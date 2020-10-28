Бригады скорой помощи привезли тяжелых пациентов к омскому Минздраву

Две машины скорой помощи за неимением мест в больницах для двух тяжело переносящих пневмонию пенсионеров припарковались у здания Минздрава Омской области, сообщает ngs55.ru.
Как пишет издание, речь идет о пенсионерах с серьезным поражением легких: у 70-летней омички диагностировали 81% поражения, а у ее 85-летнего земляка – 88%.
Несмотря на прямую угрозу жизни, ни одна из больниц изначально принять новых пациентов сразу не смогла, в связи с чем медики приняли решение транспортировать пациентов прямиком к зданию регионального Министерства здравоохранения.
Как рассказали корреспонденту ngs55.ru, медики скорой пытались пристроить в больницу пациентку с 11 часов утра. Старания врачей увенчались успехом только вечером – информация о том, что женщину повезли в БСМП-2, появилась на портале в 22:18. Позднее опубликовали данные о том, что второго пациента увезли в то же медучреждение.
"Больная на 100% нуждается в госпитализации, везти домой я ее не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям, – пояснила сотрудница медицинской бригады. – А везти некуда, потому что не дают никакой информации. Надеемся, что здесь что-то прояснят".
Родственники женщины рассказали журналистам, что на протяжении трех дней пытались вызвать скорую помощь для пенсионерки.
Комментарии
Правильное решение, которое может и спасти жизнь больным! Теперь остается только трупы которых не забирают с больниц привести к минздравам.
Минздравы не лечат, они распределяют потоки на бумаге им больных не возить и не пристраивать.. Как говорится, хорошо было на бумаге, но забыли про овраги.
было б не плохо если бы наши скоры сделали тоже самое, еще можно было б прям к голубому дому припарковаться! У нас также НЕ госпитализируют тяжелых пациентов, в том числе и пенсионеров! Мест в больницах нет! Все отказываются принимать борльных
Хотя бы у нескольких человек яйца оказались
В Омске просто нету Медицинской палаты, представители которой, объяснили бы бригадам скорой помощи, что «существует консультация медиков по телефону или через электронную почту».
каждый день пишут про большое количество свободных коек, а вы не верите
А почему в такой ситуации не объявить карантин в стране?! Деньги выделить и за неделю, как в Китае, построить госпитали?!
Похоже, репрессии для чиновников - единственный метод, чтобы очистить страну от гнилья этого.
Потому что любые выделенные деньги растащат. А наверху будут разводить руками и пожимать плечами "Куда делись?". И сколько нужно построить-оснастить. Перепрофилировали роддом, 200 коек заполнили за 1 день, А завтра ещё надо, замучаемся строить, оснащать