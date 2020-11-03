Появилось видео смертельного наезда иномарки на дом в Алтайском крае

Водитель, который врезался на автомобиле в стену здания в селе Залесово утром во вторник, 3 ноября, мог устроить смертельное ДТП из-за измены любимой.
Запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент ДТП, выложил паблик "Инцидент Барнаул". Автомобиль Volkswagen Polo под управлением 30-летнего мужчины загорелся почти сразу после удара.
Напомним, что, по предварительным данным, мужчина, двигаясь по улице Ленинской со стороны автодороги Алтай – Кузбасс в направлении улицы Коммунистической, совершил наезд на здание торгового помещения, после чего машина загорелась. Водитель скончался на месте до приезда скорой.
Комментарии
Больше всего жалко владельца магазина.
очень жаль что человек нашел такой выход
Слабак.
На самом деле это не первый инцидент с этим магазином, в этом месте дорога с поворотом на градусов 90 уходит влево, а прямо стоит магазин и при плохой видимости, да еще и если не знаешь и не ездил по этой дороге, там можно реально в этот магазин "припарковаться". И такие случаи в этом месте и с этим магазином уже не единожды случались.
Может быть тормоза вышли из строя или у водителя помутилось сознание.
Металлические столбики или пара бетонных блоков перед магазином. Там вроде стена была или забор.