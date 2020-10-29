Последний выживший в машине после ДТП с автобусом Томск – Барнаул скончался в больнице

Скончался последний пострадавший в ДТП с рейсовым автобусом Томск – Барнаул у села Болотного в Новосибирской области. Число погибших в аварии достигло шести человек.
Как сообщает "МК в Томске", 28 октября в больнице скончался пассажир Toyota Noah – 46-летний мужчина.
Ранее amic.ru писал, что авария произошла 24 октября в Болотнинском районе на 129-м километре автодороги Р-255. 52-летний мужчина за рулем минивэна выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. Последний от удара выкинуло в кювет.
В результате столкновения водитель иномарки, девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и 33-летняя женщина погибли на месте. Позднее еще одна 50-летняя пассажирка скончалась в больнице.
Комментарии
Сколько ещё надо трупов, чтобы до народа дошло, что необходимы трассы с разделением встречных потоков?
29.10.2020 07:35
- гость -
Народ то, явно только за, только те кто планирует и строит слишком много воруют.
29.10.2020 07:35
Может до власти
Нет я не ошибся. Дело именно в народе. Вот когда народ решит назначить такую власть которая бы работала, а не воровала, так это сразу случится. Пока же народ за войну в Сирии, за поддержку деньгами Белоруссии и прочих стран, а не за безопасные дороги.
Народ никогда не влиял на власть и не участвовал в её назначении. Это миф.
А что вам Трамп их назначил?
Народ никогда не влиял на власть и не участвовал в её назначении. Это миф.
Ну давайте предположим, что власть захватили некие лица. И тогда опять народ виноват, так как позволил этому случиться.
29.10.2020 07:35
- гость -
А водитель за рулем для приложения к машине? А ПДД для чего изучают, для инспектора? Как можно не увидеть автобус, тем более из машины с высокой посадкой?
Часто вижу, как водители идут на обгон почти в лобовую. Скорее всего и этот подумал, что ничего - притормозит автобус... Понадеялся на мощь движка... и вот результат!
29.10.2020 08:23
- гость -
Как можно не увидеть автобус, тем более из машины с высокой посадкой?
Например на повороте. Нёсся наверное. Машина неплохая.
А водитель за рулем для приложения к машине?
Любой водитель человек, любой человек ошибается, любой человек может заснуть, у любого человека может сердце клинануть. А ещё у нас алкоголики есть. Всё это должно учитываться и должны быть созданы условия, что когда это случиться, а это обязательно случиться, не появлялась гора трупов.
29.10.2020 08:18
- гость -
Ну давайте предположим, что власть захватили некие лица. И тогда опять народ виноват, так как позволил этому случиться.
Власть всегда есть продукт согласия элит, в том числе противоборствующих. Все захваты и революции - спектакль для черни, чтобы продолжала воображать о своей значимости в процессе управления обществом.
В идеале народ когда-нибудь достигнет такой степени гражданской зрелости, чтобы стало, как в ваших представлениях, но до этого очень далеко. В том числе и в так называемых западных демократиях.
29.10.2020 08:50
- гость -
И как многополосность спасет от алкоголика и засони? Вы не видели, как фуры сносят автомобили перед собой, т.к. дальнобой отвлекся на что-нибудь? Какие нужны условия от идиотов за рулем???
29.10.2020 07:35
- гость -
Сколько ещё надо трупов, чтобы до народа дошло, что необходимы трассы с разделением встречных потоков?
Расширяют Чуйский, но очень медленно
И как многополосность спасет от алкоголика и засони?
Читайте лучше для начала. Речь о разделении полос ВСТРЕЧНОГО движения. Теперь открывайте статистику и читайте при каких авариях образуется больше всего трупов. Отсутствие лобовых столкновений значительно уменьшит количество трупов. В цивилизованных странах давно уже так и у них на дорогах гибнет в 4 раза меньше людей.
Расширяют Чуйский, но очень медленно
Расширение ровным счётом ничего не поменяет.
Все эти рассуждения мне напоминают анекдот про Бога и еврея, хотящего выиграть в лотерею. Ты хоть билет-то купи! - взывает к нему Бог. А давайте попробуем стать лучше и может власть поменяется, даже та которая сейчас есть! Чего боимся-то?
29.10.2020 09:30
- гость -
В цивилизованных странах давно уже так и у них на дорогах гибнет в 4 раза меньше людей.
Это как правило маленькие по площади страны.
В Китае и Индии смертность в ДТП выше, чем у нас. В США немного ниже, но тоже высокая.
Это как правило маленькие по площади страны.
Посмотрите статистику по США или Канаде. В Китае и Индии высокая смертность больше следствие огромного количества мототранспорта.
И опять о дороге. Когда при Карлине эдак лет 8 назад приезжало высокое Московское начальство обсуждался вопрос о расширении автодороги Барнаул Бийск комиссия решила , что поток автомобилей и загруженность автодороги не значительно!
Toyota Noah - машина праворукая. Выскакивают такие на обгон как черти из табакерки. Ну и дороги в том направлении аховые.
29.10.2020 10:00
- гость -
Посмотрите статистику по США или Канаде.
2019 год
США погибло на дорогах - 47896
Россия - 24761.
В Канаде большинство территорий незаселенные, без толку сравнивать.
2019 год
США погибло на дорогах - 47896
Россия - 24761.
А теперь экстраполируйте эти цифры на количество транспортных средств и количество населения. В процентах.
2019 год
США погибло на дорогах - 47896
Россия - 24761.
Великолепно!
Количество автомобилей на 1000 чел
США 797
Россия 309
Население
США 328 млн
Россия 144 млн
Ну я вижу вы человек сообразительный и сами легко всё подсчитаете
В Канаде большинство территорий незаселенные, без толку сравнивать.
А в России?
29.10.2020 10:26
- гость -
А в России?
Откройте карту. Живут везде. Только что разная плотность населения.
В Канаде плотность населения одна из самых низких в мире 3 чел на кв. км.
29.10.2020 10:25
- гость -
США 328 млн
Россия 144 млн
Россия 146 630 000.
По ДТП получается ненамного меньше, с учетом того, что в США в основном летают.