100 евро. А в Италии — 400-1000 евро, в зависимости от муниципалитета". Кстати, там маски на открытом воздухе обязательны с 18:00 до 06:00.
28.10.2020 10:44
- гость -
А что написано в правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации? Или вы читаете тока то что вас устраивает, а конкретно пункт 2.в Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417, там ясно написано, какие средства защиты и в каком случае должно население использовать. Средствами защиты обеспечили? Нет? Ну на нет и суда нет. Ну и далее требование использовать их незаконно, как можно использовать то чего нет?
Я его попросил обосновать данное утверждение. Я же утверждаю, что это клевета, что мне никто не платит за мои комментарии.
А с чего вы решили что я вам что-то должен? А утверждать вы можете, что вам только будет угодно, но факты говорят об обратном.
Весной и Осенью у психических всегда обострение
Видимо, навальнята им госдеповских денег отсыпали.
Да, да, да) Польские литовцы на деньги госдепа останавливают трамваи в Барнауле. А глупые указы тут не при чём.
28.10.2020 11:26
- гость -
Если Закон запрещает использование летних шин зимой, то никто вам не обязан покупать на зиму зимние шины? Аналогия понятна или и дальше будете тупить?
Гость, ты фашист? Что ты написал, это фашистская идеология.
==================================================
Если суметь внимательно дочитать тот коммент, то там написано: "А там пусть из ПРИНЦИПА защитные средства не используют". Подчеркну - "из ПРИНЦИПА". Т.е. выдать им СИЗ, но так как они считают это нарушением их прав - пусть не используют. А общественные работы - вполне себе законная мера воздействия на существ совершивших административное правонарушение...
И после этого вы ещё заявляете, что вы не платный тролль? Нормальный человек не будет писать по 20 раз одно и тоже под разными именами.
Вы не совсем нормальный, как мне кажется.
28.10.2020 10:34
- гость -
Ваше право так думать ,Вы даже можете меня побить ,когда меня нет!
28.10.2020 11:26
- гость -
Масками никто ни в одной стране массово не обеспечивает. Заклинило тебя, что ли?
28.10.2020 10:32 28.10.2020 10:28
Валерия
Беспредел - это отрицать очевидное и нарушать правопорядок!
- гость -
Беспреде́л — действия, переходящие любые рамки писаных и неписаных ЗАКОНОВ ; крайняя степень беззакония, беспорядка
Закатать им по полной, чтобы не повадно было
28.10.2020 11:28
- гость -
То есть по вашему человек может болтать что угодно? Даже клеветать может? Я не согласен, и считаю, что Закон на моей стороне. Я обязательно предприму меры по нахождению этого комментатора и предъявлению ему иска за клевету. Может много не взыщу, но судебную процедуру я ему обеспечу.
28.10.2020 11:35
Валерия
Ну ты сама и написала, что Машка с корешками сотворила беспредел, задержав в трамваях и на остановках кучу не в чем не повинного народа.куч
- гость -
28.10.2020 10:35
- гость -
А между прочим в ваших словах есть над чем задуматься. Большинство "боссов" меняют свои решения благодаря этому качеству, типа ну пусть мелит, что такого-зато ох какая)) А беда Валерии заключается в том что она работает у высокого босса и ей позволено молоть всякую чушь, от чего она поднимает свою самооценку и глаголит уже громче и громче, а всех остальных считает дворнягами в полемике. Но, так как мы ее не видим, то да согласен, примем что она красивая но после сжечь)))
Спасибо ,моя самооценка повысилась )))!!!!Завидую сама себе )
28.10.2020 11:32
Валерия
Лера, пока что это именно вы себя выставляете как неумную женщину, мне даже делать ничего не надо, всё и так очевидно.
Перечитал коммент про платные писульки. Гость а ты вообще читать умеешь? Ты еще свою училку русского языка привлеки за то, что тебя понимать написанное не научила. Где тут утверждение, что некий гражданин пишет на Амике платные сообщения?
То есть по вашему человек может болтать что угодно? Даже клеветать может? Я не согласен, и считаю, что Закон на моей стороне.
Ещё раз для глупых. Считать вы можете, что угодно. Считаете что вас оклеветали? Так докажите. Не можете доказать? Так молчите.
