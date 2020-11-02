Россиянам пообещали более холодную зиму, чем предыдущую

В этом году россиян ожидает неоднородная и не такая теплая зима, как в 2019 году, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все-таки очевидно, что она (грядущая зима, – прим. ред.) будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году. Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада... В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов", – цитирует синоптика РИА Новости.

Ученый также указал на то, что кратковременные прогнозы погоды более точные, чем прогноз на зиму в целом. Тем не менее отдельные процессы можно предсказывать достаточно достоверно. Так, согласно предположениям синоптиков, температуры этой зимой будут выше нормы, однако отклонения окажутся меньше, чем в прошлом году.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ноябре среднемесячная температура на всей территории России будет выше нормы. Он также отметил, что в некоторых регионах месяц будет дождливым, но на большей части страны обильных осадков не ожидается.