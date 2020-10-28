В Омске скончался один из пациентов, которых скорая привезла к зданию Минздрава

Пациент, которого скорая привезла к зданию Минздрава Омской области, скончался в приемном отделении больницы.
Как сообщает портал Om1.ru со ссылкой на собственные источники, больному не успели оказать помощь в приемнике БСМП-2.
Напомним, что 27 октября две машины скорой помощи за неимением мест в больницах для двух тяжело переносящих пневмонию пенсионеров припарковались у здания Минздрава Омской области. У 70-летней омички диагностировали 81% поражения легких, а у ее 85-летнего земляка – 88%.
Несмотря на угрозу жизни, ни одна из больниц не смогла принять пациентов, в связи с чем медики решили отвезти их прямиком к зданию регионального Министерства здравоохранения.
В 22:18 портал ngs55.ru сообщил, что обоих пациентов отвезли в БСМП-2.
Комментарии
Кто за это преступление будет отвечать - почему кто-то устранился и Конституцию не исполняет?!
Вот и уголовная статья для скоровиков
Это и не удивительно. Он вероятно скорую не один день ждал, а потом ещё более 12 часов его возили не оказывая помощи.
И самое смешное, что помирающие в массе своей и есть избиратели Путина и ЕР, сами выбравшие свою судьбу.
а говорят коллапса нет, все норм
Главное- Сирии помочь! А еще Белоруссии...Венесуэле...Армении...
в барнауле уже больные штурмом брали скорую. похоже, что скоро к нашему минздраву придут
В Барнауле тоже проблемы с реанимационными местами, знакомому со вчерашнего дня место ищут, пока , к сожалению, результата нет
Вы все врете!!! Вот Томенко с пневманией в тот же день без проблем госпитализировали в отдельную палату! И все с ним хорошо!!!! У нас нету коллапса - Томенко с Поповым врать не будут!!! Аминь!
Теперь знают где место искать.
все правильно сделали во всех городах надо так именно к зданиям минздрава может быть хоть что то начнут делать а не дурацкие законы и постановления и распоряжения писать медики не всесильны и они тоже болеют
У нас лучшая по мобилизации медицина , значит не успели в Омске мобилизоваться , не услышали чиновники оценку Путина .
Великая держава, зато был помпезный День Победы, голосование.
Все чиновники живут шикарно и прекрасно! Помощь им обеспечена, на ковид их регулярно проверяют, а значит нам переживать не стоит, только за чиновниками будущее России.
Слава чиновникам! Каждому надо поставить памятник! Голиковой же требую целых ДВА памятника поставить! Из золота.
Вот и ответ: госпиталь надо в крайздраве организовывать ( там и с мед образованием наверно есть), а не в геомаркете и затрат меньше будет
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Папанинцев
Велкам
28.10.2020 13:38
- гость -
Адрес напомнить?
Папанинцев
Велкам
Окна мешками с песком заложат, двери досками крест накрест забьют и плакат повещают
" Все ушли на борьбу с ковид")