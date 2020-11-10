Война окончена. Российские миротворцы отправились в Нагорный Карабах

Российские миротворцы помогут Армении и Азербайджану соблюдать режим прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились при посредничестве РФ, сообщает РИА Новости.

По информации Минобороны, в Нагорный Карабах направили 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 370 единиц другой техники.

Основу миротворческого контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Ранее президенты Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.

Согласно тексту документа, военные действия прекращаются с полуночи 10 ноября. Линия разграничения пролегает вдоль текущих позиций противоборствующих сторон. Ее и займут миротворцы. Кроме того, документ предусматривает обмен военнопленными.

Поздним вечером 9 ноября Минобороны России сообщило о том, что российский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение на территории Армении. Предполагается, что вертолет сбили со стороны Нахичевани.

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту уничтожения вертолета азербайджанскими войсками. Генпрокуратура Азербайджана также инициировала расследование инцидента.

Как ранее писал amic.ru, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что число наемников в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе приближается к двум тысячам. По его словам, правительство России беспокоит вовлечение в конфликт между Арменией и Азербайджаном третьи страны.