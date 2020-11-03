Появилось видео смертельного наезда иномарки на дом в Алтайском крае

Водитель, который врезался на автомобиле в стену здания в селе Залесово утром во вторник, 3 ноября, мог устроить смертельное ДТП из-за измены любимой.

Запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент ДТП, выложил паблик "Инцидент Барнаул". Автомобиль Volkswagen Polo под управлением 30-летнего мужчины загорелся почти сразу после удара.

Напомним, что, по предварительным данным, мужчина, двигаясь по улице Ленинской со стороны автодороги Алтай – Кузбасс в направлении улицы Коммунистической, совершил наезд на здание торгового помещения, после чего машина загорелась. Водитель скончался на месте до приезда скорой.