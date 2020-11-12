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В Барнауле обсудили создание госпиталя в "Посуда Центре", но дату открытия не назвали

, ИА "Амител"
В ближайшее время власти выберут генподрядчика
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание рабочей группы по развертыванию дополнительного ковидного госпиталя в здании "Посуда Центра" на проспекте Ленина, 154.

Во время заседания специалистам "Алтайгражданпроекта" поручили подготовить проект по техническому перевооружению здания, уделив особое внимание системам безопасности. Кроме того, краевой Минздрав и Минстрой в ближайшее время должны определить генподрядчика на выполнение работ и заключить договор аренды с собственником помещения.

Вячеслав Франк, в свою очередь, отметил, что для выполнения планов по организации учреждения необходима слаженная работа всех ведомств.

"Госпиталь нужен, в первую очередь, для того, чтобы оказывать своевременную медицинскую помощь жителям города и края. Только вместе мы справимся с этой задачей", – цитирует Франка пресс-служба горадминистрации.

При этом дату открытия новой площадки в мэрии не уточняют.

Напомним, решение об открытии ковидного госпиталя на базе ТЦ "Посуда Центр" приняла рабочая группа, которую по поручению губернатора Виктора Томенко возглавляет мэр Барнаула Вячеслав Франк. По словам градоначальника, создать госпиталь нужно в максимально короткие сроки.

Власти рассматривали несколько вариантов, в том числе ТЦ "Геомаркет" и строящееся здание торгового центра на пересечении Шумакова и Балтийской. Однако все они не соответствуют необходимым требованиям. В Минздраве подчеркнули, что здание должно быть одноэтажным, иметь большую площадь, удобные подъездные пути и быть максимально безопасным.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

12.11.2020 10:49
- гость -

По идеи уже должен быть построен. они только совещаются.

12.11.2020 10:50
- гость -

по идеи должен уже работать а они только заседают.

12.11.2020 10:52
Оптимист

Скоро сказка сказывается, да долго дело делается....

12.11.2020 10:53
- гость -

Они издеваются, еще заседают?! В Китае за такое время госпитали создаются и вводятся с ноля!!!

12.11.2020 10:53
- гость -

Надо провести совещание, по планированию заседания по поводу утверждения повестки рассмотрения вариантов переоборудования ТЦ в госпиталь.....

12.11.2020 10:54
Ольга

Нужно провести заседание по регламенту заседаний.

12.11.2020 10:54
112

Я думал, что уже всё сделали! Да до Китая нам ещё очень далеко!

12.11.2020 11:02
ППКошмариков

Ну наконец-то, уже заседание прошло.

12.11.2020 11:02
Татьяна

"Оперативно", прям рвут и мечут

12.11.2020 11:05
- гость -

оооо... ну если такими темпами, то к лету что-то сделают, может быть
все понятно, короче

12.11.2020 11:08
г

месяц раскачиваются, прозаседавшиеся, позор

12.11.2020 11:11
- гость -

20 ОКТЯБРЯ губернатор края Виктор Томенко сообщил, что местный Минздрав предложил разместить дополнительные койки для пациентов с коронавирусом на площадке одного из ТЦ края.

ОКТЯБРЯ!

12.11.2020 11:11
- гость -

Завтра морозы. Все решится.

12.11.2020 11:16
- гость -

нужно провести заседание, почему они еще заседают.

12.11.2020 11:21
- гость -

Прозаседавщиеся.

С волнением не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

12.11.2020 11:22
Обыватель

Что же все так убого то? Вот ведь странно - наши управленцы так убого работают, а стыдно мне) а им нет)

12.11.2020 11:22
- гость -

Ну все, вирус побежден! Он умирает от смеха, видя работу наших чиновников!!!

12.11.2020 11:22
- гость -

Вот так все вопросы и решаются, вроде даже камеры обящали на строительстве. Как обычно похоронный бизнес подмял под себя.

12.11.2020 11:27
- гость -

Чем больше тянуть резину, тем можно на похоронном бизнесе неплохо заработать. Срамота то какая....

