Сергей Лазарев обнажился в поддержку Артема Дзюбы

Фото: instagram.com/lazarevsergey
Певец Сергей Лазарев поделился фотографией своего обнаженного тела в поддержку футболиста сборной России Артема Дзюбы, интимное видео которого ранее утекло в Сеть.
На опубликованном в Instagram кадре голый Лазарев красуется мускулами перед зеркалом на фоне душевой. Снимок он сопроводил хештегом #ЯМыДзюба, который также использовали и другие звезды, сопереживающие спортсмену.
8 ноября в интернете появилось видео, на котором Артем Дзюба занимается самоудовлетворением на фоне голоса телеведущей Марии Орзул. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать нападающего на ноябрьские матчи, объяснив это стремлением "оградить от негатива" национальную команду и самого футболиста.
Дзюба, в свою очередь, объяснил скандальное видео тем, что он "не идеален, как и любой человек".
Комментарии
А слабо Панина поддержать с ногой?! Я -Мы- Панины. По сути они от него не так далеки.
А что ж передом-то? Нужно было задом, да наклониться. "Поддерживать" так поддерживать. Я против любой травли в соцсетях, равно как и вне. Однако имею определённое мнение как о моральных, так и психических качествах людей, как снимающих самоудовлетворение, так и обнажающихся "в поддержку" чего-либо. Это к психиатрам. И уж точно против обезьянничания за западом в виде тупых безграмотных акций. Уж какие ямы Дзюбы так нравятся Лазареву, можно только догадываться.
в двух словах расскажите что там панин с ногой делал?
(гуглить не предлагать- у меня слабая психика)
у меня ум на раскоряку что можно с ногой делать!?
не ушто всю затолкал себе в задний проход и мазурку там сбацал!! ловкач...или циркач..
расскажите ..
любопытно
мессный с аборигеном вы обычно в теме всякого дерьма.
и делать вам нечего , шаритесь где попало.
Больные на всю голову, наверное, неизлечимо...
Родине нужны герои, а ... рождает дураков!
Это какой-то... п... п... позор...
Так подержать то тогда надо было так же, ужас к чему мы идём? Ещё ЭТО обсуждается, и поддерживается, слов нет
Ну так снимали бы себя хоть сколько, но зачем это на общее обозрение выносить? Теперь кроме этого тем важнее нигде не будет. От безделья уже не знают что и как кому показать
ну, пущай объединяются, профсоюз создадут "мозолистые руки", опытом делятся с молодёжью, видеоуроки, поездки по стране с семинарами...
Поддержка онаниста гомиком?
Дурдом.
#ЯМыДзюба все педерасты
Так также поддержал то бы? И ещё подтянул группу поддержки тогда.... Мы к чему идём?
Панин, твой выход! )))