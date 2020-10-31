Следователи раскрыли подробности гибели трех человек при пожаре в Барнауле

Три человека, погибшие при пожаре в самовольной постройке по улице Белова в Барнауле, до инцидента могли быть пьяны. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела проживающего в этом доме 40-летнего мужчины, его 31-летней знакомой и другого мужчины, личность которого пока установить не удалось.

"Предварительно установлено, что накануне хозяин дома с пришедшими к нему в гости знакомыми мужчиной и женщиной распивали спиртное. После того как они уснули, в помещении произошло возгорание", – рассказали в ведомстве.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По изъятым вещественным доказательствам назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, что пожар в самовольной постройке произошел ранним утром 31 октября по улице Белова. В его ликвидации участвовали 24 огнеборца и пять единиц техники.