12.11.2020 11:31
- гость -

Это уже просто смешно. Проекта нет, договора аренды нет, смет нет! Но они совещаются!!! С таким подходом напоминает классический "распил"

12.11.2020 11:31
- гость -

будут заседать, пока коронавирус не кончится, или население...

12.11.2020 11:34
Новый_Год_Скоро

Интересно, до НГ то хоть уложатся? Или они и не рассчитывают успеть на вторую волну? Готовятся к третьей сразу

12.11.2020 11:41
- гость -

"Госпиталь нужен, в первую очередь, для того, чтобы оказывать СВОЕВРЕМЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ жителям города и края ", – цитирует Франка пресс-служба горадминистрации.

12.11.2020 11:43
Гость

Это вредительство? Или саботаж?

12.11.2020 11:54
- гость -

В лучшем случае к весне откроется, хотя смысла в нем и сейчас нет. Работать некому, как они не поймут, получается в чистом виде распил государственных денег. Особенно интересно сколько за аренду спишут.

12.11.2020 11:55
- гость -

Главное Селфу поручить строить

12.11.2020 11:57
111

к апрелю-маю сделают...

12.11.2020 11:57
Мимопроходящий

Вы - бестыжие твари! Уже месяц трепитесь, а воз и ныне там! Люди мрут, врачи мрут, а вы всё бумажки перебираете! Ненавижу!

12.11.2020 11:57
- гость -

А кто там работать будет? И где возьмут мед.оборудование? В Бийске аппарат МРТ сломался, заменить нечем. А в Барнауле для Посуда-центра откуда он вдруг нарисуется?
И опять-таки, кто там будет работать в качестве врачей?

12.11.2020 11:58
- гость -

Сирии лярд подарили

12.11.2020 12:00
- гость -

Не переживайте граждане, они построят его ровно к окончанию инфекции.
Сейчас мы переживаем пик, который скоро пойдет на спад.

12.11.2020 12:00
Гость

Главное арендная плата пойдет с начала ноября! Озвучьте сумму за кв.м.

12.11.2020 12:01
- гость -

В Москве уже второй раз в Крокусе развернули.

12.11.2020 12:03
- гость -

Пандемия началась в марте, а строить еще не начали в ноябре, вот это забота о людях.
Чиновники, чтоб о вас так ваши дети заботились в старости, как вы о народе.

12.11.2020 12:03
- гость -

Позорники

12.11.2020 12:04
супергерой

Эффектный пиар-ход известного в городе дедушки строителя смазывается обычной чиновничьей волокитой. Он, понимаешь, свои деньги инвестировал, выкупил это здание, хотел выступить спасителем жителей края, немного заработать конечно на бюджетных потоках от аренды и на стройподряде (если получится), но а потом на волне возросшей до небес популярности, можно и в депутаты, например. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги, как всегда

12.11.2020 12:07
- гость -

12.11.2020 12:00
- гость -
Не переживайте граждане, они построят его ровно к окончанию инфекции.
Сейчас мы переживаем пик, который скоро пойдет на спад.

К лету построят, освоют 100 лимонов, с весны обещают вакцину и заболеваемость пойдёт на спад, Выделят ещё 100 лимонов для переделки госпиталя в "Посуда центр". Ничего не понимаете комментаторы в городском управлении))

12.11.2020 12:07
- гость -

12.11.2020 12:04
супергерой
----
Да плевать им на популярность. Сейчас деньги отмоют на покупке, проектах, переоборудовании и все.

12.11.2020 12:10
гость

А я говорил, говорил, распил не прикрытый. Чем вас санатории возле Барнаула не устроили)))))

12.11.2020 12:11
Мимопроходящий

Думаю - грядущим летом понавыростают коттеджи в хороших, смачных местах...

12.11.2020 12:11
- гость -

А ведь Главный дедушка сказал что губернаторы несут личную ответственность.

