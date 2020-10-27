В барнаульском "бунте антимасочников" в трамвае уличили блогершу

В аккаунте "Барнаульский Трамвай" в Instagram рассказали подробности массового отказа надевать маски в одном из трамваев краевой столицы, что остановило движение общественного транспорта по трамвайным путям на полтора часа.

"Антимасочники" парализовали трамвайное движение на полтора часа, а после устроили потасовку с сотрудниками полиции, – рассказали в соцсети. – Из-за этого протестующих "этапировали" на трамвае на Докучаево, куда подоспело подкрепление, подогнали полицейский автобус, а также собралось почти все руководство Горэлектротранса. Закончилось все тем, что "антимасочников" увезли в отделение полиции".

Представители группы уточнили, что одной из наиболее активных участниц "бунта" стала скандально известная активистка Мария Пономаренко.

"Мария Пономаренко оскорбляла водителя трамвая, который выполнял требование полицейских держать нарушителей запертыми в салоне, угрожала ему, ломилась в двери (в карусели на видео женщина в синей куртке), – заявили представители страницы "Барнаульский Трамвай" в Instagram. – При этом источники, знакомые с Пономаренко, рассказывают, что в повседневной жизни Мария не пользуется трамваем, а это значит, что сегодняшняя поездка с остальными участниками была заранее спланированной провокацией".

Пост сопровожден видеозаписями с места происшествия. На одной из них видно, что в определенный момент женщина попыталась выломать двери электротранспорта.

Напомним, что 25 августа суд оштрафовал барнаульскую участницу акций в поддержку хабаровчан "Покормим голубей" Марию Пономаренко на 10 тысяч рублей по делу об организации массовой акции, повлекшей нарушение порядка.

Позднее, 12 октября, суд оштрафовал Пономаренко на 50 тысяч рублей по другому делу. Женщину обвинили в неуважении к государству из-за видеоролика в TikTok, в котором она оскорбила президента Владимира Путина и была на стороне митингующих в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Суд постановил, что видео горожанки "содержит информацию о президенте РФ Путине В. В., выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".