Война окончена. Российские миротворцы отправились в Нагорный Карабах

Российские миротворцы помогут Армении и Азербайджану соблюдать режим прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились при посредничестве РФ, сообщает РИА Новости.
По информации Минобороны, в Нагорный Карабах направили 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 370 единиц другой техники.
Основу миротворческого контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Ранее президенты Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.
Согласно тексту документа, военные действия прекращаются с полуночи 10 ноября. Линия разграничения пролегает вдоль текущих позиций противоборствующих сторон. Ее и займут миротворцы. Кроме того, документ предусматривает обмен военнопленными.
Поздним вечером 9 ноября Минобороны России сообщило о том, что российский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение на территории Армении. Предполагается, что вертолет сбили со стороны Нахичевани.
Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту уничтожения вертолета азербайджанскими войсками. Генпрокуратура Азербайджана также инициировала расследование инцидента.
Как ранее писал amic.ru, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что число наемников в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе приближается к двум тысячам. По его словам, правительство России беспокоит вовлечение в конфликт между Арменией и Азербайджаном третьи страны.
Комментарии
Как всегда. За ошибки политиков платят кровью солдаты.
10.11.2020 09:54
- гость -
Это неизбежный результат телячьей позиции со стороны граждан. Саркисяна и Алиева надо гнать ссаными тряпаками в отставку как облажавшихся и заводить уголовные дела на них, а не впадать в патриотический угар.
Война начинается. Одного уже сбили. Плохо что за всё это заплатят в очередной раз налогоплательщики России.
Миротворцы это хорошо, а далее что мы можем предложить (нужна долгосрочная стабильность). Какую идеологию/политику (инвестиции денег, судя по нашей деревне, не помогают)?
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия России и Турции.
Вообщето миротворческие миссии финансируются ООН, а не Россией. Единственное что вызывает опасение, это то что одна из сторон может наплевать на присутствие миротворцев, как это уже было в августе 2008-го....
Если война окончена - зачем там миротворцы? Армения проиграла и отдает территории.
- гость -
Если война окончена - зачем там миротворцы? Армения проиграла и отдает территории.
------
за порядком следить.
Причем тут ООН если это Россия вляпывается в очередную войнушку?
Радость то какая! Теперь каждая из враждующих сторон буднт стрелять по россиянам заявляя что-то типа:
Президент Ильхам Алиев извинился за эту трагедию и сказал, что вертолет в темное время суток считался вертолетом ВВС Армении.
И нафига это нужно?
содержать всех, отвлекать из своей обороны, подставлять солдатиков под обе стороны...
Бредятина.
Эти гордые горцы тогуют у нас на базарах, а пацанов наоих Туда ради чего?????