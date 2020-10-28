В Омске скончался один из пациентов, которых скорая привезла к зданию Минздрава

Пациент, которого скорая привезла к зданию Минздрава Омской области, скончался в приемном отделении больницы.

Как сообщает портал Om1.ru со ссылкой на собственные источники, больному не успели оказать помощь в приемнике БСМП-2.

Напомним, что 27 октября две машины скорой помощи за неимением мест в больницах для двух тяжело переносящих пневмонию пенсионеров припарковались у здания Минздрава Омской области. У 70-летней омички диагностировали 81% поражения легких, а у ее 85-летнего земляка – 88%.

Несмотря на угрозу жизни, ни одна из больниц не смогла принять пациентов, в связи с чем медики решили отвезти их прямиком к зданию регионального Министерства здравоохранения.

В 22:18 портал ngs55.ru сообщил, что обоих пациентов отвезли в БСМП-2.