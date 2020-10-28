Бригады скорой помощи привезли тяжелых пациентов к омскому Минздраву

Две машины скорой помощи за неимением мест в больницах для двух тяжело переносящих пневмонию пенсионеров припарковались у здания Минздрава Омской области, сообщает ngs55.ru.

Как пишет издание, речь идет о пенсионерах с серьезным поражением легких: у 70-летней омички диагностировали 81% поражения, а у ее 85-летнего земляка – 88%.

Несмотря на прямую угрозу жизни, ни одна из больниц изначально принять новых пациентов сразу не смогла, в связи с чем медики приняли решение транспортировать пациентов прямиком к зданию регионального Министерства здравоохранения.

Как рассказали корреспонденту ngs55.ru, медики скорой пытались пристроить в больницу пациентку с 11 часов утра. Старания врачей увенчались успехом только вечером – информация о том, что женщину повезли в БСМП-2, появилась на портале в 22:18. Позднее опубликовали данные о том, что второго пациента увезли в то же медучреждение.

"Больная на 100% нуждается в госпитализации, везти домой я ее не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям, – пояснила сотрудница медицинской бригады. – А везти некуда, потому что не дают никакой информации. Надеемся, что здесь что-то прояснят".

Родственники женщины рассказали журналистам, что на протяжении трех дней пытались вызвать скорую помощь для пенсионерки.