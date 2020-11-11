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Сергей Лазарев обнажился в поддержку Артема Дзюбы

, ИА "Амител"
Фото певец опубликовал в своем Instagram

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев поделился фотографией своего обнаженного тела в поддержку футболиста сборной России Артема Дзюбы, интимное видео которого ранее утекло в Сеть.

На опубликованном в Instagram кадре голый Лазарев красуется мускулами перед зеркалом на фоне душевой. Снимок он сопроводил хештегом #ЯМыДзюба, который также использовали и другие звезды, сопереживающие спортсмену.

8 ноября в интернете появилось видео, на котором Артем Дзюба занимается самоудовлетворением на фоне голоса телеведущей Марии Орзул. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать нападающего на ноябрьские матчи, объяснив это стремлением "оградить от негатива" национальную команду и самого футболиста.

Дзюба, в свою очередь, объяснил скандальное видео тем, что он "не идеален, как и любой человек".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

11.11.2020 08:08
- гость -

А слабо Панина поддержать с ногой?! Я -Мы- Панины. По сути они от него не так далеки.

11.11.2020 08:18
- гость -

А что ж передом-то? Нужно было задом, да наклониться. "Поддерживать" так поддерживать. Я против любой травли в соцсетях, равно как и вне. Однако имею определённое мнение как о моральных, так и психических качествах людей, как снимающих самоудовлетворение, так и обнажающихся "в поддержку" чего-либо. Это к психиатрам. И уж точно против обезьянничания за западом в виде тупых безграмотных акций. Уж какие ямы Дзюбы так нравятся Лазареву, можно только догадываться.

11.11.2020 08:19
- гость -

в двух словах расскажите что там панин с ногой делал?
(гуглить не предлагать- у меня слабая психика)
у меня ум на раскоряку что можно с ногой делать!?
не ушто всю затолкал себе в задний проход и мазурку там сбацал!! ловкач...или циркач..
расскажите ..
любопытно
мессный с аборигеном вы обычно в теме всякого дерьма.
и делать вам нечего , шаритесь где попало.

11.11.2020 08:22
- гость -

Больные на всю голову, наверное, неизлечимо...

11.11.2020 08:30
ПЕТР

Родине нужны герои, а ... рождает дураков!

11.11.2020 08:36
Виктор Марьянович

Это какой-то... п... п... позор...

11.11.2020 08:36
Гость

Так подержать то тогда надо было так же, ужас к чему мы идём? Ещё ЭТО обсуждается, и поддерживается, слов нет

11.11.2020 08:40
Гость

Ну так снимали бы себя хоть сколько, но зачем это на общее обозрение выносить? Теперь кроме этого тем важнее нигде не будет. От безделья уже не знают что и как кому показать

11.11.2020 08:41
гость

ну, пущай объединяются, профсоюз создадут "мозолистые руки", опытом делятся с молодёжью, видеоуроки, поездки по стране с семинарами...

11.11.2020 08:43
Иsтина

Поддержка онаниста гомиком?

11.11.2020 08:44
- гость -

Дурдом.

11.11.2020 08:48
- гость -

#ЯМыДзюба все педерасты

11.11.2020 09:05
Гость

Так также поддержал то бы? И ещё подтянул группу поддержки тогда.... Мы к чему идём?

11.11.2020 09:10
- гость -

Панин, твой выход! )))

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