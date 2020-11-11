Сергей Лазарев обнажился в поддержку Артема Дзюбы

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев поделился фотографией своего обнаженного тела в поддержку футболиста сборной России Артема Дзюбы, интимное видео которого ранее утекло в Сеть.

На опубликованном в Instagram кадре голый Лазарев красуется мускулами перед зеркалом на фоне душевой. Снимок он сопроводил хештегом #ЯМыДзюба, который также использовали и другие звезды, сопереживающие спортсмену.

8 ноября в интернете появилось видео, на котором Артем Дзюба занимается самоудовлетворением на фоне голоса телеведущей Марии Орзул. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать нападающего на ноябрьские матчи, объяснив это стремлением "оградить от негатива" национальную команду и самого футболиста.

Дзюба, в свою очередь, объяснил скандальное видео тем, что он "не идеален, как и любой человек".