28.10.2020 11:38
Валерия
Как легко вам повысить самооценку) Вы, видимо, невзыскательный человек по жизни. И Чупа-чупсу рады)
28.10.2020 11:35
Валерия
Ну ты сама и написала, что Машка с корешками сотворила беспредел, задержав в трамваях и на остановках кучу не в чем не повинного народа.куч
Вы слышите ,то что хотите слышать ....
28.10.2020 11:38
Валерия
Не завидуй. Делай ноги рогаткой.
28.10.2020 11:40
- гость -
Я именно это и сделаю. Утверждение анонима есть. Ай-Пи адрес его на ресурсе есть. Связать очевидные вещи - вопрос искового заявление. Ожидайте.
Где тут утверждение, что некий гражданин пишет на Амике платные сообщения?
Так пословица есть: на воре и шапка горит.
Ай-Пи адрес его на ресурсе есть. Связать очевидные вещи - вопрос искового заявление. Ожидайте.
Пока кроме угроз на уровне детского сада я так ничего и не дождался.
28.10.2020 11:23
- гость
Имеешь в виду антимасочников? Да. Оживились. Видимо, навальнята им госдеповских денег отсыпали.
__________________________
Наоборот, возбудились те, кто под маской скрывает свою лизоблюдскую сущность.
28.10.2020 11:46
- гость -
А вы ожидали прямо сейчас подготовленного иска? Это несколько не так делается. Вы ожидайте.
28.10.2020 11:40
- гость -
В последний раз вам объясняю: когда вы что то утверждаете, вы должны обосновать своё утверждение. Закон именно так рассматривает последовательность действий. Нельзя сказать, что, допустим, человек - преступник, а если он возмутится этим, то сказать ему - ты не согласен, ты и доказывай. Это неверное представление. Это именно вы должны обосновать своё первоначальное утверждение. Поэтому ждите, вас ожидают "приятные" хлопоты.
28.10.2020 11:51
- гость -
То есть вы утверждаете, что люди, носящие маски, имеют лизоблюдскую сущность?
А вы не думаете, что это уже оскорбление?
В последний раз вам объясняю: когда вы что то утверждаете, вы должны обосновать своё утверждение. Закон именно так рассматривает последовательность действий.
И в каком законе написано, что я вам что-то должен?
28.10.2020 10:52
- гость -
А с чего это ты решил, что "предоставлять - это относится исключительно к некоему другому имуществу". Там вполне ясно идёт перечисление : "средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество" , а потом в скобках ко всему этому даётся уточнение, что только "в случае его предоставления".
11:58
Проконсультируйтесь у юриста, он вам объяснит. Кстати, вам есть смысл уже сейчас озаботиться вопросом найма адвоката. Просто добрый совет.
Т.е. аноним назвал неопределенную группу лиц "проплаченными" и один аноним оскорбился и хочет привлечь другого анонима к ответственности...
Вычисление по IP не такая простая задача, заявителя ждут сюрпризы... Это что-то вроде нарушения ПДД по фото камеры видеофиксации (авто установлено а водитель нет).
Вы можете говорить ,что угодно .Я выразила свое мнение и если оно в корне отличается от вашего ,это не означает что оно не имеет место быть .Это мое мнение.
И я никого не назвала недалеким ,неумным....,но в мой адрес прилетело ....
Может все дело в вас самих...
У меня тут такой вопрос : а что в правилах предоставления услуг перевозки на трамвае разве указано, что кондуктор или водитель могут требовать от пассажиров одевать маски?
А может там есть то, что пассажиры в маске должны быть?
Проконсультируйтесь у юриста, он вам объяснит.
Да как же это так? Вы сами заявляете, что кто-то должен вам должен "обосновать своё утверждение", а тем временем на просьбу конкретизировать свое заявление посылаете к юристу. Нормально, да?
между жизнью и смертью компромиссов не бывает!
а с чего махач то начался?
8.10.2020 12:04
Валерия
Вы можете говорить ,что угодно .Я выразила свое мнение и если оно в корне отличается от вашего ,это не означает что оно не имеет место быть .Это мое мнение.
----------------
Подобное говорил Змей Еве. И ты, через шесть тысяч лет их повторила, что у всех свое мнение. Вот почему здесь звучат личные вопли, а не истина одна и только одна на всех.
