Вирусолог назвал сроки выхода России на пик заболеваемости коронавирусом

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что уже в ближайшее время Россия выйдет на пик заболеваемости COVID-19.

"Есть предсказания, что пика мы достигнем в декабре, но думаю, что раньше мы выйдем, скорее всего, на пик, я думаю, что в ближайшее время уже и выйдем, в ноябре", – сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

При этом, чтобы говорить о пике заболеваемости или плато, нужно оценивать характер развития инфекции за несколько дней, отмечает вирусолог. По его словам, в последнее время наблюдается "небольшое нарастание, как бы эпидемия уже хочет выйти на пик и на плато".

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил о невозможности победить коронавирус коллективным иммунитетом.

За прошедшие сутки в России выявили 18 257 заразившихся коронавирусом. За все время в стране заболели 1 655 038 человек, умерли – 28 473.