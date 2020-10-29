Последний выживший в машине после ДТП с автобусом Томск – Барнаул скончался в больнице

Скончался последний пострадавший в ДТП с рейсовым автобусом Томск – Барнаул у села Болотного в Новосибирской области. Число погибших в аварии достигло шести человек.

Как сообщает "МК в Томске", 28 октября в больнице скончался пассажир Toyota Noah – 46-летний мужчина.

Ранее amic.ru писал, что авария произошла 24 октября в Болотнинском районе на 129-м километре автодороги Р-255. 52-летний мужчина за рулем минивэна выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. Последний от удара выкинуло в кювет.

В результате столкновения водитель иномарки, девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и 33-летняя женщина погибли на месте. Позднее еще одна 50-летняя пассажирка скончалась в больнице.