Новый авиарейс из Барнаула в Сочи откроют в декабре

Авиакомпания Nordwind запустит новый рейс Барнаул – Сочи, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Отмечается, что полеты начнутся с 22 декабря и будут выполняться по вторникам и субботам на самолете Boeing 737-800. Время полета составит 5 часов 15 минут.
Ранее стало известно, что авиакомпания "ИрАэро" начнет осуществлять прямые авиарейсы между Иркутском и Барнаулом. Полеты по маршруту Иркутск – Барнаул – Иркутск будут выполнять каждое воскресенье с 8 ноября.
Также напомним, что с 25 октября возобновилось регулярное авиасообщение между Томском, Барнаулом, Красноярском и Белокурихой.
Комментарии
Что там делать.
Откроем сезон экспорта очень экологически чистого сибирского коронавируса. Опылим им весь Сочи: от Лазаревского до Ясной поляны. И привезём домой - их южный штамм. От нашего стола как говорится к вашему и обратно. Смешаем все короче
Ковидлой обмениваться.
Реально не понимаю людей, кто в такой ситуации куда-то едет в качестве туризма. В командировку понятно, но даже в этом случае, в моей организации взвешивают все "за" и "против", "против" как правило перевешивают. И от командировок отказываются (руководство).
Реально не понимаю людей, кто в такой ситуации куда-то едет в качестве туризма. В командировку понятно, но даже в этом случае, в моей организации взвешивают все "за" и "против", "против" как правило перевешивают. И от командировок отказываются (руководство).