28.10.2020 12:51
для 12-46
а с чего махач то начался?
-------
Грызутся тетки за свои мнения.
Наверное, маска не панацея, но если убережет хоть не много, в сегодняшней ситуации и это хорошо. Вы устройте акцию в кавидном госпитале, посмотрите в глаза задыхающимся людям, не знающим выживут ли они. А то в транспорте, не круто... Нашли на чем самоутверждаться, хотя, скорее всего, больше не на чем
Вы че гундешь подняли, я вот на работе заболел, ходил и у маске и в перчатках. Если придёте в госпиталь и спросите, все пациенты вам скажут, что маску носили. А теперь подумайте, если есть чем
28.10.2020 13:25
Санёк
Надо же,человек весь госпиталь обошёл и у всех спросил!
Так вы значит и не болели? Чьё-то место занимали.
..забавляют - судерасты. Что же они напишут в исковом заявлении о клевете? Приложат свой IP адрес и потребуют выяснить IP клеветника?
Не зря я написал, подумайте если есть чем, а некоторым совсем нечем думать. Я дома болею, и работаю в медицине.
Санек прав. Одна болтовня. Вирус у всех.
штраф и оправить на общественные работы
Маска для защиты не вас, а окружающих от ваших соплей и слюней.
Ст. 55 Конституции РФ «ч.2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.»
Из этого требования вытекает, что в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых ими прав, он не может использовать способы регулирования, которые посягали бы на само существо того или иного права, ставили бы его реализацию в зависимость от решения правоприменителя, допуская тем самым произвол органов власти и должностных лиц, и, наконец, исключали бы его судебную защиту. Иное противоречило бы и статье 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой государственная защита прав и свобод гарантируется и каждый вправе защищать их всеми способами, не запрещенными законом.
Действуя в рамках предоставленных ему дискреционных полномочий, федеральный законодатель связан, однако, требованиями статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, допускающими возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. При этом, как следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, предусматриваемые им меры принудительного характера должны отвечать требованиям справедливости, быть соразмерными конституционно закрепленным целям и охраняемым интересам, а также характеру совершенного деяния; такие меры допустимы, если они основываются на законе, служат общественным интересам и не являются чрезмерными; в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законодателю установить ограничения закре
; в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых ими прав, он, имея целью воспрепятствовать злоупотреблению правом, должен использовать не чрезмерные, а только необходимые и обусловленные конституционно признаваемыми целями меры (Постановления от 14 мая 1999 года N 8-П и от 14 ноября 2005 года N 10-П).
Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020) "О безопасности" Статья 8. Полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения безопасности
Президент Российской Федерации:
4) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности, руководство деятельностью которых он осуществляет;
5) в порядке, установленном Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 года N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении", вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение, осуществляет полномочия в области обеспечения режима чрезвычайного положения;
6) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации:
а) решение о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;
7) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации вопросы, связанные с обеспечением защиты:
б) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
8) осуществляет иные полномочия в области обеспечения безопасности, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами.
«Статья 1. Чрезвычайное положение
1. Чрезвычайное положение означает вводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающий установленные настоящим Федеральным конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей.
2. Введение чрезвычайного положения является временной мерой, применяемой исключительно для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя Российской Федерации (Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном положении".
Вопрос: Что это за ведомство - Роспотребнадзор или гауляйтер, и на каком основании он фактически ( без объявления такового уолномоченным органом) устанавливает на территории РФ режим Чрезвычайного положения? Похоже РФ - как государство, обнуляется? А где Президент? Он объявил режим ЧС?
Санёк выздоравливайте.
Дело не в масках, а в агрессии "активистов", эти "активисты" не из-за масок взбунтовались, а лишь для роликов ютуба, украли у людей время, задержали транспорт и вымотали нервы другим пассажирам, вот именно это должно быть наказуемо, это хулиганство.
ту Непонятливый
Иди в суд, спроси там.
А лучше наймись адвокатом к этой антимасочной шобле. Чтобы их прям со свистом закрыли. С таким адвокатом им срок за решёткой обеспечен.
..забавляют - судерасты. Что же они напишут в исковом заявлении о клевете?
