Лобовое столкновение легковушки и микроавтобуса произошло на границе Алтайского края

Лобовое ДТП произошло на границе Алтайского края и Новосибирской области. Об этом сообщают очевидцы в сообществе barnaul.insta в среду, 4 ноября.

Как отмечается, на Чуйском тракте рядом с кафе "Грань Алтая" лоб в лоб столкнулся микроавтобус Renault и седан. По кадрам с места аварии видно, как автобус вылетел за пределы проезжей части и опрокинулся. Легковушка также получила серьезные повреждения.

О пострадавших ничего неизвестно. Подробности уточняются.

Как уже писал amic.ru, утром 3 ноября автомобиль врезался в стену здания в селе Залесово и загорелся. Водитель скончался на месте. Все произошедшее попало на видео.