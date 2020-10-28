"Внезапно возникшая неприязнь". Бийчанин признался в убийстве девушки в Бийске

Мужчина, который с ножом напал на двух жительниц Бийска, одна из которых скончалась, дал признательные показания. Об этом сообщили в региональном СК.
В ходе следственного эксперимента злоумышленник показал, как наносил удары, и объяснил свои действия "внезапно возникшим неприязненным отношением к потерпевшим".
32-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух человек, отмечают в ведомстве.
Напомним, что злоумышленник с ножом напал на двух девушек в районе улиц Васильева и Социалистической 18 октября. От полученных ран одна пострадавшая скончалась на месте, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Убийца скрылся.
Позднее по подозрению в совершении нападения задержали мужчину, которого почти сразу отпустили. Следователи попросили у жителей города помощи в поисках преступника, а ориентировки на него распространялись через соцсети.
Комментарии
Поймите, сейчас Ваши действия квалифицируются как злостное хулиганство и караются лишением свободы сроком от года до шести.
Но если есть причина, факт личной неприязни, то дело рассматривалось бы как мелкое хулиганство, там от 6 месяцев до года. Вы понимаете, как это важно?
(с) Мимино
Наверняка под солями был
Ну затыкать его же ножиком, из тех же чувств, делов то и другим будет урок - чувства в узде держать, а так 7-9 лет дадут и делов....
непохоже, что он ранее не судим
Лично я считаю что тупо нашли козла отпущения. Доказательств кроме признания нет. А признаться можно заставить практически любого хоть в чём.
Сказали: "Не сознаешься, будешь в Красноярске сидеть как Тесак".
28.10.2020 18:49
- гость -
Лично я считаю что тупо нашли козла отпущения. Доказательств кроме признания нет. А признаться можно заставить практически любого хоть в чём.
Всё то вы знаете. Заговоры на каждом шагу видите. Спорю "Шокирующие гипотезы" на шлачном РенТВ - Ваша любимая передача.
На видео нормальный, вполне адекватный "отвод". Стрелочник, как его не научи, не сможет так уверенно давать показание на месте.