Алтайский водитель врезался в стену и погиб

Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль врезался в стену здания в селе Залесово и загорелся утром во вторник, 3 ноября. Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительным данным, Volkswagen Polo, двигаясь по улице Ленинской со стороны автодороги Алтай – Кузбасс в направлении улицы Коммунистической, совершил наезд на здание торгового помещения, после чего загорелся.

Сотрудники ГИБДД по Залесовскому району выясняют все обстоятельства ДТП. Личность погибшего водителя устанавливается.

Как ранее сообщил amic.ru, в ночь с 31 октября на 1 ноября в Барнауле на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, пострадал один из водителей.