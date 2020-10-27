В барнаульском "бунте антимасочников" в трамвае уличили блогершу

В аккаунте "Барнаульский Трамвай" в Instagram рассказали подробности массового отказа надевать маски в одном из трамваев краевой столицы, что остановило движение общественного транспорта по трамвайным путям на полтора часа.
"Антимасочники" парализовали трамвайное движение на полтора часа, а после устроили потасовку с сотрудниками полиции, – рассказали в соцсети. – Из-за этого протестующих "этапировали" на трамвае на Докучаево, куда подоспело подкрепление, подогнали полицейский автобус, а также собралось почти все руководство Горэлектротранса. Закончилось все тем, что "антимасочников" увезли в отделение полиции".
Представители группы уточнили, что одной из наиболее активных участниц "бунта" стала скандально известная активистка Мария Пономаренко.
"Мария Пономаренко оскорбляла водителя трамвая, который выполнял требование полицейских держать нарушителей запертыми в салоне, угрожала ему, ломилась в двери (в карусели на видео женщина в синей куртке), – заявили представители страницы "Барнаульский Трамвай" в Instagram. – При этом источники, знакомые с Пономаренко, рассказывают, что в повседневной жизни Мария не пользуется трамваем, а это значит, что сегодняшняя поездка с остальными участниками была заранее спланированной провокацией".
Пост сопровожден видеозаписями с места происшествия. На одной из них видно, что в определенный момент женщина попыталась выломать двери электротранспорта.
Напомним, что 25 августа суд оштрафовал барнаульскую участницу акций в поддержку хабаровчан "Покормим голубей" Марию Пономаренко на 10 тысяч рублей по делу об организации массовой акции, повлекшей нарушение порядка.
Позднее, 12 октября, суд оштрафовал Пономаренко на 50 тысяч рублей по другому делу. Женщину обвинили в неуважении к государству из-за видеоролика в TikTok, в котором она оскорбила президента Владимира Путина и была на стороне митингующих в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Суд постановил, что видео горожанки "содержит информацию о президенте РФ Путине В. В., выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".
Комментарии
свободу попугаям!
Хохлушка
Демократия. А сколько человек ждали на остановках.
Поди и FEMENa?
Предлагаю отправить марию Пономаренко на исправительные работы в ковидный госпиталь, раз она такая неубиваемая. Ну ясно же, что ищет спонсора из тех, кто организацию беспорядков оплачивает. Только не понимает, что эти спонсоры ее потом и уберут при случае, как других своих подопечных.
Как писал ранее в суд за остановку трамвая и потерянную прибыль, думаю несколько лимонов будет. Вот и пусть платит, почему люди и предприятия должны страдать
А сколько опоздало.а сколько простояло на холоде. Зато у блогерши щас подписчики добавились.и ессно бабло.
А пассажиры что безмолвствовали? Никуда не торопились? Пинками бы их.
в торец надо было этой кукле зарядить и все. она хорошо выпрашивала
кто муж этой шалашовки? ему за нее не стыдно?
Как вы ее дружно отборными словами снарядили. А вы, не можете позволить себе рассмотреть другой вариант произошедшего?! Ну допустить возможность существования другой "правды"? Новость можно подать с любой стороны, где белое будет черным. А народ как устрица среагирует на любое раздражение.
Кому ковид смерть и мучения, а кому мать родна.
Когда уже этих блогеров поставят в ответственную позицию, только мозги молодежи загаживают
Где то слышал "Соблюдение прав одних граждан не должно нарушать права других граждан".
27.10.2020 09:13
- гость -
Вы видео смотрели? Посмотрите и все вопросы насчет "другой правды" отпадут.
P.s. На кол кукушку и вертеть до сизого дыма.
на 15 суток эту обезьянку, пусть подумает как общаться нужно.
27.10.2020 09:13
- гость -
А с какой стороны посмотреть еще надо на то, что молодая баба, которая на трамваях и не ездит, во время рабочего дня создала проблемы куче народа? Т.е. у нее полно свободного времени, стало быть оплачиваемого кем-то, что она в конвульсиях бьется днем об трамвай.
Водителя на нары по УК за незаконное удерживание, ограничение свобод !
С бунтовщиков взыскать простой трамваев.
Осеннее обострение у женщины. Вот что бывает от отсутствия нормального мужика. Её бы на вменяемость проверить.
Оскорбляла водителя трамвая, который выполнял требование полиции...
А у меня вопрос: кто в полицию позвонил?
Потихоньку превращаемся в Павликов Морозовых...
А если по теме, то скажу так: все подобные события связанные с возмущениями граждан особенно связанные с эмоциями, с желанием выйти и потребовать, сейчас для власти как раз на руку! Всех подобных "буйных" берут на карандаш. И когда начнется настоящая заваруха, а она обязательно начнется, то первым делом придут именно к этим людям, и народные массы останутся без предводителей!
Пока толпа поймет что происходит, пока сообразит куда бежать, что делать... Силовики выиграют определенное время...
В общем зря такие мелкие акции.
Нужно готовиться к войне!
Какая же она тварь...
А у меня вопрос: кто в полицию позвонил?
Потихоньку превращаемся в Павликов Морозовых...
