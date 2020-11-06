Новый авиарейс из Барнаула в Сочи откроют в декабре

Авиакомпания Nordwind запустит новый рейс Барнаул – Сочи, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Отмечается, что полеты начнутся с 22 декабря и будут выполняться по вторникам и субботам на самолете Boeing 737-800. Время полета составит 5 часов 15 минут.

Ранее стало известно, что авиакомпания "ИрАэро" начнет осуществлять прямые авиарейсы между Иркутском и Барнаулом. Полеты по маршруту Иркутск – Барнаул – Иркутск будут выполнять каждое воскресенье с 8 ноября.

Также напомним, что с 25 октября возобновилось регулярное авиасообщение между Томском, Барнаулом, Красноярском и Белокурихой.