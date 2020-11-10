Депутаты гордумы согласовали кандидатуру нового главы Октябрьского района Барнаула

Депутаты Барнаульской городской думы большинством голосов поддержали назначение на пост главы Октябрьского района 37-летнего Андрея Овсянникова, который исполнял обязанности руководителя района с 19 октября в связи с больничным предыдущего руководителя Вячеслава Новикова.
В пресс-службе городской администрации обратили внимание, что назначение главы района впервые согласовывают с городской думой. Соответствующее нововведение появилось по распоряжению мэра Вячеслава Франка.
Андрей Овсянников окончил Барнаульский строительный колледж, а позднее – Алтайский государственный аграрный университет. После службы в армии работал "Автодорстрое", "Барнаулавтодоре" и руководил МУП "Дорожник-1".
В 2016 году стал главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района краевой столицы, в декабре 2017-го – главой Троицкого района. Женат, воспитывает двоих детей.
Напомним, что по решению суда Крутихинского района бывший глава района Вячеслав Новиков должен отбыть 10 суток ареста за управление транспортным средством, будучи лишенным прав за отказ от медосвидетельствования. 19 июля в Крутихинском районе чиновник ехал на своем автомобиле и его остановили сотрудники ГИБДД. 10 ноября Новиков покинул пост по собственному желанию.
Комментарии
Теперь заживем!!!
он высоких моральных принципов или не очень?
Спортзал - а что это?)))
Ум а что это ? Андрей Владимирович молодец !
Как говорится от производства. За 4 года не должен ис портится.
Ну, этот хоть уже откормленным приходит...
Ему точно 37? На вид лет 50))) о народе думал всю свою жизнь, что так состарился))))
Расскажите лучше кто его продвигает. Это же уже не смешно!!!!
Теперь будут в городе два главы района,для которых придется расширять кресла в зале заседаний.
Октябрьский и Индустриальный-кто кого?
бгг
налицо интеллигент в 1 поколении
А чё типа могли не согласовать?
Увидев фото, сразу вспомнилось:
— Это ещё что за хомяк? Вообще, что у вас творится, а? Страна голодает, а они себе вот такие щёки наели!..
— У меня диабет, товарищ маршал. Нарушен обмен веществ…
— Жрать надо меньше! Вот и весь обмен веществ!
в Роскосмос к Рагозану, однозначно lol
Похож на отъевшегося Медведева.