12.11.2020 12:13
- гость -

12.11.2020 12:07
- гость -

К лету построят, освоют 100 лимонов, с весны обещают вакцину и заболеваемость пойдёт на спад, Выделят ещё 100 лимонов для переделки госпиталя в "Посуда центр". Ничего не понимаете комментаторы в городском управлении))
-----
У нас так ректор АГУ так же деньги отмывал. Залежалое на складах оборудование покупал втридорога (якобы втридорога). А разницу себе в карман. И продавец доволен, сбыл с рук залежалый товар, и ректор.
В горбольница та же схема. Главврач закупал втридорога (на бумаге втридорога) ненужные препараты и мед.расходники. Разницу себе в карман. А врачи потом думают, как этот ненужный хлам применять в лечении.

12.11.2020 12:13
Мимопроходящий

А дедушке уже пора бы начать губернаторов на ковер вызывать. Или в пытошную...

12.11.2020 12:15
дЕН

Так уже все почти переболели. Можно уже не осваивать и не строить)

12.11.2020 12:32
- гость -

На набережную уже денег не потратить, там уже всё в бетоне и лестницах. А тут такая статья расходов, да это просто сказка. В эту посуду можно вваливать и вваливать...

12.11.2020 12:32
Гость

Сколько можно про санатории борогозить? Вот не понимаете ни фига, а туда же. Нужна одна большая площадь. В санаториях отдельные номера и монтировать оборудование там ещё затратней и неудобней-рушить стены, двери и т.д. В брльшом помещении поставят между кроватями ширмы и будет удобно врачам и технику перемещать...

12.11.2020 12:32
- гость -

Пока коллега Попов болеет, Вячеслав держи удар))) Счас вам промоют косточки. Можно состряпать тему что население нашего края самое неадекватное и агрессивное. На фоне этого можно хоть как то объяснить свою непопулярность у населения. Ну там заказать пару статей.

12.11.2020 12:33
Ходжа Насреддин

а за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет – или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!

12.11.2020 12:38
Павлик Морозов

Вот ведь паскудники,хуже кулаков!!!

12.11.2020 12:40
Рубцовчанин

Все по плану
- осенью прокуратура вносит представление в администрацию о не надлежащем состоянии дорог
- весной прокуратура вносит представление в администрацию о плохой уборке дорог от снега
- госпиталь будет открыт во время

12.11.2020 12:44
- гость -

12.11.2020 12:32
Гость
Сколько можно про санатории борогозить? Вот не понимаете ни фига, а туда же
------
А ты понимаешь? Если понимаешь, объясни, кто будет лечить в этом Посуда-центре?

12.11.2020 12:47
- гость -

12.11.2020 12:44
- гость -
Отстаньте от санатория! Там живут люди которые работают в администрации. Умники нашлись.

12.11.2020 12:49
112

У нас в стране вожди-предатели в Москве командуют вождями- дегениратами в регионах, поэтому всё унас через ...опу!

12.11.2020 12:49
- гость -

12.11.2020 12:47
- гость -

Отстаньте от санатория! Там живут люди которые работают в администрации. Умники нашлись.
-----
Да один хрен - хоть санаторий, хоть Посуда-центр, хоть гаражи. Лечить все равно некому.

12.11.2020 13:00
- гость -

Я бы, прежде чем готовить технический проект переоборудования, предложил специалистам "Алтайгражданпроекта" провести обследование перекрытия "Посуда-центра" там ведь летом сверху водичка постоянно льётся, значит коррозия и вероятность получить очередной аквапарк. Получить ответ на вопрос: -Откуда будет браться медицинский кислород на 500 койко-мест? Представить куда будут ходить пациенты и персонал для оправления естественных нужд и какие при этом будут очереди в утренние и вечерние часы. Каким образом организовать питание такого количества людей?
Ну, а после этого и аналогичных вопросов, возможно потребуется поиск/строительство нового здания.

12.11.2020 13:44
- гость -

они только ОБСУДЯТ генподрядчика???????????????
да они вату катают уже третью неделю!!!!!!!!!!!!

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