Жена умершего барнаульского врача рассказала о сокрытии результата его теста на ковид

И.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов умер после нескольких недель борьбы с коронавирусом. По словам его родственников, даже когда врач был в тяжелом состоянии, его не отпускали на больничный, мотивируя это тем, что работать будет некому, пишет "Банкфакс".

Кочетов заболел в октябре и, почувствовав у себя симптомы коронавируса, решил сдать тест. Спустя неделю он не смог получить результат. Кочетов заявлял, что несколько раз обращался к руководству с просьбой отпустить его на больничный, но получал отказы.

2 ноября стало известно, что мужчина умер. Его родственники обратились в прокуратуру.

Ранее amic.ru писал о том, что ушел из жизни известный барнаульский мотопутешественник Александр Нарушевич. Он болел коронавирусом, на фоне которого у него развилась пневмония.