Вирусолог назвал сроки выхода России на пик заболеваемости коронавирусом

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что уже в ближайшее время Россия выйдет на пик заболеваемости COVID-19.
"Есть предсказания, что пика мы достигнем в декабре, но думаю, что раньше мы выйдем, скорее всего, на пик, я думаю, что в ближайшее время уже и выйдем, в ноябре", – сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
При этом, чтобы говорить о пике заболеваемости или плато, нужно оценивать характер развития инфекции за несколько дней, отмечает вирусолог. По его словам, в последнее время наблюдается "небольшое нарастание, как бы эпидемия уже хочет выйти на пик и на плато".
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил о невозможности победить коронавирус коллективным иммунитетом.
За прошедшие сутки в России выявили 18 257 заразившихся коронавирусом. За все время в стране заболели 1 655 038 человек, умерли – 28 473.
Комментарии
Вангую что в Алтайском крае сейчас пик.
Снижается количество обращений в Скорую.
Через пару недель и количество больных должно начать сокращаться.
Очень на это надеюсь.
Есть предсказания
Вангую
Предсказывать и ванговать можно долго. В реальности жители Барнаула будут сидеть в закрытых помещениях способствуя распространению заболеваний передающихся воздушно-капельным путём до апреля.
таких икспердов - рупь кучка на базаре
Какой пик, когда тесты не делаются?
2.11.2020 19:27
- гость -
Какой пик, когда тесты не делаются?
Нагрузка на Скорую снизилась с 2500 до 1500 в сутки.
Вокруг (в моем кругу и кругу клиентов, а это сотни человек) почти все уже переболели или жили с болеющими, т.е. перенесли бессимптомно.
На основе этих фактов и делаю скромное предположение о снижении волны.
А еще смотрел статистику по регионам, которые пережили первую волну.
Был рост примерно такой: +20% смертности в один месяц, +50% во второй, +30% в третий, далее +10% и на снижение.
+20% это у нас сентябрь. +50% это будет статистика по октябрю (пик). Далее долдно пойти на снижение.