Появилась новая ориентировка на мужчину, убившего девушку в Бийске

Полиция опубликовала новую ориентировку на мужчину, который 18 октября в Бийске убил одну девушку и тяжело ранил другую.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, не славянской национальности, смуглая кожа, черные густые брови. Был одет в камуфляж под листву. За спиной носит черный рюкзак со светлой надписью. Может находиться в районе домов по улице Ломоносова, 1, 1/1, 1/2 и ТЦ "АБ", пишет МУ МВД России "Бийское".

Также полиция и Следственный комитет обращаются к населению с просьбой оказать содействие в установлении личности подозреваемого. Правоохранителям нужны записи с видеорегистраторов автомобилей, которые передвигались с 19:30 до 24:00 по улице Социалистической в обоих направлениях с пересечением с Ударной, Воинов Интернационалистов, Горно-Алтайской, Васильева, Степана Разина, Чайковского, Емельяна Пугачева, Александра Можайского, Михаила Кутузова и Декабристов.

Кроме того, нужны записи с видеорегистраторов в районе пересечения улиц Декабристов и Ломоносова по всем направлениям. Этот участок местности особенно актуален, поскольку злоумышленник мог скрыться именно в этом районе города.

Те, кто владеет какой-либо информацией, могут обратиться по телефонам: 8 (3854) 44-91-97, 8 (3854) 45-02-02, 8-963-573-3838, 02.

Напомним, что 18 октября в Бийске в микрорайоне 1-й участок мужчина напал с ножом на двух девушек. Одна из них погибла на месте, а вторая пострадавшая получила ранения, но позднее пришла в себя в больнице.