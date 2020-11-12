От Москвы до Симферополя. "Авиафлот" объявил большую распродажу на рейсы по России

Несмотря на пандемию, многие барнаульцы не отказываются от отпуска. Их интересует, какие страны открыты для туристов и есть ли билеты по выгодным ценам на путешествия по России. "Авиафлот" рассказал, на какой отдых жители краевой столицы могут рассчитывать в ноябре и сколько сейчас стоят наиболее популярные внутренние рейсы.

Самыми востребованными направлениями остаются Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи, Симферополь и Геленджик. Несмотря на окончание купального сезона, последние предлагают интересную экскурсионную программу и насыщенный отдых. Кроме того, с 11 по 13 ноября 2020 года "Авиафлот" проводит распродажу авиабилетов по России.

Так, билеты из Барнаула в Москву (туда и обратно) стоят от 9300 рублей. В Санкт-Петербург и обратно – от 9400 рублей. А в Сочи, Симферополь и Геленджик можно слетать от 11300 рублей. Также "Авиафлот" предлагает выгодные цены на международный туризм.

Турция. Купальный сезон окончен, но можно совместить отдых с экскурсиями: например, посетить культовую Каппадокию. Справок об отсутствии COVID-19 не требуют, но по прилете в Россию сдать тест придется обязательно.

Минимальная цена недельного отдыха на человека – 19 300 рублей, включая топливный сбор.

Танзания. Например, остров Занзибар – это полнейшая экзотика, теплый Индийский океан, хороший дайвинг и интересная экскурсионная программа. Вылеты из Новосибирска на девять или десять ночей. Справок об отсутствии COVID-19 не требуют, но по прилете в Россию также нужно будет сдать тест.

Минимальная цена на человека – 40 488 рублей за 10 ночей.

Абхазия. Также можно найти отличную экскурсионную программу. Полеты из Новосибирска продлены на зиму. Тесты и соблюдение карантина не требуются.

Отдохнуть можно от 15 тысяч рублей на человека за неделю в номере для двоих.

Куба. Встречает туристов насыщенными программами и благоприятным сезоном для пляжного отдыха на курортах Кайо-Коко и Санта-Клара. Вылеты из Москвы. Обязателен тест на COVID-19 по прилете на Кубу и по возвращении в Россию.

Минимальная цена на человека за неделю – 65 100 рублей.

Арабские Эмираты – полюбившееся направление для российских туристов. Купальный сезон продолжается до декабря. Можно совместить отдых с экскурсиями и шопингом.

Для въезда в страну необходимо предъявить документ об отсутствии коронавируса на арабском или английском языке. Справка должна быть оформлена не более чем за 96 часов до въезда в ОАЭ. Выдать ее могут только утвержденные правительством ОАЭ лаборатории (в Барнауле они есть). По возвращении в Россию также обязательно сдать тест на COVID-19.

Минимальная стоимость на человека за неделю – 51 400 рублей.

Мальдивы – это элитный романтический отдых, отличный дайвинг, белый песок и теплый Индийский океан. Перелет – прямой из Москвы.

Для въезда нужна справка с отрицательным результатом теста на коронавирус, полученная не более чем за 96 часов до въезда. Документ на английском языке должен быть выдан в сертифицированной лаборатории.

Минимальная стоимость на человека за неделю – 93 655 рублей.

В пандемию "Авиафлот" рекомендует приобретать билеты только в проверенных агентствах. Сотрудники должны предоставить подробную информацию о предстоящей поездке и всех нюансах въезда в город или страну. Компания также обязана помочь в случае каких-либо изменений – как по инициативе самого путешественника, так и в силу обстоятельств, не зависящих от него.

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