Вам хочется жить в цивилизованной стране?
Собственно, это всё, что нужно знать о местных отмороженных оппиках. Еще когда она цирк на площади Ленина надо было ей срок дать, чтобы не повадно было. Но нет, ей просто пальчиком погрозили, вот она и почувствовала волю. Надо сразу к ногтю таких щемить.
27.10.2020 09:37
- гость -
Ты, вояка, объявись кто ты есть такой. Воевать он собрался... С кем?
И насчет полиции: ПОЛТОРА ЧАСА люди сидели в трамвае. А сколько людей в других трамваях были лишены возможности передвижения по своим, возможно неотложным делам? И из-за кого? Из-за мерзкой шалашовки и скандалистки.
Она дура? За удержание людей тоже статья есть
да в общем тут понятно, что это спланированная акция, я вчера прочитал и подумал, что это сами (сами понимаете кто) это затеял, чтобы ужесточить/усилить. но этот вариант с так называемыми "блогерами" тоже логичен
думает что ли, что с такой биографией ей потом проще будет получить убежище на западе? нет, такие там не нужны
она НЕ людь
Перевод с итальянского дум обезьяны на аватарке
"Может быть, ковид и, как бог, существует только для тех, кто в него верит?"
С таким же уровнем мозгов обезьяны останавливают в Барнауле трамваи..
Фу, какая мерзость. Водитель трамвая - молодец, не прогнулся! У него есть 1 месяц написать заявление на неё за оскорбления, иначе срок давности истечёт. 100% выиграет.
Пользуется моментом для пиара, провокаторша. А на людей ей накакать. Посадить на 15 суток, а потом депортировать ее в хохляндию...
Девушка, по ходу, профессиональный провокатор, ну или "полезный идиот". Странно, что люди в трамвае позволили с собой так издеваться, я бы на нее наехала, надавала пощечин и выкинула из трамвая.
В геополитике творится такая дрянь, что скоро забудете про свою работу и полицию, особенно здесь от Урала на восток, точнее работы будет море только она уже будет не ваша и не за деньги. И тогда вам будет стыдно вспоминать себя сегодняшних, но будет уже поздно. И слава уже все будут сказаны, и моменты уже все будут упущены, и понятно станет что полиция-противники-сторонники это такой детский сад был....
***
– Закат, – только и сказал паровозик. – Закат. И если мы не увидим его, то, может быть, опоздаем на всю жизнь. Ведь каждый закат – единственный в жизни!
И теперь уже никто не спорил. Молча и долго смотрели пассажиры на закат за горкой и уже спокойно ждали паровозного гудка.
С таких надо брать обязательство или расписку (я не юрист как правильно) в случае заражения оплачивала лечение сама и тех, кого заразит.
как все дружно начали оскорблять Марию. Однобока написано. Но есть и другая правда .
Но мы нападаем не разобравшись в ситуации ....нам преподнесли ,что она провокатор все из-за нее и славно ,давайте закидаем ее .....грустно все это ...в кого превращаемся???!!!
Осеннее обострение у болезных
Кто за что в ответе,
С тем и проживет,
Время покажет, кто чего стоил в этой пурге.
Кто там, на том свете,
Кружит хоровод,
Объяснит в момент палец на курке. ©
27.10.2020 10:11
Валерия
Подружка ваша?
27.10.2020 10:11
Валерия
Хорошо, что сейчас есть видео, и там всё понятно, и, как говорится, не "вырвано из контекста".
Видим беспредельную итеричку. Не ясно из-за чего конфликт на видео, но охотно верим, что так и есть, не надела маску, остановили транспорт, не дали выйти до приезда полиции.
15 суток за хулиганство и остановку работы транспорта на первый раз, на второй раз - строже!
27.10.2020 10:11
Валерия
Лера, однобокА - это такая сорока?
Можно сколько угодно писать, но достаточно одного видео, где всё очевидно. Она ворвалась в кабину к вагоновожатому, она его оскорбляла площадной бранью, она парализовала движение трамваем на полтора часа. Чего тебе еще надо, Лерик?
Да её не то что закидать, её в какахах закопать надо. Мерзкая и гадкая тётка с грязным ртом и поганым языком.
Если она заразит ковидом и человек умрет-за это есть наказание.Штраф приличный.Нужно таких кукушек наказывать общественными работами в красной зоне.Дней так на 15..Пусть посмотрит то,к чему она призывает и в каких мучениях умирают люди,и как врачи работают.Еще угрожает своим мужем..Муж у нее очередной боксер,который будет защищать честь этой дамы?А если честь у нее?Если она оскорбляет человека,который подневольное лицо,пользуется тем,что он не может ей ответить..Надень маску,это ровно 5 секунд,но ей хотелось показать свои способности в нарушении общественного порядка..Претендент на роль Навальный 2?
27.10.2020 10:11
Валерия
Ну вы преподнесите с "другой" стороны. Чего вздыхать-то? Давайте, откройте глаза на правду о Марии со всех сторон.
27.10.2020 10:11
Валерия
Будьте так любезны, огласите нам другую правду, альтернативную, вашу
Куда подевались защитники свобод? Где Кал, Гешка, Мясо, Всюдукакий?