Так и напишет, что некий гость 28.10.2020 ip 77.111.247.69 в 10:30 написал что кто-то посадил дурака в некое губернаторское кресло и этот дурак вместо поддержки людей комментаторов платных нанимает. Очевидно приложит справку, что он вовсе не кто-то, а вполне конкретный человек, что он не является дураком, не сидел в губернаторском кресле и копию трудовой книжки, что не работал платным комментатором) Возникнет только один вопрос, почему же эти слова его так задели?
Да не защищаю я антимасочников! Я совершенно о другом и не делай вид, что не понял. Я о том, что, объявив о строительстве правового государства, о вставании экономики России с колен, включив сигнал поворота влево, режим резко завернул руль вправо, повернув назад, в феодализм, Вместо правового государства установил криминально-корпоративное, вместо вставания с колен - поставил экономику и россиян раком. Под видом принятия мер ( дурацких по существу) по борьбе с вирусом, делается всё, чтобы укрепить существующий режим, сохранить его и после ухода альфа-самца, чтобы продлить не объявленный коммендантский час до бесконечности и если потребуется спустить на собственный народ псов - татунмакутов. Надо, в первую очередь, государство лечить и систему здравоохранения реанимировать, а не бабло пилить на людских бедах.
28.10.2020 15:18
Непронятливый
____________________
+1000000000000000
сейчас по России-24 показали сюжет из барнаульского трамвая.
как эта чувырла орала на водителя!!!
она вообще ни при чем. мимо пробегала. да-да-да. но мужа обещала водителю.
абалдеть!
трекер на ногу, суровый намордник и штрафы ей в геометрической пргрессии - все что нужно блогеру.
да этим блогерам это и надо.
сейчас как опозиценфюрер донаты будет собирать
А то что водитель не открывал двери? Тут тоже статья УК
28.10.2020 15:07
- гость -
Да что-ж вы нетерпеливые такие. Подождите, получите повестку на руки. В суде будете свою позицию и слова пояснять.
28.10.2020 15:18
Непронятливый
Бла-бла-бла.
Это лишь ваше мнение. Мнение частного лица. Субъективный взгляд на мир. Я, например, иначе думаю. Взять хотя бы меры против распространения заразы. Это не российское изобретение. Во всем мире такие меры принимают. Лишний раз не буду писать о размерах штрафов за отсутствие маски в странах Европы. Сами сможете нагуглить.
28.10.2020 16:03
- гость -
_________________________
А вы свои мысли не озвучили, так что счёт 146:0 в пользу Непонятливого.
28.10.2020 16:15
- гость -
А кто это такой "судейский" у нас выискался? У вашего кумира нет фактов, есть только эмоции и оценочное мнение. По сути принимаемых мер по борьбе с заразой я сослался на аналогичные действия европейских стран. Что вам тут не понятно?
Надо, в первую очередь, государство лечить и систему здравоохранения реанимировать, а не бабло пилить на людских бедах.
----------
В этом все зло и беда России.
Блогерша то что отрицает?))) Её лицо крупным планом на видео...она громче всех визжала)))
Надеюсь они получат максимально возможные наказания в рамках этих статей. Идти и гадить на окружающих, безответных людей, кондуктора, пассажиров трамвая это просто подло и мерзко. У этих прекрасных людей нет яиц пойти хотя бы в одиночный пикет к администрации, видимо так хайпа больше, трепать нервы бедным людям в трамвае.
правильно и сделали,хоть кто то может отказаться выполнять незаконные требования. Не все тупые барановирусники,есть еще на Руси просветленные умы.
28.10.2020 16:03
- гость -
28.10.2020 15:18
Непронятливый
Бла-бла-бла.
Это лишь ваше мнение. Мнение частного лица. Субъективный взгляд на мир. Я, например, иначе думаю.
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Еще одна внучка бабки Евы, которая под мурлыканье Змея искусителя - "Я, например, иначе думаю". Сколько же вас думальщиц на этой грешной земле?
28.10.2020 16:29
- гость -
Плохого желать вам не стану. А хорошего пожелать вам не могу. Живите как знаете.
Если для вас мурло бабы на видео - просветленный ум, то нам с вами надо жить в разных странах.
28.10.2020 16:34
- гость -
Сколько же вас думальщиц на этой грешной земле?
Имеет право!
