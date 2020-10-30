Новый автобусный маршрут открывается в Барнауле

В Барнауле открывается новый автобусный маршрут, который упростит жизнь жителям Борзовой Заимки. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

"Как пояснили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, работа маршрута будет организована двумя автобусами малого класса по схеме: ул. Вечерняя (п. Борзовая Заимка) – ул. Кутузова – ул. Загородная – ул. Челюскинцев – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пл. Спартака", – говорится в сообщении.

Автобус № 70 соединит старую часть поселка с городом. Он начнет ходить с 2 ноября. Первый автобус будет выезжать в 6 часов утра, а последний – в 18:30. Интервал – 30 минут.