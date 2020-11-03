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Новости

Жена умершего барнаульского врача рассказала о сокрытии результата его теста на ковид

, ИА "Амител"
Родственники Юрия Кочетова обратились в прокуратуру
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

И.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов умер после нескольких недель борьбы с коронавирусом. По словам его родственников, даже когда врач был в тяжелом состоянии, его не отпускали на больничный, мотивируя это тем, что работать будет некому, пишет  "Банкфакс".

Кочетов заболел в октябре и, почувствовав у себя симптомы коронавируса, решил сдать тест. Спустя неделю он не смог получить результат. Кочетов заявлял, что несколько раз обращался к руководству с просьбой отпустить его на больничный, но получал отказы. 

2 ноября стало известно, что мужчина умер. Его родственники обратились в прокуратуру. 

Ранее amic.ru писал о том, что ушел из жизни известный барнаульский мотопутешественник Александр Нарушевич. Он болел коронавирусом, на фоне которого у него развилась пневмония. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.11.2020 14:20
Как то так

Вы всё врёте, сам виноват. Такой примерно будет ответ мин здрава и глав врача. Мужества семье.

3.11.2020 14:22
Гость

Не сдавайтесь, может и в путинском суде вы ничего не докажите, но не молчите, максимальная огласка может принести пользу. Бездарная страна.

3.11.2020 14:23
- гость -

Пора уже телевидение подключать к данной проблеме. Без него, к сожалению, мало что решается.

3.11.2020 14:24
Гостья

А в школах разве не то происходило???Все тоже самое,работать некому

3.11.2020 14:25
- гость -

Кочетов заявлял, что несколько раз обращался к руководству с просьбой отпустить его на больничный, но получал отказы.
-----
Это как? Неужели для этого нужно разрешение начальства? Больничный в поликлинике не получить?

3.11.2020 14:27
АБОРИГЕН

Совершенно очевидно, дано устное указание занижать статистику по инфицированным, что и выполняется. Путин же сказал что система справляется а значит по другому и быть не может. Совок до сих пор в головах у руководства страны. Всё бояться обосраться перед кем-то, даже ценой жизни собственных граждан, но очевидного не скрыть. ОБЛАЖАЛИСЬ вы ребята, как бы вы не манипулировали данными.

3.11.2020 14:31
- гость -

3.11.2020 14:25
- гость -

Это как? Неужели для этого нужно разрешение начальства? Больничный в поликлинике не получить?

Представляете, да. Пока нач мед не даст разрешение, врач больничный не получит. Варианты - попасть в реанимацию, операция или получить больничный в платной клиники. При последнем варианте будет больно на работе. Это для простых, приближённых это не касается.

3.11.2020 14:32
гость


- гость -
Пора уже телевидение подключать к данной проблеме. Без него, к сожалению, мало что решается.
---------------
Наивный! Телевизор в чьих руках?

3.11.2020 14:33
- гость -

3.11.2020 14:25
- гость -

Да, именно так. И не только в данной больнице.

3.11.2020 14:33
- гость -

3.11.2020 14:25
- гость -

Совершенно верно, что-бы получить больничный это какую очередь отстоять к врачу надо, а потом отстоять очередь к окошечку.

3.11.2020 14:56
Игорь

Если заболел - оставайся дома. Ложись в постель и лечись. Пока не выздоровишь. Те кто будучи больной гуляет - может получить серьезные осложнения. А для больных ковидом это и смертельно опасно.

3.11.2020 14:59
- гость -

3.11.2020 14:32
гость

- гость -
Пора уже телевидение подключать к данной проблеме. Без него, к сожалению, мало что решается.
---------------
Наивный! Телевизор в чьих руках?

Ну очень хочется надеяться

3.11.2020 15:12
- гость -

Путин зарплаты повышал силовикам, судьям, прокурорским и своим друзьям, т.к. считал их самыми важными, а как пришла проблема, так решать ее простым врачам и чуть ли не в полевых условиях!

3.11.2020 15:12
Гость

Господи, как страшно, и как глупо. Ведь если бы человек пролечился дома, он бы жил, да и пользу приносил! Как же руководство могло так поступить, ведь они же могли предположить такой плачевный конец! Какое неоправданное горе...

