Черчесов объяснил решение не вызывать Дзюбу после "интимного видео"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов решил не вызывать в национальную команду ее капитана Артема Дзюбу на важные матчи Лиги наций против Турции и Сербии.

В Twitter сборной России Черчесов дал развернутый ответ по поводу причины такого решения, не скрыв его связи с появлением "интимного видео" с футболистом питерского "Зенита".

"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной, – констатировал тренер. – В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию".

Ранее amic.ru писал, что в интернете появился ролик, на котором человек, очень похожий на Артема Дзюбу, занимается самоудовлетворением на фоне голоса телеведущей "Матч ТВ" Марии Орзул. Спортсмен никак не прокомментировал инцидент. Кроме того, он закрыл свой Instagram.