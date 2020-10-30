СК закончил расследование дела в отношении экс-главы Славгорода Сергея Горбунова

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Славгорода Сергея Горбунова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, только вступив в должность главы муниципалитета летом 2018 года, Горбунов предложил директору двух предприятий роль поставщика угля для Славгорода и защиту от конкуренции. Взамен предприниматель должен был на постоянной основе платить чиновнику по 100 тысяч рублей и 5-10% с полученной прибыли от будущих поставок угля за каждый отопительный сезон.

В мае 2020 года Горбунов изменил условия протекции и потребовал от бизнесмена, помимо оговоренной суммы, перечислить ему деньги из расчета по 50 рублей за каждую тонну угля, поставленную в 2019-2020 годах. Всего за указанный период мэр получил взятку в особо крупном размере на общую сумму более 6,8 млн рублей.

29 мая этого года после получения очередной части "вознаграждения" Горбунов заметил, что за ним ведется наблюдение и попытался избавиться от денег, выкинув их в заброшенном здании. Однако вскоре подозреваемого задержало спецподразделение Росгвардии.

После задержания чиновник признал свою вину и пообещал содействовать следствию, на основе чего суд избрал Горбунову меру пресечения в виде ареста. Однако из-за грубого нарушения условий в начале сентября суд заключил его под стражу, а чтобы обеспечить гражданский иск, следователь наложил арест на автомобиль и имущество подозреваемого.

После Горбунов отказался от признания вины и начал противодействовать следствию, высказывая разные версии своей непричастности. Несмотря на это, следствию удалось опровергнуть позицию бывшего мэра, и теперь уголовное дело будет рассматривать суд, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере") Горбунову грозит до 15 лет заключения.

Напомним, что главу Славгорода Сергея Горбунова задержали 29 мая во время передачи ему двух миллионов рублей. Позднее Горбунов признался в получении еще нескольких взяток. 31 мая ему предъявили обвинение.