28.10.2020 16:29
- гость -
правильно и сделали,хоть кто то может отказаться выполнять незаконные требования. Не все тупые барановирусники,есть еще на Руси просветленные умы.
Если человек с чем то не согласен, он идёт в суд, это хамская акция ради хайпа.
А не ради соблюдения прав человека.
Всех отправить дравить туалеты в ковидный госпиталь.
Надо, чтобы пассажиры тоже на них в суд подали, за причинённый моральный вред.
28.10.2020 17:16
гость
В какой суд? В наш с государством судится? Вам не смешно это предлагать?
Люди не согласны с тем, что им предлагают защищаться от комаров забором и они не хотят этого делать понимая всю безсмысленность этого шоу. Есть боле-менее нормальная защита, но она очень дорога для людей и не по карману большинству, вот и какбы заставляют носить маски, а то, что производитель которых ничего не гарантирует и задержку вируса ими не заявляет - это типа мы не вкурсе вы сами такую взяли. Если двигать нормальные средства защиты, то их надо людям предоставить, потому как они не по карману, а это бабки, кому хочется с ними расстаться то, их-же попилить лучше.
Раздавать маски тоже не вариант, потому как тогда у заразившихся будут вопросы - а с какого фига мне дали чё попало вместо нормального средства защиты. А так типа маски одеваете, а кто заразился - ну у вас плохая маска значит была, сами виноваты, так ?
Уточняю: "Непронятливый" - результат опечатки.
Гость - это одно лицо или несколько разных под одним именем?
"Это лишь ваше мнение. Мнение частного лица. Субъективный взгляд на мир. Я, например, иначе думаю. Взять хотя бы меры против распространения заразы. Это не российское изобретение. Во всем мире такие меры принимают. Лишний раз не буду писать о размерах штрафов за отсутствие маски в странах Европы. Сами сможете нагуглить."
- На счет "нет фактов, есть только эмоции и оценочное мнение. По сути принимаемых мер по борьбе с заразой я сослался на аналогичные действия европейских стран. Что вам тут не понятно?"
Поэтому отвечаю лишь на вышеприведенные доводы.
В странах Европы, США и др. странах у власти законно избранные, сменяемые по воле избирателей органы власти. Хотя они принимают аналогичные меры (масочно-перчаточный режим), но они не лгут, что эти меры эффективны и направлены против распространения вируса, так как этими мерами вирус не победишь, а лишь замедлишь его распространение для обеспечения оказания медпомощи заболевшим исходя из имеющихся ресурсов. При этом не закрываются больницы и лечебные центры, ведется разработка вакцин для защиты здоровых и лекарства для лечения больных. При этом в странах Европы не ведется разработка и производство биологического оружия, а поэтому у них нет соответствующих наработок, специалистов и оборудования и они не были готовы к тому, что биологическое оружие выйдет из-под контроля в странах тайно это оружие разрабатывающих (погуглите, что это за страны).
В России имеет опыт, который при здравом рассудке у Власти, остановил бы её от ликвидации системы противодействия вирусной угрозе. Но Власти было не до этого.
Ковид -19 является созданным человеком и вышедшим из-под контроля биологическим оружием. И Россия так же оказалась не готова к этому - погуглите.
Борьбы с вирусом у нас подменена дезориентацией властью населения и фальсификацией статистики в угоду политике ( погуглите и оглянитесь вокруг),
добровольно-принудительным испытанием сомнительных вакцин на людях.
Да этом мои умозаключения, основанные на полученной (погуглите) информации и личных наблюдениях.
Изложенное является моим личным мнением и в дальнейшей полемике с соловьевыми и скобеевыми местного разлива, обслуживающими наши местные провластные СМИ, смысла не нахожу.
28.10.2020 17:36
- гость -
В какой суд? В наш с государством судится? Вам не смешно это предлагать?
Нет не смешно, отстаивайте свои права через суды, сколько уже месяцев конституцию цитируют...., нанимайте юристов, судитесь, будет первый прецедент.
Вон в США на Китай тысячи граждан подавали иски из-за ковида.
А наши по трамваям кошмарят простых людей и нервы портят.
Бесит ХАМСТВО.
28.10.2020 18:09
гость
У нас не прецедентное право , а телефонное, что сверху скажут то и будет к сожалению.