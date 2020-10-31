"Неправильно поняли". Макрон объяснил свои слова о карикатурах

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался оправдаться за слова о карикатурах на пророка Мухаммеда, которые были очень жестко восприняты многими известными мусульманами.

"Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством", – подчеркнул Макрон (цитата по РИА Новости).

Глава государства утверждает, что критикующие его мусульмане неправильно поняли смысл высказывания. По его словам, он не сторонник карикатур и никак не может повлиять на их авторов.

Вместе с тем он осудил тех, кто "искажает ислам и от имени этой религии призывают ее защищать".

Ранее Макрон после убийства учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда высказался на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции. Он заявил, что в стране от карикатур не откажутся.

Кадыров в ответ на это обвинил Макрона в религиозных провокациях и даже выразил готовность покинуть пост главы Чечни, "пострадать или отдать жизнь" за право высказывать свое мнение как мусульманин. Еще жестче выразился экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов, назвав французского лидера тварью.