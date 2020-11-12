В Барнауле обсудили создание госпиталя в "Посуда Центре", но дату открытия не назвали

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание рабочей группы по развертыванию дополнительного ковидного госпиталя в здании "Посуда Центра" на проспекте Ленина, 154.

Во время заседания специалистам "Алтайгражданпроекта" поручили подготовить проект по техническому перевооружению здания, уделив особое внимание системам безопасности. Кроме того, краевой Минздрав и Минстрой в ближайшее время должны определить генподрядчика на выполнение работ и заключить договор аренды с собственником помещения.

Вячеслав Франк, в свою очередь, отметил, что для выполнения планов по организации учреждения необходима слаженная работа всех ведомств.

"Госпиталь нужен, в первую очередь, для того, чтобы оказывать своевременную медицинскую помощь жителям города и края. Только вместе мы справимся с этой задачей", – цитирует Франка пресс-служба горадминистрации.

При этом дату открытия новой площадки в мэрии не уточняют.

Напомним, решение об открытии ковидного госпиталя на базе ТЦ "Посуда Центр" приняла рабочая группа, которую по поручению губернатора Виктора Томенко возглавляет мэр Барнаула Вячеслав Франк. По словам градоначальника, создать госпиталь нужно в максимально короткие сроки.

Власти рассматривали несколько вариантов, в том числе ТЦ "Геомаркет" и строящееся здание торгового центра на пересечении Шумакова и Балтийской. Однако все они не соответствуют необходимым требованиям. В Минздраве подчеркнули, что здание должно быть одноэтажным, иметь большую площадь, удобные подъездные пути и быть максимально безопасным.