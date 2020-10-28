"Внезапно возникшая неприязнь". Бийчанин признался в убийстве девушки в Бийске

Мужчина, который с ножом напал на двух жительниц Бийска, одна из которых скончалась, дал признательные показания. Об этом сообщили в региональном СК.

В ходе следственного эксперимента злоумышленник показал, как наносил удары, и объяснил свои действия "внезапно возникшим неприязненным отношением к потерпевшим".

32-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух человек, отмечают в ведомстве.

Напомним, что злоумышленник с ножом напал на двух девушек в районе улиц Васильева и Социалистической 18 октября. От полученных ран одна пострадавшая скончалась на месте, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Убийца скрылся.

Позднее по подозрению в совершении нападения задержали мужчину, которого почти сразу отпустили. Следователи попросили у жителей города помощи в поисках преступника, а ориентировки на него распространялись через соцсети.