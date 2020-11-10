Алтайские антимонопольщики доказали сговор по снижению закупочных цен на молоко

УФАС Алтайского края завершило рассмотрение антимонопольного дела в отношении трех скупщиков сырого молока у населения, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального ведомства.

Признаки картельного сговора выявлены в Рубцовском районе. По данным антимонопольщиков, две барнаульские компании – АО "Барнаульский молочный комбинат", ООО "Молочные реки Алтая", а также ИП Бортникова из Змеиногорского района договорились об установке закупочных цен на одном уровне.

С 1 мая предприятия приобретали молоко по 19 рублей за литр, а после начали синхронно снижать стоимость, установив к концу мая цену в 15 рублей. Такая закупочная стоимость действовала по август.

"Ответчики, отрицая сговор и объясняя снижение цен сезонным колебанием и конъюнктурой рынка, документально подтвердить наличие объективных условий и фактов, в равной степени влияющих на синхронность ценовой политики по установлению одинаковых цен, не смогли", – констатировали в региональном управлении ФАС России.

Это и стало основным аргументов антимонопольщиков. Материалы дела переданы для рассмотрения вопроса о назначении административного наказания в соответствии с ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают до 50 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и до 15% от выручки с товара – для юридических.

Ранее amic.ru писал, что Алтайское краевое УФАС подозревает региональное Управление Министерства транспорта в бездействии по организации конкурсных процедур на автобусных маршрутах и ограничению конкуренции на рынке межмуниципальных перевозок.