3.11.2020 15:13
- гость -

3.11.2020 15:17
- гость -

А Польникову и тем, кто его держит в кресле пофигу, они спать хорошо будут. А за погибшего другой работать придет.

3.11.2020 15:18
- гость -

В 14 поликлинике врачи многие на больничном-их же кто-то отпустил?

3.11.2020 15:18
гость

3.11.2020 14:59
- гость -
3.11.2020 14:32
гость

- гость -
Пора уже телевидение подключать к данной проблеме. Без него, к сожалению, мало что решается.
---------------
Наивный! Телевизор в чьих руках?

Ну очень хочется надеяться
---------
Телевизор, находится в руках тех кто врет и что он сам себя будет бичевать?

3.11.2020 15:21
- гость -

Тоесть этот врач, продолжал заражать своих колег и пациентов, круто!!!! А кипишь роные подняли скорее всего из за выплаты призовых 68000 и страховых в два ляма ( это вслучае подтвержденного ковида и болезни на работе и смерти от ковида), а тест пропал и врач оказался на общих основаниях, обидно Но а как остальные граждане?????

3.11.2020 15:24
- гость -

попробуйте найти пульмонолога в городе
их нет
все на самоизоляции или на больничном

3.11.2020 15:24
- гость -

Не сдавайтесь, может и в путинском суде вы ничего не докажите,

Только на вскрытии кусочек легкого на ПЦР отправить.

3.11.2020 15:45
гость

Кто пишет, что шел бы на больничный, вероятно не работали в бюджетных организациях. Я работала раньше в бюджете (не медицина), у нас если возьмешь больничный, потом тебе это так аукнется от начальства. Так прямым текстом и говорили, что ваши дети никого не волнуют, либо увольняйтесь, либо работайте без больничных.

3.11.2020 15:56
- гость -

думаете в коммерческих иначе. там так же БЛ не приветствуются, да и оплачиваются по минималке

3.11.2020 15:57
гость

. Так прямым текстом и говорили, что ваши дети никого не волнуют, либо увольняйтесь, либо работайте без больничных.
-------
Вот из за таких терпил, сложилась современная Вертикаль власти путина.

3.11.2020 15:58
- гость -

Знал лично, хороший человек был, соболезнования близким.

3.11.2020 16:11
- гость -

в ГБ 11 у медсестры реанимации со стажем в 30 лет позавчера отказались брать мазок, прошла всех руководителей больницы - везде категоричный отказ

3.11.2020 16:16
- гость -

а платно медсестра сдать не может?

3.11.2020 16:19
- гость -

ну да. Всех лечат, а своих платно. Очень справедливо. Тем более, что во всех отделениях лежат ковидные больные, а официально больница не ковидная

3.11.2020 16:21
- гость -

соответственно оплата за ковид не поступает

3.11.2020 16:28
- гость -

Это полный пипец граждане....
Эта свора нулевых рукамиводителей, во главе с небритым чуваком, ничего хорошего краю не принесёт....

3.11.2020 17:05
- гость -

думаете в коммерческих иначе. там так же БЛ не приветствуются, да и оплачиваются по минималке
_________________________________________________
Везет вам,хоть по минималке оплачивается,у нас в вообще не оплачивается,хочешь больничный иди за свой счет

3.11.2020 18:03
Гость

Задолбали, довести до Гаагского суда!

3.11.2020 18:04
Гость

Довести до Гааги

3.11.2020 18:05
Гость

Беспредел

3.11.2020 18:23
гость

уже не получится - у нас приоритет принят российских законов над международными

3.11.2020 18:57
- гость -

3.11.2020 15:45
гость
Кто пишет, что шел бы на больничный, вероятно не работали в бюджетных организациях. Я работала раньше в бюджете (не медицина), у нас если возьмешь больничный, потом тебе это так аукнется от начальства. Так прямым текстом и говорили, что ваши дети никого не волнуют, либо увольняйтесь, либо работайте без больничных.
--------------
Работала в бюджете. Ходила на больничный с ребенком довольно часто (ребенок пошел в садик и начал болеть). Начальник вздыхал, но терпел. Кого он еще найдет на те зарплаты, что платят в бюджетных организациях?

3.11.2020 19:32
BlackBoss


3.11.2020 18:23
гость

пынЯ Очень долго и упорно пищал но лез в ВТО - так, что, чтобы не вылететь исполнят всё!

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