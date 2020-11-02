Барнаульское "Динамо" проиграло "Новосибирску" со счетом 0:5

Футболисты барнаульского "Динамо" на выезде крупно проиграли "Новосибирску" в заключительном матче осеннего сезона.

Матч первенства ПФЛ (зона "Урал-Приволжье") состоялся 2 ноября и завершился поражением алтайской команды со счетом 0:5.

В первом тайме барнаульцы пропустили лишь единожды. Однако после перерыва хозяева поля еще четырежды поразили ворота Даниила Гавиловского.

Пока барнаульцы располагаются на седьмой строчке. Новосибирцы же поднялись на первое место. Весенняя стадия турнира стартует 4 апреля 2021 года. Первым соперником "Динамо-Барнаул" станет "Лада-СОК".